Медики швидкої допомоги в Харкові оголосили безстроковий страйк
У Харкові медики швидкої допомоги з 18 травня починають безстроковий страйк. Таке рішення лікарі ухвалили через те, що їм так і не виплатили надбавку за додатковий ризик під час роботи в період пандемії коронавірусу, а також не забезпечили костюмами спецзахисту.
Про це повідомляє Kharkiv Today, передає Цензор.НЕТ
Медики написали відкритого листа голові облдержадміністрації Олексію Кучеру, в якому анонсували свої дії. Лист підписали понад 60 осіб, він розміщений на сторінці волонтерки Наталі Попової в Facebook.
"Ми всі їздимо на COVID-19, пневмонії, підозри, перевезення підтверджених. Всі члени бригади контактують з пацієнтами і рівною мірою схильні до зараження. Менше 5% наших колег отримали виплати", - йдеться в листі.
Медики також пишуть, що використовують одноразові костюми по два і більше разів, що суперечить правилам.
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растёт реформатор-дегенерат прошмыгаль сказал, что все всё заплатили в 300 миллиардов процентов сверху нормы??!!
я бы вернул взад писульку с вердиктом "у меня переводчик как раз заболел - ниччерта не понимаю, можете по-английски продублировать завтра чтобы понятно было"
-Для этого нужны еврейские корни.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
-Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
Те урок не впрок.
Правда в том, что Зеленский оказался таким же брехливым, как и Порошенкою