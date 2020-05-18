Медики швидкої допомоги в Харкові оголосили безстроковий страйк

У Харкові медики швидкої допомоги з 18 травня починають безстроковий страйк. Таке рішення лікарі ухвалили через те, що їм так і не виплатили надбавку за додатковий ризик під час роботи в період пандемії коронавірусу, а також не забезпечили костюмами спецзахисту.

Про це повідомляє Kharkiv Today, передає Цензор.НЕТ

Медики написали відкритого листа голові облдержадміністрації Олексію Кучеру, в якому анонсували свої дії. Лист підписали понад 60 осіб, він розміщений на сторінці волонтерки Наталі Попової в Facebook.

"Ми всі їздимо на COVID-19, пневмонії, підозри, перевезення підтверджених. Всі члени бригади контактують з пацієнтами і рівною мірою схильні до зараження. Менше 5% наших колег отримали виплати", - йдеться в листі.

Медики також пишуть, що використовують одноразові костюми по два і більше разів, що суперечить правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові від коронавірусу померла медсестра, яка заразилася на хрестинах