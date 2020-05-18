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Медики швидкої допомоги в Харкові оголосили безстроковий страйк

Медики швидкої допомоги в Харкові оголосили безстроковий страйк

У Харкові медики швидкої допомоги з 18 травня починають безстроковий страйк. Таке рішення лікарі ухвалили через те, що їм так і не виплатили надбавку за додатковий ризик під час роботи в період пандемії коронавірусу, а також не забезпечили костюмами спецзахисту.

Про це повідомляє Kharkiv Today, передає Цензор.НЕТ

Медики написали відкритого листа голові облдержадміністрації Олексію Кучеру, в якому анонсували свої дії. Лист підписали понад 60 осіб, він розміщений на сторінці волонтерки Наталі Попової в Facebook.

Медики швидкої допомоги в Харкові оголосили безстроковий страйк 01

"Ми всі їздимо на COVID-19, пневмонії, підозри, перевезення підтверджених. Всі члени бригади контактують з пацієнтами і рівною мірою схильні до зараження. Менше 5% наших колег отримали виплати", - йдеться в листі.

Медики також пишуть, що використовують одноразові костюми по два і більше разів, що суперечить правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові від коронавірусу померла медсестра, яка заразилася на хрестинах

Автор: 

страйк (208) протест (2394) Харків (5556)


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Топ коментарі
+31
Что там Степанов в сказках рассказывал? А вот и ответ медиков

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 1057
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18.05.2020 13:15
+27
Когда чуваки контрабандой завезли в Украину запчасти к военной технике, был виноват Порошенко. Когда за 1 (один) год в стране полный ПЗДЦ, виноват МОЗ, ШМОЗ, горсовет, облрада...
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18.05.2020 13:26
+24
соседка по Харькову врачик из 10 коммунальной поликлиники, говорит "все врачи и медсестры голосовали за Зеленского, потому что главное что б не Порошенко, и потому что Зеленский пообещал 4000 долларов..
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
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18.05.2020 13:28
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а зелибобы уже отпиарились что выплатили по $4000
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18.05.2020 13:15 Відповісти
Місцевим медикам варто нагадати...

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 4452
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18.05.2020 13:25 Відповісти
зато рейтинг зелёной сопли растёт
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18.05.2020 15:13 Відповісти
Что там Степанов в сказках рассказывал? А вот и ответ медиков

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 1057
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18.05.2020 13:15 Відповісти
Сегодня Максим отправил, ждите.
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18.05.2020 13:16 Відповісти
через фирму супруги, с малюсеньким гешефтом.
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18.05.2020 13:20 Відповісти
Невыплата заработной платы медицинским работникам на апрель составляет 3.51 млрд. гривен. С@ки, других слов нет
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18.05.2020 13:16 Відповісти
но как жеж, зелёный реформатор-дегенерат прошмыгаль сказал, что все всё заплатили в 300 миллиардов процентов сверху нормы??!!
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18.05.2020 15:13 Відповісти
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 9849
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18.05.2020 13:17 Відповісти
Ось такий болт.
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18.05.2020 13:19 Відповісти
***********************... миша! невыйиопуися... как в воду глядел
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18.05.2020 13:25 Відповісти
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 3764
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18.05.2020 13:18 Відповісти
Так скорым нигде не выплатили! Попиарились и забыли.
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18.05.2020 13:19 Відповісти
Они же скорые, догнать не могут что бы выплатить.
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18.05.2020 13:26 Відповісти
Цей страйк є результатом бездіяльності МОЗ України.
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18.05.2020 13:19 Відповісти
Когда чуваки контрабандой завезли в Украину запчасти к военной технике, был виноват Порошенко. Когда за 1 (один) год в стране полный ПЗДЦ, виноват МОЗ, ШМОЗ, горсовет, облрада...
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18.05.2020 13:26 Відповісти
Звичайно, що за Степанова відповідає Шмигаль, а за Шмигаля Зе відповідає. Але я не говорю за зебільною логікою. Спочатку винуватий Степанов. Якщо Шмигаль його не відправляє у відставку буде винним Шмигаль, а далі Зе.
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18.05.2020 13:31 Відповісти
...початок кінця?
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 3088
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18.05.2020 13:20 Відповісти
отакої, не виплатили у харкові, а президент паплюжить рівненщину
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18.05.2020 13:20 Відповісти
єслі прєзідєнтом вибрали дурнуватого кловуна, далі буде тільки гірше.
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18.05.2020 13:20 Відповісти
Может еще бы по-японски написали?
я бы вернул взад писульку с вердиктом "у меня переводчик как раз заболел - ниччерта не понимаю, можете по-английски продублировать завтра чтобы понятно было"
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18.05.2020 13:20 Відповісти
Кто имеет право на получение израильского гражданства?
-Для этого нужны еврейские корни.

Кто имеет право быть Президентом Израиля?
-Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
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18.05.2020 13:23 Відповісти
Ой, они такие хитрые...
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18.05.2020 13:29 Відповісти
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 5913
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18.05.2020 13:27 Відповісти
І не вистачає тим, хто їх обрав!
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18.05.2020 13:33 Відповісти
Аааа, ну вот пускай кулик и курлычет, шо там и как... зеленского помета крендель... грамотный, деятельный, за страну радеет...
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18.05.2020 13:27 Відповісти
соседка по Харькову врачик из 10 коммунальной поликлиники, говорит "все врачи и медсестры голосовали за Зеленского, потому что главное что б не Порошенко, и потому что Зеленский пообещал 4000 долларов..
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
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18.05.2020 13:28 Відповісти
Как уместить мозг ЗЕлупососа в черепе курицы так, что бы он не тарахтел?...
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18.05.2020 16:09 Відповісти
Не работает гос машина на Украине, как и раньше. Этот бардак с обеспечением работы при эпидемии, те в случае ЧП, напоминает бардак в Крыму в 2014 - тоже ЧП, власти тоже что-то вещают, а на месте мало что делается.

Те урок не впрок.
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18.05.2020 13:30 Відповісти
Шо такое на Украине?Вас же уже выдрессировали на этом сайте😂🌷
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18.05.2020 13:35 Відповісти
Да что им не так????? Зарплата по 4 штуки зелени!!! Это мало???!!! Ой! Что это я ???? Это же у учителей по 4 тонны баксов , а у медиков ваааааще , наверное по 10 штук!
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18.05.2020 13:34 Відповісти
крыса гепа раскачивает падла прокацапленая
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18.05.2020 13:34 Відповісти
надо в учители подаваться медикам , учителям по 4000 баксов платят зебобики . И вообще , некогда этой ерундой заниматься , Ермакам надо должности продавать , продавать интересы Украины на переговорах в Минске , а тут эти медики под ногами путаются .
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18.05.2020 13:39 Відповісти
Правильно, учителям в медики а медикам в учителя... Сейчас везде уже так с этими рылами
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15.10.2020 15:07 Відповісти
маланці вміють по вухам втірати доведено історією що соєвий свин що зелений бабуїн...
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18.05.2020 13:40 Відповісти
на кацапском пишут обращение? Ну тогда это к Пуйлу... ии в Спортлолото
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18.05.2020 13:43 Відповісти
Наголосували, отримайте...
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18.05.2020 13:45 Відповісти
пару недель назад мой жилкомплексовский чатик начало разрывать от визгов врачиц, расстроенных тем что власть их кинула. Раньше админы банили за политоту, но тут был такой шквал что уже бесполезно. Обзывали нашего Ымпиратара плохими словами, ванговали что "гундосый клоун" не досидит. Страннно, а раньше, голосуя за него они мечтали об огромной зарплате в тысячах долларов вдовесок к их поборам с пациентов, за которые они собственно и накупили квартиры в новострое
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18.05.2020 13:47 Відповісти
За пять лет только полные бараны не могли понять, что для Порошенко нет интересов Украины, а есть лишь собственные финансовые интересы.
Правда в том, что Зеленский оказался таким же брехливым, как и Порошенкою
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18.05.2020 18:33 Відповісти
За костюмами в эпицентр и радуцкому,за зарплатами к пи-даболу зеле,вы его сами и выбрали.Пусть вам бесплатный концерт или кино про голобородько покажет.
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18.05.2020 13:55 Відповісти
Надеюсь они заранее предупредили, чтоб им замену нашли пока они бастуют во время пандемии. А то получился захват больницы какой то. Водил понять могу, фельдер тоже может клятву не давал, но врачей гнать в шею. Выплатить им их 300 и пусть идут на стройку работать.
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18.05.2020 13:59 Відповісти
А нам кожного дня втрирають, що виплачують і ще раз виплачують. Потім доганяють і ще раз виплачують. Які ж при владі дійсні мародери, а не придумані? Вивези весь резервний фонд і ні слова і ніякої справи, стибзили 300 млрд. гривень із бюджету і тишина, тільки заяви, що ніхто не краде. А де ж тоді воно все поділося. Що знову Петя, чи вже Зіна? Ви спочатку роздайте на всіх, ті що Петя крав, де вони?
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18.05.2020 16:24 Відповісти
а ви згадайте за що голосувати ходили та подивіться у дзеркало.
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18.05.2020 21:56 Відповісти
 
 