Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку

В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.

Об этом сообщает Kharkiv Today, передает Цензор.НЕТ

Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали более 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в Facebook.

"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - говорится в письме.

Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.

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