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Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку

В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.

Об этом сообщает Kharkiv Today, передает Цензор.НЕТ

Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали более 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в Facebook.

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку 01

"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - говорится в письме.

Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.

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Автор: 

забастовка (321) протест (5854) Харьков (7443)


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Топ комментарии
+31
Что там Степанов в сказках рассказывал? А вот и ответ медиков

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 1057
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18.05.2020 13:15
+27
Когда чуваки контрабандой завезли в Украину запчасти к военной технике, был виноват Порошенко. Когда за 1 (один) год в стране полный ПЗДЦ, виноват МОЗ, ШМОЗ, горсовет, облрада...
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18.05.2020 13:26
+24
соседка по Харькову врачик из 10 коммунальной поликлиники, говорит "все врачи и медсестры голосовали за Зеленского, потому что главное что б не Порошенко, и потому что Зеленский пообещал 4000 долларов..
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
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18.05.2020 13:28
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а зелибобы уже отпиарились что выплатили по $4000
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18.05.2020 13:15 Ответить
Місцевим медикам варто нагадати...

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 4452
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18.05.2020 13:25 Ответить
зато рейтинг зелёной сопли растёт
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18.05.2020 15:13 Ответить
Что там Степанов в сказках рассказывал? А вот и ответ медиков

Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 1057
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18.05.2020 13:15 Ответить
Сегодня Максим отправил, ждите.
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18.05.2020 13:16 Ответить
через фирму супруги, с малюсеньким гешефтом.
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18.05.2020 13:20 Ответить
Невыплата заработной платы медицинским работникам на апрель составляет 3.51 млрд. гривен. С@ки, других слов нет
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18.05.2020 13:16 Ответить
но как жеж, зелёный реформатор-дегенерат прошмыгаль сказал, что все всё заплатили в 300 миллиардов процентов сверху нормы??!!
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18.05.2020 15:13 Ответить
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 9849
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18.05.2020 13:17 Ответить
Ось такий болт.
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18.05.2020 13:19 Ответить
***********************... миша! невыйиопуися... как в воду глядел
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18.05.2020 13:25 Ответить
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 3764
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18.05.2020 13:18 Ответить
Так скорым нигде не выплатили! Попиарились и забыли.
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18.05.2020 13:19 Ответить
Они же скорые, догнать не могут что бы выплатить.
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18.05.2020 13:26 Ответить
Цей страйк є результатом бездіяльності МОЗ України.
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18.05.2020 13:19 Ответить
Когда чуваки контрабандой завезли в Украину запчасти к военной технике, был виноват Порошенко. Когда за 1 (один) год в стране полный ПЗДЦ, виноват МОЗ, ШМОЗ, горсовет, облрада...
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18.05.2020 13:26 Ответить
Звичайно, що за Степанова відповідає Шмигаль, а за Шмигаля Зе відповідає. Але я не говорю за зебільною логікою. Спочатку винуватий Степанов. Якщо Шмигаль його не відправляє у відставку буде винним Шмигаль, а далі Зе.
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18.05.2020 13:31 Ответить
...початок кінця?
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 3088
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18.05.2020 13:20 Ответить
отакої, не виплатили у харкові, а президент паплюжить рівненщину
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18.05.2020 13:20 Ответить
єслі прєзідєнтом вибрали дурнуватого кловуна, далі буде тільки гірше.
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18.05.2020 13:20 Ответить
Может еще бы по-японски написали?
я бы вернул взад писульку с вердиктом "у меня переводчик как раз заболел - ниччерта не понимаю, можете по-английски продублировать завтра чтобы понятно было"
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18.05.2020 13:20 Ответить
Кто имеет право на получение израильского гражданства?
-Для этого нужны еврейские корни.

Кто имеет право быть Президентом Израиля?
-Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
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18.05.2020 13:23 Ответить
Ой, они такие хитрые...
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18.05.2020 13:29 Ответить
Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку - Цензор.НЕТ 5913
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18.05.2020 13:27 Ответить
І не вистачає тим, хто їх обрав!
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18.05.2020 13:33 Ответить
Аааа, ну вот пускай кулик и курлычет, шо там и как... зеленского помета крендель... грамотный, деятельный, за страну радеет...
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18.05.2020 13:27 Ответить
соседка по Харькову врачик из 10 коммунальной поликлиники, говорит "все врачи и медсестры голосовали за Зеленского, потому что главное что б не Порошенко, и потому что Зеленский пообещал 4000 долларов..
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
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18.05.2020 13:28 Ответить
Как уместить мозг ЗЕлупососа в черепе курицы так, что бы он не тарахтел?...
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18.05.2020 16:09 Ответить
Не работает гос машина на Украине, как и раньше. Этот бардак с обеспечением работы при эпидемии, те в случае ЧП, напоминает бардак в Крыму в 2014 - тоже ЧП, власти тоже что-то вещают, а на месте мало что делается.

Те урок не впрок.
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18.05.2020 13:30 Ответить
Шо такое на Украине?Вас же уже выдрессировали на этом сайте😂🌷
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18.05.2020 13:35 Ответить
Да что им не так????? Зарплата по 4 штуки зелени!!! Это мало???!!! Ой! Что это я ???? Это же у учителей по 4 тонны баксов , а у медиков ваааааще , наверное по 10 штук!
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18.05.2020 13:34 Ответить
крыса гепа раскачивает падла прокацапленая
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18.05.2020 13:34 Ответить
надо в учители подаваться медикам , учителям по 4000 баксов платят зебобики . И вообще , некогда этой ерундой заниматься , Ермакам надо должности продавать , продавать интересы Украины на переговорах в Минске , а тут эти медики под ногами путаются .
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18.05.2020 13:39 Ответить
Правильно, учителям в медики а медикам в учителя... Сейчас везде уже так с этими рылами
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15.10.2020 15:07 Ответить
маланці вміють по вухам втірати доведено історією що соєвий свин що зелений бабуїн...
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18.05.2020 13:40 Ответить
на кацапском пишут обращение? Ну тогда это к Пуйлу... ии в Спортлолото
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18.05.2020 13:43 Ответить
Наголосували, отримайте...
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18.05.2020 13:45 Ответить
пару недель назад мой жилкомплексовский чатик начало разрывать от визгов врачиц, расстроенных тем что власть их кинула. Раньше админы банили за политоту, но тут был такой шквал что уже бесполезно. Обзывали нашего Ымпиратара плохими словами, ванговали что "гундосый клоун" не досидит. Страннно, а раньше, голосуя за него они мечтали об огромной зарплате в тысячах долларов вдовесок к их поборам с пациентов, за которые они собственно и накупили квартиры в новострое
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18.05.2020 13:47 Ответить
За пять лет только полные бараны не могли понять, что для Порошенко нет интересов Украины, а есть лишь собственные финансовые интересы.
Правда в том, что Зеленский оказался таким же брехливым, как и Порошенкою
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18.05.2020 18:33 Ответить
За костюмами в эпицентр и радуцкому,за зарплатами к пи-даболу зеле,вы его сами и выбрали.Пусть вам бесплатный концерт или кино про голобородько покажет.
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18.05.2020 13:55 Ответить
Надеюсь они заранее предупредили, чтоб им замену нашли пока они бастуют во время пандемии. А то получился захват больницы какой то. Водил понять могу, фельдер тоже может клятву не давал, но врачей гнать в шею. Выплатить им их 300 и пусть идут на стройку работать.
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18.05.2020 13:59 Ответить
А нам кожного дня втрирають, що виплачують і ще раз виплачують. Потім доганяють і ще раз виплачують. Які ж при владі дійсні мародери, а не придумані? Вивези весь резервний фонд і ні слова і ніякої справи, стибзили 300 млрд. гривень із бюджету і тишина, тільки заяви, що ніхто не краде. А де ж тоді воно все поділося. Що знову Петя, чи вже Зіна? Ви спочатку роздайте на всіх, ті що Петя крав, де вони?
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18.05.2020 16:24 Ответить
а ви згадайте за що голосувати ходили та подивіться у дзеркало.
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18.05.2020 21:56 Ответить
 
 