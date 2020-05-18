Медики скорой помощи в Харькове объявили бессрочную забастовку
В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.
Об этом сообщает Kharkiv Today, передает Цензор.НЕТ
Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали более 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в Facebook.
"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - говорится в письме.
Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.
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растёт реформатор-дегенерат прошмыгаль сказал, что все всё заплатили в 300 миллиардов процентов сверху нормы??!!
я бы вернул взад писульку с вердиктом "у меня переводчик как раз заболел - ниччерта не понимаю, можете по-английски продублировать завтра чтобы понятно было"
-Для этого нужны еврейские корни.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
-Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Причем это произносилось так: "Ну, 4000 то для глав врачей, а нам врачам будет наверно будет 2000 баксов.."..
Тётке почти 60 лет, когда идет по коридору, слышно как маленький мозг словно мячик скачет и ударяется об стенки черепной коробки..
Те урок не впрок.
Правда в том, что Зеленский оказался таким же брехливым, как и Порошенкою