Кулеба про можливе скасування санкцій проти Росії: "Зараз такого наративу немає"

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії. Він розповів, що послаблення санкцій влітку в Європейському Союзі в зоні контрольованого ризику.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як він розповів, росіяни цього разу зайшли здалеку і під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "в гуманітарних цілях", для спільної боротьби з вірусом. Однак, цю історію України разом з партнерами погасила.

"Зараз такого наративу немає. Вони ще щось будуть намагатися робити, але вже сформована позиція, що пандемія – це не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права", - заявив він.

Кулеба додав, що послаблення санкцій влітку в Європейському Союзі в зоні контрольованого ризику.

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"Звичайно, з осені знову почнуться стогони і дискусії. Але ми цю ситуацію спостерігаємо з 2014 року, коли перед кожним піврічним продовженням санкцій виникає питання: чи варто їх продовжувати, чи ефективні вони, чи ні. Це теж вже дуже затяжна боротьба, в яку усі втягнулися", - зазначив він.

Раніше Росія ініціювала проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції.