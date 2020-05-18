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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба про можливе скасування санкцій проти Росії: "Зараз такого наративу немає"

Кулеба про можливе скасування санкцій проти Росії:

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії. Він розповів, що послаблення санкцій влітку в Європейському Союзі в зоні контрольованого ризику.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як він розповів, росіяни цього разу зайшли здалеку і під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "в гуманітарних цілях", для спільної боротьби з вірусом. Однак, цю історію України разом з партнерами погасила.

"Зараз такого наративу немає. Вони ще щось будуть намагатися робити, але вже сформована позиція, що пандемія – це не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права", - заявив він.

Кулеба додав, що послаблення санкцій влітку в Європейському Союзі в зоні контрольованого ризику.

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"Звичайно, з осені знову почнуться стогони і дискусії. Але ми цю ситуацію спостерігаємо з 2014 року, коли перед кожним піврічним продовженням санкцій виникає питання: чи варто їх продовжувати, чи ефективні вони, чи ні. Це теж вже дуже затяжна боротьба, в яку усі втягнулися", - зазначив він.

Раніше Росія ініціювала проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції.

Автор: 

санкції (11760) Євросоюз (13310) Кулеба Дмитро (3604)


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Дыма без огня не бывает, это знает каждый клоун.
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18.05.2020 13:45 Відповісти
Нет? Так Зеля уже снял санкции с многих кацапов
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18.05.2020 13:45 Відповісти
О! Уже прощупываю почву.
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18.05.2020 13:45 Відповісти
Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет" - Цензор.НЕТ 803
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18.05.2020 13:47 Відповісти
"......, но мы стараемся, Батя!"....
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18.05.2020 13:49 Відповісти
нарративу може і нема, а от презервативів - повна Рада. Тож, і нарратіви з"являться..
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18.05.2020 13:55 Відповісти
Слова то какие,Нарратива!!Тебе ближе словечки про посла будущего США! Там ты во всей умственной красе.
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Жаль но для Украины, эти санкции губительны.
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18.05.2020 14:38 Відповісти
Нада гнать кулебу вместе со шмарклей!
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18.05.2020 14:39 Відповісти
 
 