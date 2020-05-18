Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил риски снятия санкций с России. Он рассказал, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как он рассказал, россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Однако, эту историю Украина вместе с партнерами погасила.

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"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", - заявил он.

Кулеба добавил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

"Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись", - отметил он.

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Ранее Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции.