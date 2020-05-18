РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9540 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
864 9

Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет"

Кулеба о возможной отмене санкций против России:

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил риски снятия санкций с России. Он рассказал, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как он рассказал, россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Однако, эту историю Украина вместе с партнерами погасила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники"

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", - заявил он.

Кулеба добавил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

"Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом

Ранее Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции.

Автор: 

санкции (11254) Евросоюз (17059) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дыма без огня не бывает, это знает каждый клоун.
показать весь комментарий
18.05.2020 13:45 Ответить
Нет? Так Зеля уже снял санкции с многих кацапов
показать весь комментарий
18.05.2020 13:45 Ответить
О! Уже прощупываю почву.
показать весь комментарий
18.05.2020 13:45 Ответить
Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет" - Цензор.НЕТ 803
показать весь комментарий
18.05.2020 13:47 Ответить
"......, но мы стараемся, Батя!"....
показать весь комментарий
18.05.2020 13:49 Ответить
нарративу може і нема, а от презервативів - повна Рада. Тож, і нарратіви з"являться..
показать весь комментарий
18.05.2020 13:55 Ответить
Слова то какие,Нарратива!!Тебе ближе словечки про посла будущего США! Там ты во всей умственной красе.
показать весь комментарий
18.05.2020 13:59 Ответить
Жаль но для Украины, эти санкции губительны.
показать весь комментарий
18.05.2020 14:38 Ответить
Нада гнать кулебу вместе со шмарклей!
показать весь комментарий
18.05.2020 14:39 Ответить
 
 