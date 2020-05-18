Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен
Франція докладе всіх зусиль для досягнення миру на Донбасі.
Про це повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.
Він процитував твіт міністра закордонних України справ Дмитра Кулеби щодо загиблих і поранених на Донбасі українських військових за минулий тиждень.
"Це просто жахливо, думати, що кожен день снайпери продовжують забирати життя молодих солдатів. Мої найщиріші співчуття Дмитру Кулебі та Україні. Запевняємо, що Франція докладе всіх зусиль для того, щоб на Донбасі нарешті настав мир", - написав посол.
Нагадаємо, 17 травня Дмитро Кулеба повідомив, що за тиждень на Донбасі дістали поранення 10 бійців ЗСУ, одна людина загинула.
Топ коментарі
+7 Oleg D #417702
показати весь коментар18.05.2020 17:11
+5 Дяди Васи Ученик
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+3 иван сидоренко #459035
показати весь коментар18.05.2020 17:19
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жабоїди,якщо вирішили грохнути ***** то не треба про це кричати на кожному розі.
Эрдоган красава, опустил путена в Ливии очень так очень и: