УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4778 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 168 13

Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен

Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен

Франція докладе всіх зусиль для досягнення миру на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.

Він процитував твіт міністра закордонних України справ Дмитра Кулеби щодо загиблих і поранених на Донбасі українських військових за минулий тиждень.

"Це просто жахливо, думати, що кожен день снайпери продовжують забирати життя молодих солдатів. Мої найщиріші співчуття Дмитру Кулебі та Україні. Запевняємо, що Франція докладе всіх зусиль для того, щоб на Донбасі нарешті настав мир", - написав посол.

Також читайте: Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен 01

Нагадаємо, 17 травня Дмитро Кулеба повідомив, що за тиждень на Донбасі дістали поранення 10 бійців ЗСУ, одна людина загинула.

Автор: 

Франція (3038) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) операція Об’єднаних сил (6725) Понсен (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Продасте ще більше біноклів вашому торгівельному дружбану да?
показати весь коментар
18.05.2020 17:11
+5
Смотря, что подразумевается под "все усилия"! Раком-стояние маркона перед ******?
показати весь коментар
18.05.2020 17:13
+3
..будет очень сильная борьба за мир...очень.
показати весь коментар
18.05.2020 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба вдруг сообразил что Ермак варит кашу "мирного процесса", не имея никакой законной гос.должности; а отсиживать за него будет министр иностранных дел, т.е. сам Кулеба.
показати весь коментар
18.05.2020 17:07 Відповісти
Продасте ще більше біноклів вашому торгівельному дружбану да?
показати весь коментар
18.05.2020 17:11 Відповісти
Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

========================================
жабоїди,якщо вирішили грохнути ***** то не треба про це кричати на кожному розі.
показати весь коментар
18.05.2020 17:30 Відповісти
Смотря, что подразумевается под "все усилия"! Раком-стояние маркона перед ******?
показати весь коментар
18.05.2020 17:13 Відповісти
..будет очень сильная борьба за мир...очень.
показати весь коментар
18.05.2020 17:19 Відповісти
Посол Понсен, вам из ваших французских биноклей хорошо видно, что на самом деле происходит на данбассе ?
показати весь коментар
18.05.2020 17:24 Відповісти
Через оптику французских биноклей виден мир в Украине...
Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен - Цензор.НЕТ 1096
показати весь коментар
18.05.2020 17:27 Відповісти
С вашими "всеми усилиями" лучше не связываться - для нас так спокойнее и "целее" будем .
показати весь коментар
18.05.2020 17:47 Відповісти
Пошли нах.р, жабоеды обоссанные, гитлеровские шлюхи, подлезжие под путена...

Эрдоган красава, опустил путена в Ливии очень так очень и:
Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен - Цензор.НЕТ 4712
показати весь коментар
18.05.2020 18:39 Відповісти
у Франции кишка тонка
показати весь коментар
18.05.2020 20:25 Відповісти
Зараз тільки жаб доїдять і почнуть "докладати всіх зусиль"...
показати весь коментар
18.05.2020 21:32 Відповісти
 
 