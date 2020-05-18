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Новости Агрессия России против Украины
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Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал твит министра иностранных Украины дел Дмитрия Кулебы относительно погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.

"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают забирать жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Дмитрию Кулебе и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал посол.

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Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен 01

Напомним, 17 мая Дмитрий Кулеба сообщил, что за неделю на Донбассе получили ранения 10 бойцов ВСУ, один погиб.

Также читайте: Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников

Автор: 

Франция (3487) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) операция Объединенных сил (6766) Понсен (55)


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Топ комментарии
+7
Продасте ще більше біноклів вашому торгівельному дружбану да?
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18.05.2020 17:11
+5
Смотря, что подразумевается под "все усилия"! Раком-стояние маркона перед ******?
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18.05.2020 17:13
+3
..будет очень сильная борьба за мир...очень.
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18.05.2020 17:19
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Кулеба вдруг сообразил что Ермак варит кашу "мирного процесса", не имея никакой законной гос.должности; а отсиживать за него будет министр иностранных дел, т.е. сам Кулеба.
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18.05.2020 17:07 Ответить
Продасте ще більше біноклів вашому торгівельному дружбану да?
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18.05.2020 17:11 Ответить
Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

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жабоїди,якщо вирішили грохнути ***** то не треба про це кричати на кожному розі.
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18.05.2020 17:30 Ответить
Смотря, что подразумевается под "все усилия"! Раком-стояние маркона перед ******?
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18.05.2020 17:13 Ответить
..будет очень сильная борьба за мир...очень.
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18.05.2020 17:19 Ответить
Посол Понсен, вам из ваших французских биноклей хорошо видно, что на самом деле происходит на данбассе ?
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18.05.2020 17:24 Ответить
Через оптику французских биноклей виден мир в Украине...
Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен - Цензор.НЕТ 1096
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18.05.2020 17:27 Ответить
С вашими "всеми усилиями" лучше не связываться - для нас так спокойнее и "целее" будем .
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18.05.2020 17:47 Ответить
Пошли нах.р, жабоеды обоссанные, гитлеровские шлюхи, подлезжие под путена...

Эрдоган красава, опустил путена в Ливии очень так очень и:
Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен - Цензор.НЕТ 4712
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18.05.2020 18:39 Ответить
у Франции кишка тонка
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18.05.2020 20:25 Ответить
Зараз тільки жаб доїдять і почнуть "докладати всіх зусиль"...
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18.05.2020 21:32 Ответить
 
 