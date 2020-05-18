Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал твит министра иностранных Украины дел Дмитрия Кулебы относительно погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.

"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают забирать жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Дмитрию Кулебе и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал посол.

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Напомним, 17 мая Дмитрий Кулеба сообщил, что за неделю на Донбассе получили ранения 10 бойцов ВСУ, один погиб.

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