Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен
Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе.
Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.
Он процитировал твит министра иностранных Украины дел Дмитрия Кулебы относительно погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.
"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают забирать жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Дмитрию Кулебе и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал посол.
Напомним, 17 мая Дмитрий Кулеба сообщил, что за неделю на Донбассе получили ранения 10 бойцов ВСУ, один погиб.
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+7 Oleg D #417702
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+3 иван сидоренко #459035
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жабоїди,якщо вирішили грохнути ***** то не треба про це кричати на кожному розі.
Эрдоган красава, опустил путена в Ливии очень так очень и: