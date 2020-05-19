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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів. ПЕРЕЛІК

З вівторка, 19 травня, будуть організовані додаткові спеціальні рейси автобусних маршрутів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови міськадміністрації Олександр Густєлєв.

"За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту. Вони рухатимуться за маршрутами:

№ 37 – "Станція метрополітену "Святошин" – житловий масив Західний (с. Чайки)";

№ 42 – "Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар";

№ 104 – "Бортничі – станція метрополітену "Харківська", – повідомив Олександр Густєлєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА

Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.

Нагадаємо, що проїзд у громадському транспорті і надалі відбувається за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Густєлєв (7)


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Топ коментарі
+8
Зараз у Києві страшні пробки. Влада змогла викликати ненависть до себе!
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19.05.2020 07:52
+4
Не розмовляйте з цим кремлеботом.
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19.05.2020 08:30
+4
73% за некомфорт, потому, что им неинтересна пАлитека.
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19.05.2020 08:47
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Зараз у Києві страшні пробки. Влада змогла викликати ненависть до себе!
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19.05.2020 07:52 Відповісти
так и есть с района палац Украина метро на Оболонь ехать больше часа и такси в это время 250-300 грн при заказе на смартфоне приложения убер болт или уклон а на короткие номера типа 838 или 2900 вообще не дозвонится можеш вызывать и час а нормальная цена до закрытия 125 грн это с 11 мая такой зашквар с киявлян поймут меня притом стоит весь город и набережна рыбальская дружбы народов и через автозаводскую и скляренка не поедеш там также движ не говоря за центр крещатик и владимирский спуск
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19.05.2020 08:05 Відповісти
Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів - Цензор.НЕТ 6566
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19.05.2020 08:12 Відповісти
на велосипеде и я люблю но тут в последнее время не совсем кофортно на работу так как ветер дожди буду временами ездить даже когда метро откроют с центра до оболони менее часа сейчас и на такси по времени в пробках больше простоиш позже когда устойчивая бездождливая погода ездить в одно удовольствие
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19.05.2020 08:30 Відповісти
Якщо так, то люди дурні як пробки.
Ненависть повинна викликати зрадницька позиція влади, а не власні незручності.
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19.05.2020 08:05 Відповісти
правильно сказано, адже українську владу ненавидять лише порохоботи і кремлеботи
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19.05.2020 08:12 Відповісти
Я не споживаю зранку локшину.
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19.05.2020 08:28 Відповісти
Не розмовляйте з цим кремлеботом.
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19.05.2020 08:30 Відповісти
Маємо те, що маємо. На транспорт страшні черги, а їхати на роботу треба. Доходить лише через свої незручності.
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19.05.2020 08:19 Відповісти
73% за некомфорт, потому, что им неинтересна пАлитека.
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19.05.2020 08:47 Відповісти
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19.05.2020 12:43 Відповісти
Надо обязать всех быть с документом удостоверения личности . Ввести штрафы за отсутствие маски - к примеру 200 гривен ( не более) , чтобы сумма была не критическая.

И тогда можно открывать торговые центры и метро . А то народ начхал на марочный режим в общественных местах и не уважает права других
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19.05.2020 07:53 Відповісти
Сорри- МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
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19.05.2020 07:54 Відповісти
У Києві зараз на таксі проїхати 10 км коштує 200 грн.
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19.05.2020 08:02 Відповісти
хто насправді керує країною

С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 3405
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19.05.2020 07:55 Відповісти
Чергове покращення від моральних виродків з КМДА. Гра в "пандемію" продовжується.
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19.05.2020 08:08 Відповісти
Какие "спецрейсы",макаки вы зебильные... открывайте метро, запускайте транспорт нормально,просто мрази..
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19.05.2020 08:59 Відповісти
Тобто мафія яка безконтрольно без білетів провозить пасажирів і кладе кеш до невідомого карману має право возити а коштовне метро повинно стояти? Корупція і дебілізм зашкалює. Замість того щоб запустит метро і провести протиепідемічні заходи на станціях, в вагонах тварини запустили мафіозні схеми.
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19.05.2020 09:14 Відповісти
 
 