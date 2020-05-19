Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів. ПЕРЕЛІК

З вівторка, 19 травня, будуть організовані додаткові спеціальні рейси автобусних маршрутів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови міськадміністрації Олександр Густєлєв.

"За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту. Вони рухатимуться за маршрутами:

№ 37 – "Станція метрополітену "Святошин" – житловий масив Західний (с. Чайки)";

№ 42 – "Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар";

№ 104 – "Бортничі – станція метрополітену "Харківська", – повідомив Олександр Густєлєв.

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Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.

Нагадаємо, що проїзд у громадському транспорті і надалі відбувається за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.