Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство
Народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", відповідну пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутати підтримали на ранковому засіданні парламенту у вівторок.
"Була пропозиція - вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп також обговорювалося - це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так зване питання подвійного громадянства", - сказав спікер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.
Топ коментарі
+6 Frol Fedoroff
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Слідкуйте за руками: У переговорну групу вводять заступників міністрів Москаль Козак іде до Меркель поговорили за Україну Ермак іде до Меркель напАгаваріть Го( н)рдон зі своїми інтерв'ю У Раду закон про прдвійне громадянство Щось недобре коїться
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В даний час в списку унітарних держав офіційно налічується 85% від усіх країн і територій в світі. І на цей момент подвійне і більше громадянством категорично не визнають 80 країн. Виходить що країн з таким унітарним устроєм як в Україні їх переважна більшість в світі. А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Африка- 49 Країни Латинської Америки-28. І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською паРашою 0(уйла міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави на вимогу цього нашого лютого кривавого ворога окупанта, неприпустимо і навіть злочинно. І якщо взяти цю ж криваву тоталітарну профашистську личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм. То невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються кремлівськими фашистами )(уйла при їх злочинній владі. І це навіть на відміну від майже всіх унітарних демократичних держав. в тому числі і Української держави з її єдиним Українським громадянством.
А так подарували собі ще пару місяців життя