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Новини
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Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство

Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство

Народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", відповідну пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутати підтримали на ранковому засіданні парламенту у вівторок.

"Була пропозиція - вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп також обговорювалося - це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так зване питання подвійного громадянства", - сказав спікер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.

Автор: 

ВР (14941) подвійне громадянство (152) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+6
Написана неправда. Не решили, а провалили повестку дня. Ни одна оппозиционная фракция не голосовала за предложенную повестку дня. А партия "стадо недоумков" дала всего 200 голосов. И Разумкову напомнили, про его же принцип - "никаких повторных голосований"
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19.05.2020 11:26
+5
Цей закон суперече Конституції України.
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19.05.2020 11:33
+4
Ну какой ум у скупщика краденого?
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19.05.2020 11:37
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Написана неправда. Не решили, а провалили повестку дня. Ни одна оппозиционная фракция не голосовала за предложенную повестку дня. А партия "стадо недоумков" дала всего 200 голосов. И Разумкову напомнили, про его же принцип - "никаких повторных голосований"
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19.05.2020 11:26 Відповісти
Разумков сначала создавал впечатление умного человека.Но со временем все стало на свои места. Никакого ума у него нет и не было.
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19.05.2020 11:29 Відповісти
Ну какой ум у скупщика краденого?
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19.05.2020 11:37 Відповісти
Цей закон суперече Конституції України.
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19.05.2020 11:33 Відповісти
Хотели по заказу Кремля забросать Украину рашкиными паспортами. Пока уползла мерзота.
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19.05.2020 11:39 Відповісти
Советская власть Украины может вернуть гражданам , гражданкам.солдатам и матросам сооветские паспорта.что бы не заморачиваться на дойном гражданстве,все понимают куда клонит оманский сговор
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19.05.2020 11:42 Відповісти
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia Колобок
https://twitter.com/Kolobok_Motia
Мотя

@Kolobok_Motia

·https://twitter.com/Kolobok_Motia/status/1262628988020817920 2 ч

Слідкуйте за руками: У переговорну групу вводять заступників міністрів Москаль Козак іде до Меркель поговорили за Україну Ермак іде до Меркель напАгаваріть Го( н)рдон зі своїми інтерв'ю У Раду закон про прдвійне громадянство Щось недобре коїться
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство - Цензор.НЕТ 349
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Тяжелый пациент в маске пришел на работу в ВР.

https://pbs.twimg.com/media/EYXftJlX0AAbnWA?format=jpg&name=small
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19.05.2020 12:19 Відповісти
Звіздець
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19.05.2020 12:28 Відповісти
Ніякого подвійного громадянства в Україні, тим паче московитського, бо це для України буде ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ з іншого боку
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19.05.2020 12:48 Відповісти
-
В даний час в списку унітарних держав офіційно налічується 85% від усіх країн і територій в світі. І на цей момент подвійне і більше громадянством категорично не визнають 80 країн. Виходить що країн з таким унітарним устроєм як в Україні їх переважна більшість в світі. А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Африка- 49 Країни Латинської Америки-28. І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською паРашою 0(уйла міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави на вимогу цього нашого лютого кривавого ворога окупанта, неприпустимо і навіть злочинно. І якщо взяти цю ж криваву тоталітарну профашистську личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм. То невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються кремлівськими фашистами )(уйла при їх злочинній владі. І це навіть на відміну від майже всіх унітарних демократичних держав. в тому числі і Української держави з її єдиним Українським громадянством.
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19.05.2020 13:01 Відповісти
закон "О ГРАЖДАНСТВЕ" - это основополагающий закон государственности /краеугольный камень РЕСПУБЛИКИ/. Нужно ввести такое понятие как "КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН", который должен приниматься по той же процедуре, что и изменения в конституцию!
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19.05.2020 14:04 Відповісти
Після прийняття закону про подвійне громадянство - народ може всю ВРУ винести - як зрадників !

А так подарували собі ще пару місяців життя
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19.05.2020 16:06 Відповісти
Деукраїнізація - головна мета зелених. Хочуть ліквідувати Україну як українську державу. А народу все-одно?
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19.05.2020 21:25 Відповісти
Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство - Цензор.НЕТ 1344
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19.05.2020 23:03 Відповісти
 
 