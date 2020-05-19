Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство

Народні депутати вирішили зняти з розгляду у вівторок президентський законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", відповідну пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутати підтримали на ранковому засіданні парламенту у вівторок.

"Була пропозиція - вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп також обговорювалося - це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так зване питання подвійного громадянства", - сказав спікер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.