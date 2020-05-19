Рада не будет сегодня рассматривать законопроект о гражданстве

Народные депутаты решили снять с рассмотрения во вторник президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутаты поддержали на утреннем заседании парламента во вторник.

"Было предложение - оно звучало на согласительном совете. После этого и на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп также обсуждалось - это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения так называемый вопрос двойного гражданства", - сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

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