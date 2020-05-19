Рада не будет сегодня рассматривать законопроект о гражданстве
Народные депутаты решили снять с рассмотрения во вторник президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутаты поддержали на утреннем заседании парламента во вторник.
"Было предложение - оно звучало на согласительном совете. После этого и на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп также обсуждалось - это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения так называемый вопрос двойного гражданства", - сказал спикер.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.
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В даний час в списку унітарних держав офіційно налічується 85% від усіх країн і територій в світі. І на цей момент подвійне і більше громадянством категорично не визнають 80 країн. Виходить що країн з таким унітарним устроєм як в Україні їх переважна більшість в світі. А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Африка- 49 Країни Латинської Америки-28. І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською паРашою 0(уйла міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави на вимогу цього нашого лютого кривавого ворога окупанта, неприпустимо і навіть злочинно. І якщо взяти цю ж криваву тоталітарну профашистську личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм. То невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються кремлівськими фашистами )(уйла при їх злочинній владі. І це навіть на відміну від майже всіх унітарних демократичних держав. в тому числі і Української держави з її єдиним Українським громадянством.
А так подарували собі ще пару місяців життя