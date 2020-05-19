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Рада не будет сегодня рассматривать законопроект о гражданстве

Рада не будет сегодня рассматривать законопроект о гражданстве

Народные депутаты решили снять с рассмотрения во вторник президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутаты поддержали на утреннем заседании парламента во вторник.

"Было предложение - оно звучало на согласительном совете. После этого и на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп также обсуждалось - это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения так называемый вопрос двойного гражданства", - сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

Также читайте: Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш

Автор: 

ВР (29227) двойное гражданство (161) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+6
Написана неправда. Не решили, а провалили повестку дня. Ни одна оппозиционная фракция не голосовала за предложенную повестку дня. А партия "стадо недоумков" дала всего 200 голосов. И Разумкову напомнили, про его же принцип - "никаких повторных голосований"
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19.05.2020 11:26
+5
Цей закон суперече Конституції України.
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19.05.2020 11:33
+4
Ну какой ум у скупщика краденого?
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19.05.2020 11:37
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Написана неправда. Не решили, а провалили повестку дня. Ни одна оппозиционная фракция не голосовала за предложенную повестку дня. А партия "стадо недоумков" дала всего 200 голосов. И Разумкову напомнили, про его же принцип - "никаких повторных голосований"
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19.05.2020 11:26 Ответить
Разумков сначала создавал впечатление умного человека.Но со временем все стало на свои места. Никакого ума у него нет и не было.
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19.05.2020 11:29 Ответить
Ну какой ум у скупщика краденого?
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19.05.2020 11:37 Ответить
Цей закон суперече Конституції України.
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19.05.2020 11:33 Ответить
Хотели по заказу Кремля забросать Украину рашкиными паспортами. Пока уползла мерзота.
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19.05.2020 11:39 Ответить
Советская власть Украины может вернуть гражданам , гражданкам.солдатам и матросам сооветские паспорта.что бы не заморачиваться на дойном гражданстве,все понимают куда клонит оманский сговор
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19.05.2020 11:42 Ответить
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia
https://twitter.com/Kolobok_Motia Колобок
https://twitter.com/Kolobok_Motia
Мотя

@Kolobok_Motia

·https://twitter.com/Kolobok_Motia/status/1262628988020817920 2 ч

Слідкуйте за руками: У переговорну групу вводять заступників міністрів Москаль Козак іде до Меркель поговорили за Україну Ермак іде до Меркель напАгаваріть Го( н)рдон зі своїми інтерв'ю У Раду закон про прдвійне громадянство Щось недобре коїться
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19.05.2020 12:05 Ответить
Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство - Цензор.НЕТ 349
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19.05.2020 12:13 Ответить
Тяжелый пациент в маске пришел на работу в ВР.

https://pbs.twimg.com/media/EYXftJlX0AAbnWA?format=jpg&name=small
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19.05.2020 12:19 Ответить
Звіздець
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19.05.2020 12:28 Ответить
Ніякого подвійного громадянства в Україні, тим паче московитського, бо це для України буде ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ з іншого боку
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19.05.2020 12:48 Ответить
-
В даний час в списку унітарних держав офіційно налічується 85% від усіх країн і територій в світі. І на цей момент подвійне і більше громадянством категорично не визнають 80 країн. Виходить що країн з таким унітарним устроєм як в Україні їх переважна більшість в світі. А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Африка- 49 Країни Латинської Америки-28. І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською паРашою 0(уйла міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави на вимогу цього нашого лютого кривавого ворога окупанта, неприпустимо і навіть злочинно. І якщо взяти цю ж криваву тоталітарну профашистську личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм. То невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються кремлівськими фашистами )(уйла при їх злочинній владі. І це навіть на відміну від майже всіх унітарних демократичних держав. в тому числі і Української держави з її єдиним Українським громадянством.
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19.05.2020 13:01 Ответить
закон "О ГРАЖДАНСТВЕ" - это основополагающий закон государственности /краеугольный камень РЕСПУБЛИКИ/. Нужно ввести такое понятие как "КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН", который должен приниматься по той же процедуре, что и изменения в конституцию!
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19.05.2020 14:04 Ответить
Після прийняття закону про подвійне громадянство - народ може всю ВРУ винести - як зрадників !

А так подарували собі ще пару місяців життя
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19.05.2020 16:06 Ответить
Деукраїнізація - головна мета зелених. Хочуть ліквідувати Україну як українську державу. А народу все-одно?
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19.05.2020 21:25 Ответить
Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт про громадянство - Цензор.НЕТ 1344
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19.05.2020 23:03 Ответить
 
 