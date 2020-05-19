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Новини Коронавірус і карантин
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Іспанія розраховує відновити прийом туристів наприкінці червня

Іспанія розраховує відновити прийом туристів наприкінці червня

Іспанія сподівається на відновлення туризму наприкінці червня, до цього часу також буде скасовано 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Business Insider.

"Я сподіваюся, що з кінця червня ми відновимо туризм. Нам варто зробити Іспанію привабливою з точки зору безпеки для здоров'я", - цитує портал міністра транспорту країни Хосе Луїса Абалоса.

Він також зауважив, що 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає в країну буде скасований в червні. Обмеження на поїздки будуть поступово зніматися.

Раніше уряд Італії також заявив, що планує почати відкриття країни для туристів у червні. За сприятливої епідеміологічної обстановки з 3 червня стануть можливі поїздки всередині країн ЄС і Шенгенської угоди. Двотижневий карантин для тих, хто прибуває буде скасований.

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Обидві країни сильно постраждали через коронавірус. Станом на 19 травня в Іспанії зареєстровано понад 231 тис. заражень, в Італії - 225,8 тис. показник смертності від інфекції в Іспанії один з найвищих в Європі - померло 27,7 тис. осіб.

На частку туризму припадає 12% ВВП Іспанії. Через жорсткі карантинні обмеження країна рухається в сторону глибокої рецесії. За прогнозом Банку Іспанії, економіка країни в 2020 році втратить 12,4%, а кількість безробітних зросте до 5 млн при населенні 47 млн ​​осіб.

Автор: 

Іспанія (898) карантин (18172) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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19.05.2020 12:39 Відповісти
Ура !!! 👏 🥰
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19.05.2020 12:41 Відповісти
Добраться до Испании украинцы смогут пешком, ползком, прыжками и во сне.
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19.05.2020 12:56 Відповісти
Мы то рады открыть границы

но вот они европейцы мол не пускают нас,говорят шмыгали и другие зеленые,как теперь?
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Насколько я знаю ЕС закрыл внешние границы до 15 июля. Перед 15м опять будут собираться и решать - открывать или нет. Когда решали срач был дикий.
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19.05.2020 13:51 Відповісти
"Насколько я знаю ЕС закрыл внешние границы до 15 июля" - июНя или июЛя ?
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19.05.2020 14:59 Відповісти
Хм.. точно. июня. Я их постоянно путаю. Спасибо.
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19.05.2020 15:39 Відповісти
 
 