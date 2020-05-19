Іспанія розраховує відновити прийом туристів наприкінці червня

Іспанія сподівається на відновлення туризму наприкінці червня, до цього часу також буде скасовано 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Business Insider.

"Я сподіваюся, що з кінця червня ми відновимо туризм. Нам варто зробити Іспанію привабливою з точки зору безпеки для здоров'я", - цитує портал міністра транспорту країни Хосе Луїса Абалоса.

Він також зауважив, що 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає в країну буде скасований в червні. Обмеження на поїздки будуть поступово зніматися.

Раніше уряд Італії також заявив, що планує почати відкриття країни для туристів у червні. За сприятливої епідеміологічної обстановки з 3 червня стануть можливі поїздки всередині країн ЄС і Шенгенської угоди. Двотижневий карантин для тих, хто прибуває буде скасований.

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Обидві країни сильно постраждали через коронавірус. Станом на 19 травня в Іспанії зареєстровано понад 231 тис. заражень, в Італії - 225,8 тис. показник смертності від інфекції в Іспанії один з найвищих в Європі - померло 27,7 тис. осіб.

На частку туризму припадає 12% ВВП Іспанії. Через жорсткі карантинні обмеження країна рухається в сторону глибокої рецесії. За прогнозом Банку Іспанії, економіка країни в 2020 році втратить 12,4%, а кількість безробітних зросте до 5 млн при населенні 47 млн ​​осіб.