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Новости Коронавирус и карантин
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Испания рассчитывает возобновить прием туристов в конце июня

Испания рассчитывает возобновить прием туристов в конце июня

Испания надеется на восстановление туризма в конце июня, к этому времени также будет отменен 14-дневный карантин для въезжающих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Business Insider.

"Я надеюсь, что с конца июня мы возобновим туризм. Нам стоит сделать Испанию привлекательной с точки зрения безопасности для здоровья", - цитирует портал министра транспорта страны Хосе Луиса Абалоса.

Он также заметил, что 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен в июне. Ограничения на поездки будут постепенно сниматься.

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Ранее правительство Италии также заявило, что планирует начать открытие страны для туристов в июне. При благоприятной эпидемиологической обстановке с 3 июня станут возможны поездки внутри стран ЕС и Шенгенского соглашения. Двухнедельный карантин для прибывающих будет отменен.

Обе страны сильно пострадали из-за коронавируса. По состоянию на 19 мая в Испании зарегистрировано свыше 231 тыс. заражений, в Италии - 225,8 тыс. Показатель смертности от инфекции в Испании один из самых высоких в Европе - скончалось 27,7 тыс. человек.

На долю туризма приходится 12% ВВП Испании. Из-за жестких карантинных ограничений страна движется в сторону глубокой рецессии. По прогнозу Банка Испании, экономика страны в 2020 году потеряет 12,4%, а число безработных вырастет до 5 млн при населении 47 млн человек.

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Испания (859) карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Раша федерейшен і в себе нормально почувається Испания рассчитывает возобновить прием туристов в конце июня - Цензор.НЕТ 4587Испания рассчитывает возобновить прием туристов в конце июня - Цензор.НЕТ 6117
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19.05.2020 12:39 Ответить
Ура !!! 👏 🥰
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19.05.2020 12:41 Ответить
Добраться до Испании украинцы смогут пешком, ползком, прыжками и во сне.
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19.05.2020 12:56 Ответить
Мы то рады открыть границы

но вот они европейцы мол не пускают нас,говорят шмыгали и другие зеленые,как теперь?
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19.05.2020 13:06 Ответить
Насколько я знаю ЕС закрыл внешние границы до 15 июля. Перед 15м опять будут собираться и решать - открывать или нет. Когда решали срач был дикий.
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19.05.2020 13:51 Ответить
"Насколько я знаю ЕС закрыл внешние границы до 15 июля" - июНя или июЛя ?
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19.05.2020 14:59 Ответить
Хм.. точно. июня. Я их постоянно путаю. Спасибо.
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19.05.2020 15:39 Ответить
 
 