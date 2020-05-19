Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы. ФОТО

В каналы Венеции 18 мая вернулись гондолы, которые сейчас курсируют для перевозки жителей и ожидают возвращения туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Отмечается, что гондольеры одеты не только в знаменитые сине-белые футболки в полоску, но также в перчатки и маски. В лодках используется лента для обозначения места, где человек должен находиться с соблюдением дистанции.

Кроме этого, в зонах посадки можно было увидеть работников в санитарных костюмах, которые проводили дезинфекцию, прежде чем люди поднимались на борт.

На борту могут быть максимально шесть пассажиров одновременно.

Ожидается, что гондолы, которы используются для перевозки туристов по северному итальянскому городу, вернутся на воду 3 июня. Тогда граждане Евросоюза снова будут допущены в Италию.

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