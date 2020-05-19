РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Фото
6 419 19

Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы. ФОТО

В каналы Венеции 18 мая вернулись гондолы, которые сейчас курсируют для перевозки жителей и ожидают возвращения туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Отмечается, что гондольеры одеты не только в знаменитые сине-белые футболки в полоску, но также в перчатки и маски. В лодках используется лента для обозначения места, где человек должен находиться с соблюдением дистанции.

Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы 01

Кроме этого, в зонах посадки можно было увидеть работников в санитарных костюмах, которые проводили дезинфекцию, прежде чем люди поднимались на борт.

На борту могут быть максимально шесть пассажиров одновременно.

Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы 02

Ожидается, что гондолы, которы используются для перевозки туристов по северному итальянскому городу, вернутся на воду 3 июня. Тогда граждане Евросоюза снова будут допущены в Италию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина

Автор: 

Венеция (35) Италия (1645) туризм (1543) канал (160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Наши гондонльеры тоже в деле! Вчера вот один гондон интервью у террориста гиркина брал... с заглотом....
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35
+11
у нас в Украине 73 % гандольеров. можем поделиться
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35
+6
І в нас гордонери знову при ділі...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наши гондонльеры тоже в деле! Вчера вот один гондон интервью у террориста гиркина брал... с заглотом....
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
это гондольеры, а в рот брал (интервью) у гиркина ГАНДОНльер
показать весь комментарий
19.05.2020 10:38 Ответить
І в нас гордонери знову при ділі...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
у нас в Украине 73 % гандольеров. можем поделиться
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
и 4% грязи под ногтями
показать весь комментарий
19.05.2020 11:58 Ответить
нах пшел зебаран.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:07 Ответить
сразу видной уровень развития соевых идолопоклонников. Никакого отличия от кацапских рабов
показать весь комментарий
19.05.2020 14:24 Ответить
Гондольєри при справі у нас в АП та кабміні вже рік.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
і наші Гондоли"що при владі" також знову в ділі,хочуть прийняти закон про подвійне громадянство
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
и гандоны тоже при деле
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
зелені гандони в Україні вже другий рік..без перерви та карантину
показать весь комментарий
19.05.2020 10:36 Ответить
И они в масках и перчатка и лишатся лицензии, если их не будут надевать...

А это
Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы - Цензор.НЕТ 6362

акция протеста в Киеве, на которой видно - как будут соблюдать правила безопасности, если разрешать работать...
показать весь комментарий
19.05.2020 10:43 Ответить
навіяло..)
Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы - Цензор.НЕТ 7298
показать весь комментарий
19.05.2020 10:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mkMVsNEwvX0 Есть там такое дело ...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:05 Ответить
Не гондольер, а водитель гондолы (с)
показать весь комментарий
19.05.2020 10:53 Ответить


а все уже сказано....про наших г*ндон-льеров )))))
добавить не чего! ))))
показать весь комментарий
19.05.2020 11:04 Ответить
кстати, достаточно было 2х недель простоя производств, чтобы воздух и вода очистились, в Венецию даже вернулись дельфины и разные экзотические птицы! Это ценник нашей задрыпаной цивилизации, про которую рассказывают, что она может уничтожить Землю
Наша задрыпанная цивилизация может уничтожить только саму себя! А Земля, через две недели, вернётся к своему спокойному существованию
показать весь комментарий
19.05.2020 11:38 Ответить
Molto bene!
показать весь комментарий
19.05.2020 11:51 Ответить
Бл...-а, ну наконец-то они вернулись. Еле дождался.
показать весь комментарий
19.05.2020 11:58 Ответить
 
 