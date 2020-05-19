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Гондольєри знову у справі: в канали Венеції повернулися гондоли. ФОТО

У канали Венеції 18 травня повернулися гондоли, які зараз курсують для перевезення жителів і очікують повернення туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Зазначається, що гондольєри одягнені не тільки в знамениті синьо-білі футболки в смужку, але також в рукавички і маски. У човнах використовується стрічка для позначення місця, де людина повинна перебувати з дотриманням дистанції.

Гондольєри знову у справі: в канали Венеції повернулися гондоли 01

Крім цього, в зонах посадки можна було побачити працівників у санітарних костюмах, які проводили дезінфекцію, перш ніж люди піднімалися на борт.

На борту можуть бути максимально шість пасажирів одночасно.

Гондольєри знову у справі: в канали Венеції повернулися гондоли 02

Очікується, що гондоли, які використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня. Тоді громадяни з Євросоюзу знову будуть допущені до Італії.

Також читайте: В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від COVID-19 із початку карантину

Автор: 

Венеція (28) Італія (1573) туризм (1563) канал (115)


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Топ коментарі
+22
Наши гондонльеры тоже в деле! Вчера вот один гондон интервью у террориста гиркина брал... с заглотом....
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19.05.2020 10:35
+11
у нас в Украине 73 % гандольеров. можем поделиться
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19.05.2020 10:35
+6
І в нас гордонери знову при ділі...
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19.05.2020 10:35
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Наши гондонльеры тоже в деле! Вчера вот один гондон интервью у террориста гиркина брал... с заглотом....
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19.05.2020 10:35 Відповісти
это гондольеры, а в рот брал (интервью) у гиркина ГАНДОНльер
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19.05.2020 10:38 Відповісти
І в нас гордонери знову при ділі...
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19.05.2020 10:35 Відповісти
у нас в Украине 73 % гандольеров. можем поделиться
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19.05.2020 10:35 Відповісти
и 4% грязи под ногтями
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19.05.2020 11:58 Відповісти
нах пшел зебаран.
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19.05.2020 13:07 Відповісти
сразу видной уровень развития соевых идолопоклонников. Никакого отличия от кацапских рабов
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19.05.2020 14:24 Відповісти
Гондольєри при справі у нас в АП та кабміні вже рік.
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19.05.2020 10:35 Відповісти
і наші Гондоли"що при владі" також знову в ділі,хочуть прийняти закон про подвійне громадянство
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19.05.2020 10:35 Відповісти
и гандоны тоже при деле
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19.05.2020 10:35 Відповісти
зелені гандони в Україні вже другий рік..без перерви та карантину
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19.05.2020 10:36 Відповісти
И они в масках и перчатка и лишатся лицензии, если их не будут надевать...

А это
Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы - Цензор.НЕТ 6362

акция протеста в Киеве, на которой видно - как будут соблюдать правила безопасности, если разрешать работать...
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19.05.2020 10:43 Відповісти
навіяло..)
Гондольеры снова при деле: в каналы Венеции вернулись гондолы - Цензор.НЕТ 7298
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19.05.2020 10:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mkMVsNEwvX0 Есть там такое дело ...
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Не гондольер, а водитель гондолы (с)
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19.05.2020 10:53 Відповісти


а все уже сказано....про наших г*ндон-льеров )))))
добавить не чего! ))))
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19.05.2020 11:04 Відповісти
кстати, достаточно было 2х недель простоя производств, чтобы воздух и вода очистились, в Венецию даже вернулись дельфины и разные экзотические птицы! Это ценник нашей задрыпаной цивилизации, про которую рассказывают, что она может уничтожить Землю
Наша задрыпанная цивилизация может уничтожить только саму себя! А Земля, через две недели, вернётся к своему спокойному существованию
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19.05.2020 11:38 Відповісти
Molto bene!
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Бл...-а, ну наконец-то они вернулись. Еле дождался.
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19.05.2020 11:58 Відповісти
 
 