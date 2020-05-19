Гондольєри знову у справі: в канали Венеції повернулися гондоли. ФОТО

У канали Венеції 18 травня повернулися гондоли, які зараз курсують для перевезення жителів і очікують повернення туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Зазначається, що гондольєри одягнені не тільки в знамениті синьо-білі футболки в смужку, але також в рукавички і маски. У човнах використовується стрічка для позначення місця, де людина повинна перебувати з дотриманням дистанції.

Крім цього, в зонах посадки можна було побачити працівників у санітарних костюмах, які проводили дезінфекцію, перш ніж люди піднімалися на борт.

На борту можуть бути максимально шість пасажирів одночасно.

Очікується, що гондоли, які використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня. Тоді громадяни з Євросоюзу знову будуть допущені до Італії.

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