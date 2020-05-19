В Україні має бути індивідуальна ліцензія на медпрактику, - Степанов
В Україні має бути запроваджена індивідуальна ліцензія на медичну практику, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Я думаю, що індивідуальна медична ліцензія в Україні має бути. Вона буде додатковим фактором підвищення якості медичної допомоги та медпослуги. І без індивідуальної ліцензії неможливо введення основ медичного страхування", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
При цьому Степанов підкреслив, що процедура ліцензування має бути простою.
"Коли ми говоримо про ліцензування, ми не повинні малювати собі страшилку. Як тільки держава видала лікарю диплом і сертифікат про закінчення інтернатури, то він вже ліцензований", - сказав він.
Топ коментарі
+7 саша паламарчук
показати весь коментар19.05.2020 13:18
+3 Alex Lodje
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+3 антиватник черниговский
показати весь коментар19.05.2020 13:41
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Умер, по патенту оживили!
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники высотники да
И с высоты вам шлем привет
Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака слегка
На высоту такую милая ты
Уж не посмотришь свысока свысока
Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной слегка туда-сюда
А то погибнуть в неизвестности да
Моя любовь и красота
Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте высоте
_________________________________
Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-низковольтники!
И с чердака вам шлём привет!
_________________________________
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет (как нет).
А мы научные работники (да).
А что мы делаем - секрет!
Мы целый день в трудах и хлопотах,
Но это, право, не беда (эх, да).
Ведь это мы науку двигаем (да)
Туда-сюда, сюда - туда.
Друзья! Идите в академики:
Работы нет, а денег - тьма (да, тьма).
Ведь без дискуссий и полемики (да)
Прожить там можно без ума.
А якщо припече поїде закордон.
П.С. Очередная схема обогащения!
На Украине же только коновалы есть, а не врачи.