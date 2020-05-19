В Україні має бути індивідуальна ліцензія на медпрактику, - Степанов

В Україні має бути запроваджена індивідуальна ліцензія на медичну практику, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я думаю, що індивідуальна медична ліцензія в Україні має бути. Вона буде додатковим фактором підвищення якості медичної допомоги та медпослуги. І без індивідуальної ліцензії неможливо введення основ медичного страхування", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому Степанов підкреслив, що процедура ліцензування має бути простою.

"Коли ми говоримо про ліцензування, ми не повинні малювати собі страшилку. Як тільки держава видала лікарю диплом і сертифікат про закінчення інтернатури, то він вже ліцензований", - сказав він.

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