УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4814 відвідувачів онлайн
Новини
2 728 28

В Україні має бути індивідуальна ліцензія на медпрактику, - Степанов

В Україні має бути індивідуальна ліцензія на медпрактику, - Степанов

В Україні має бути запроваджена індивідуальна ліцензія на медичну практику, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я думаю, що індивідуальна медична ліцензія в Україні має бути. Вона буде додатковим фактором підвищення якості медичної допомоги та медпослуги. І без індивідуальної ліцензії неможливо введення основ медичного страхування", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому Степанов підкреслив, що процедура ліцензування має бути простою.

"Коли ми говоримо про ліцензування, ми не повинні малювати собі страшилку. Як тільки держава видала лікарю диплом і сертифікат про закінчення інтернатури, то він вже ліцензований", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус: "Кожен п'ятий інфікований в Україні - лікар"

Автор: 

охорона здоров'я (292) медицина (2114) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
свою спершу покажи.
показати весь коментар
19.05.2020 13:18
+3
Кстати, приЗедент может издать указ запрещающий болеть - указы об улучшении качества интернета и дорог со сроками исполнения в пару месяцев ведь издавал.
показати весь коментар
19.05.2020 13:29
+3
а почему только на мед.практику? нужно все специальности которые предоставляют услуги населению лицензировать, особенно строителей, автослесарей и им подобным
показати весь коментар
19.05.2020 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну лицензируй индивидуально. Ты что металлургией командуешь
показати весь коментар
19.05.2020 13:17 Відповісти
Врачи, давно уже имеют лицензии индивидуальные, о чем этот одесский поц говорит вообще не понятно!
показати весь коментар
19.05.2020 13:18 Відповісти
И само собой выдавать ее (лицензию) должен Степанов и его фирма...!
показати весь коментар
19.05.2020 13:17 Відповісти
Закон о реформе есть. Вот по нему и работай, фантазёр.
показати весь коментар
19.05.2020 13:18 Відповісти
закон на хлеб не намажешь, дачу на Канарах не купишь... херня ваш закон!
показати весь коментар
19.05.2020 13:19 Відповісти
свою спершу покажи.
показати весь коментар
19.05.2020 13:18 Відповісти
И обязательное страхование ответственности! Если врач накосячил, чтобы по страховке исправляли.
показати весь коментар
19.05.2020 13:18 Відповісти
и патент на оживление покойного по "косяку" врача!
Умер, по патенту оживили!
показати весь коментар
19.05.2020 13:20 Відповісти
А кто должен платить страховые взносы по вашему? Врач с копеешной зарплаты?
показати весь коментар
19.05.2020 13:44 Відповісти
идите в жопу. в Украине просто нельзя болеть. и идёт нахрен вся медицина и её реформы.
показати весь коментар
19.05.2020 13:21 Відповісти
Кстати, приЗедент может издать указ запрещающий болеть - указы об улучшении качества интернета и дорог со сроками исполнения в пару месяцев ведь издавал.
показати весь коментар
19.05.2020 13:29 Відповісти
Помню , - Экстрасенсов с Дипломами выданными Индивидуально. Даже представить не могу Врача с таким Дипломом выданным в Переходе. Хирурги будут Мясники с Рынка, а анестезиолог с Дубинкой.
показати весь коментар
19.05.2020 13:29 Відповісти
Має бути дуже суворе покарання за роботу без ліцензії, за підробною ліцензією та підробними дипломами.
показати весь коментар
19.05.2020 13:36 Відповісти
власне такі "університети" і закінчила ця влада. "Університет прохідного типу"
показати весь коментар
19.05.2020 13:46 Відповісти
а почему только на мед.практику? нужно все специальности которые предоставляют услуги населению лицензировать, особенно строителей, автослесарей и им подобным
показати весь коментар
19.05.2020 13:41 Відповісти
сантехніків і асенізаторів забув
показати весь коментар
19.05.2020 13:47 Відповісти
а сантехники не строители?))) ты не сталкивался с тем как после сантехников прорывают теплые полы и взрываются котлы
показати весь коментар
19.05.2020 13:56 Відповісти
сантехніки це каста
показати весь коментар
19.05.2020 14:00 Відповісти
Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники высотники да
И с высоты вам шлем привет

Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака слегка
На высоту такую милая ты
Уж не посмотришь свысока свысока

Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной слегка туда-сюда
А то погибнуть в неизвестности да
Моя любовь и красота

Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте высоте

_________________________________

Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-низковольтники!
И с чердака вам шлём привет!

_________________________________

Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет (как нет).
А мы научные работники (да).
А что мы делаем - секрет!

Мы целый день в трудах и хлопотах,
Но это, право, не беда (эх, да).
Ведь это мы науку двигаем (да)
Туда-сюда, сюда - туда.

Друзья! Идите в академики:
Работы нет, а денег - тьма (да, тьма).
Ведь без дискуссий и полемики (да)
Прожить там можно без ума.
показати весь коментар
19.05.2020 14:02 Відповісти
От маланець, він лише знає як бабло з повітря робити.
А якщо припече поїде закордон.
показати весь коментар
19.05.2020 13:43 Відповісти
ну це давно пора робити
показати весь коментар
19.05.2020 13:44 Відповісти
Ну тогда должно быть как в Штатах - порекомендовал пациенту гомеопатию или пр. фуфломицин типа Афлубина или Профтеазида - прощай лицензия, можешь работать максимум медбратом.
показати весь коментар
19.05.2020 13:47 Відповісти
Именно для этого они протоколы переделывают, ага.
показати весь коментар
19.05.2020 15:04 Відповісти
Да уж, представляю как производители фуфломицинов постараются понапихать в те протоколы своих "препаратов".
показати весь коментар
19.05.2020 15:08 Відповісти
От умножения количества врачей на сумму взятки за выдачу лицензии у Степашки скоро сорвёт крышу!
П.С. Очередная схема обогащения!
показати весь коментар
19.05.2020 13:51 Відповісти
Чому вже майже в кінці травня ми коримтуємось квітневим міністром?
показати весь коментар
19.05.2020 14:08 Відповісти
А где вы видели коновалов с лицензией??
На Украине же только коновалы есть, а не врачи.
показати весь коментар
19.05.2020 17:53 Відповісти
 
 