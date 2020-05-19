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В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику, - Степанов

В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику, - Степанов

Украине должна быть введена индивидуальная лицензия на медицинскую практику, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что индивидуальная медицинская лицензия в Украине должна быть. Она будет дополнительным фактором повышения качества медпомощи и медуслуги. И без индивидуальной лицензии невозможно введение основ медицинского страхования", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Степанов подчеркнул, что процедура лицензирования должна быть простой.

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"Когда мы говорим о лицензировании, мы не должны рисовать себе страшилку. Как только государство выдало врачу диплом и сертификат об окончании интернатуры, то он уже лицензирован", - сказал он.

Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2517) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+7
свою спершу покажи.
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19.05.2020 13:18
+3
Кстати, приЗедент может издать указ запрещающий болеть - указы об улучшении качества интернета и дорог со сроками исполнения в пару месяцев ведь издавал.
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19.05.2020 13:29
+3
а почему только на мед.практику? нужно все специальности которые предоставляют услуги населению лицензировать, особенно строителей, автослесарей и им подобным
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19.05.2020 13:41
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Ну лицензируй индивидуально. Ты что металлургией командуешь
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19.05.2020 13:17 Ответить
Врачи, давно уже имеют лицензии индивидуальные, о чем этот одесский поц говорит вообще не понятно!
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19.05.2020 13:18 Ответить
И само собой выдавать ее (лицензию) должен Степанов и его фирма...!
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19.05.2020 13:17 Ответить
Закон о реформе есть. Вот по нему и работай, фантазёр.
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19.05.2020 13:18 Ответить
закон на хлеб не намажешь, дачу на Канарах не купишь... херня ваш закон!
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19.05.2020 13:19 Ответить
свою спершу покажи.
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19.05.2020 13:18 Ответить
И обязательное страхование ответственности! Если врач накосячил, чтобы по страховке исправляли.
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19.05.2020 13:18 Ответить
и патент на оживление покойного по "косяку" врача!
Умер, по патенту оживили!
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19.05.2020 13:20 Ответить
А кто должен платить страховые взносы по вашему? Врач с копеешной зарплаты?
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19.05.2020 13:44 Ответить
идите в жопу. в Украине просто нельзя болеть. и идёт нахрен вся медицина и её реформы.
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19.05.2020 13:21 Ответить
Кстати, приЗедент может издать указ запрещающий болеть - указы об улучшении качества интернета и дорог со сроками исполнения в пару месяцев ведь издавал.
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19.05.2020 13:29 Ответить
Помню , - Экстрасенсов с Дипломами выданными Индивидуально. Даже представить не могу Врача с таким Дипломом выданным в Переходе. Хирурги будут Мясники с Рынка, а анестезиолог с Дубинкой.
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19.05.2020 13:29 Ответить
Має бути дуже суворе покарання за роботу без ліцензії, за підробною ліцензією та підробними дипломами.
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19.05.2020 13:36 Ответить
власне такі "університети" і закінчила ця влада. "Університет прохідного типу"
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19.05.2020 13:46 Ответить
а почему только на мед.практику? нужно все специальности которые предоставляют услуги населению лицензировать, особенно строителей, автослесарей и им подобным
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19.05.2020 13:41 Ответить
сантехніків і асенізаторів забув
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19.05.2020 13:47 Ответить
а сантехники не строители?))) ты не сталкивался с тем как после сантехников прорывают теплые полы и взрываются котлы
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19.05.2020 13:56 Ответить
сантехніки це каста
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19.05.2020 14:00 Ответить
Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники высотники да
И с высоты вам шлем привет

Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака слегка
На высоту такую милая ты
Уж не посмотришь свысока свысока

Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной слегка туда-сюда
А то погибнуть в неизвестности да
Моя любовь и красота

Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте высоте

_________________________________

Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-низковольтники!
И с чердака вам шлём привет!

_________________________________

Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет (как нет).
А мы научные работники (да).
А что мы делаем - секрет!

Мы целый день в трудах и хлопотах,
Но это, право, не беда (эх, да).
Ведь это мы науку двигаем (да)
Туда-сюда, сюда - туда.

Друзья! Идите в академики:
Работы нет, а денег - тьма (да, тьма).
Ведь без дискуссий и полемики (да)
Прожить там можно без ума.
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19.05.2020 14:02 Ответить
От маланець, він лише знає як бабло з повітря робити.
А якщо припече поїде закордон.
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19.05.2020 13:43 Ответить
ну це давно пора робити
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19.05.2020 13:44 Ответить
Ну тогда должно быть как в Штатах - порекомендовал пациенту гомеопатию или пр. фуфломицин типа Афлубина или Профтеазида - прощай лицензия, можешь работать максимум медбратом.
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19.05.2020 13:47 Ответить
Именно для этого они протоколы переделывают, ага.
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19.05.2020 15:04 Ответить
Да уж, представляю как производители фуфломицинов постараются понапихать в те протоколы своих "препаратов".
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19.05.2020 15:08 Ответить
От умножения количества врачей на сумму взятки за выдачу лицензии у Степашки скоро сорвёт крышу!
П.С. Очередная схема обогащения!
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19.05.2020 13:51 Ответить
Чому вже майже в кінці травня ми коримтуємось квітневим міністром?
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19.05.2020 14:08 Ответить
А где вы видели коновалов с лицензией??
На Украине же только коновалы есть, а не врачи.
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19.05.2020 17:53 Ответить
 
 