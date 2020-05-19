В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику, - Степанов

Украине должна быть введена индивидуальная лицензия на медицинскую практику, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что индивидуальная медицинская лицензия в Украине должна быть. Она будет дополнительным фактором повышения качества медпомощи и медуслуги. И без индивидуальной лицензии невозможно введение основ медицинского страхования", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Степанов подчеркнул, что процедура лицензирования должна быть простой.

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"Когда мы говорим о лицензировании, мы не должны рисовать себе страшилку. Как только государство выдало врачу диплом и сертификат об окончании интернатуры, то он уже лицензирован", - сказал он.