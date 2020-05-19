В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику, - Степанов
Украине должна быть введена индивидуальная лицензия на медицинскую практику, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я думаю, что индивидуальная медицинская лицензия в Украине должна быть. Она будет дополнительным фактором повышения качества медпомощи и медуслуги. И без индивидуальной лицензии невозможно введение основ медицинского страхования", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом Степанов подчеркнул, что процедура лицензирования должна быть простой.
"Когда мы говорим о лицензировании, мы не должны рисовать себе страшилку. Как только государство выдало врачу диплом и сертификат об окончании интернатуры, то он уже лицензирован", - сказал он.
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Умер, по патенту оживили!
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники высотники да
И с высоты вам шлем привет
Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака слегка
На высоту такую милая ты
Уж не посмотришь свысока свысока
Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной слегка туда-сюда
А то погибнуть в неизвестности да
Моя любовь и красота
Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте высоте
_________________________________
Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-низковольтники!
И с чердака вам шлём привет!
_________________________________
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет (как нет).
А мы научные работники (да).
А что мы делаем - секрет!
Мы целый день в трудах и хлопотах,
Но это, право, не беда (эх, да).
Ведь это мы науку двигаем (да)
Туда-сюда, сюда - туда.
Друзья! Идите в академики:
Работы нет, а денег - тьма (да, тьма).
Ведь без дискуссий и полемики (да)
Прожить там можно без ума.
А якщо припече поїде закордон.
П.С. Очередная схема обогащения!
На Украине же только коновалы есть, а не врачи.