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Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться 31 травня, - КМДА

Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться 31 травня, - КМДА

Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства "Київводфонд" почала підготовчі роботи перед відкриттям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами директорки "Київводфонд" Світлани Козловської, зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону.

Столичні фонтани працюватимуть з 31 травня по 30 вересня, по понеділках у роботі фонтанів будуть робити перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА

Автор: 

День Києва (26) КМДА (2365) Київ (19408) фонтан (16)


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Зєбіли на Цензорі кожного дня фонтанірують.
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19.05.2020 16:16 Відповісти
Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА - Цензор.НЕТ 9123
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19.05.2020 16:17 Відповісти
Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА - Цензор.НЕТ 8268
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19.05.2020 16:26 Відповісти
"сивухо-пис" примет участие в открытии сезона.
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19.05.2020 16:18 Відповісти
А фонтаны за что на карантин ?
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19.05.2020 16:24 Відповісти
😀😀😀
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19.05.2020 16:32 Відповісти
І в той же час всі банки країни обмежили використання кредитних карток під час карантину... Це вже просто мародерство і геноцид... Невже уряд слуг кремля не міг заборонити банкам на час карантину обмежувати доступ людям до кредитних ресурсів? Питання риторичне...
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19.05.2020 17:42 Відповісти
 
 