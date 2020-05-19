Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться 31 травня, - КМДА
Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства "Київводфонд" почала підготовчі роботи перед відкриттям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами директорки "Київводфонд" Світлани Козловської, зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону.
Столичні фонтани працюватимуть з 31 травня по 30 вересня, по понеділках у роботі фонтанів будуть робити перерву для проведення необхідних технічних робіт.
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