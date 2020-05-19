Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА

Команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" начала подготовительные работы перед открытием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам директора "Киевводфонда" Светланы Козловской, обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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