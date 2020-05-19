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Новости
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Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА

Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА

Команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" начала подготовительные работы перед открытием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам директора "Киевводфонда" Светланы Козловской, обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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Автор: 

День Киева (34) КГГА (2978) Киев (25472) фонтан (28)


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Зєбіли на Цензорі кожного дня фонтанірують.
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19.05.2020 16:16 Ответить
Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА - Цензор.НЕТ 9123
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19.05.2020 16:17 Ответить
Сезон работы столичных фонтанов начнется 31 мая, - КГГА - Цензор.НЕТ 8268
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19.05.2020 16:26 Ответить
"сивухо-пис" примет участие в открытии сезона.
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19.05.2020 16:18 Ответить
А фонтаны за что на карантин ?
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19.05.2020 16:24 Ответить
😀😀😀
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19.05.2020 16:32 Ответить
І в той же час всі банки країни обмежили використання кредитних карток під час карантину... Це вже просто мародерство і геноцид... Невже уряд слуг кремля не міг заборонити банкам на час карантину обмежувати доступ людям до кредитних ресурсів? Питання риторичне...
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19.05.2020 17:42 Ответить
 
 