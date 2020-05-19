Українка з COVID-19 померла у Великій Британії, - представник МЗС Погорельцев
Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть громадянки, інфікованої COVID-19.
Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"19 травня посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня в м. Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 р. н., інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої з оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла", - сказав дипломат.
Погорельцев запевнив, що справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і посольства України у Великій Британії.
Нагадаємо, за кордоном станом на 18 травня від коронавірусної інфекції лікується 141 громадянин України, 73 - вилікувалися.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/izbrannoye/status/1253766756088393728
Ні! багаті далі багатіють
це усе величезний бізнес
https://finance.yahoo.com/news/jeff-bezos-net-worth-increased-220001911.html
Втрачає середній та малий бізнес, звичайні "роботяги".
Марно пояснювати баранам, що їх обкрадають на мільярди. Бо для них все, що понад 1000 доларів - це багато. А наскільки ці цифри стосуються їх особисто, їх не цікавить.
Так і живемо.
І саме тому все, що більше 10 тис. доларів (умовно), барани називають "конспірологією", бо так простіше, ніж розбиратися в незліченних причинно-наслідкових зв'язках.
Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iwhttps://www.youtube.com/watch?v=fzdMKzO64Gg&t=47s https://www.youtube.com/watch?v=fzdMKzO64Gg
Комаровский о масках! их носить должен носить только больной с симптомами человек!
и еще о масках такая же информация МОЗ
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031
если у человека НЕТ симптомов, маску носить не нужно (но нужно, если Вы помогаете или работает больному человеку с симптомами)
как и всегда, в медицине действует правило "Используй, если пользы больше, чем вреда"
Хотите узнать на что будут походить наши будущие передвижения? Надеюсь, что все будет проще, а пока как-то так...Мне нужно было перелететь из Парижа в Вену. В Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с негативным тестом на COVID 19. Тем у кого теста не было в наличии (российский и французский тесты не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за ничтожную сумму в €190 сделать тест по прилету, предварительно зарезервировав время. Путешествовать из Франции в Австрию можно только по уважительной причине, например смерть или тяжёлая болезнь родственников или по бизнесу (мой случай). Если нет письменного подтверждения, на рейс вас не посадят и не поселят в отеле: (туристические поездки в Австрию пока запрещены).
На стойке внимательно проверяют приглашение - без него не выдают посадочный талон. Затем паспортный контроль, там просят повторно предьявить приглашение и бумагу, подтверждающую постоянное место жительства (счёт за воду/электричество). Разумеется все в масках. На контроле безопасности очень длинная очередь, т.к. люди стоят в 2 метрах друг от друга и работает один пропускной пункт. В салоне самолёта вставать и ходить в туалет возможно только по одному человеку: один вышел, сел - другой встал и пошёл. Питание бизнес/эконом класса прировняли: теперь это говносэндвичи в пластике...напитков нет, только вода (сгазомбезгаза). По прилету: все сидят до момента пока стюардесса не объявляет, что можно встать. Встают все не сразу а «секционно». Выход из самолёта А320 занимает час На выгрузку заполненного на 50% теперь требуется 7 автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из автобуса высадка происходит по одному человеку. Специальный контролёр проверяет правильно ли ты одел маску и соблюдаешься ли дистанцию. В матюгальниках в аэропорте на всех языках мира крутят нон-стоп предупреждение о необходимости соблюдения социальной дистанции. Разумеется по прилету снова паспортный контроль, опять вопросы «Кто вы такой?» «Чем занимайтесь?» «Зачем прилетели?» «Где приглашение?» «Гле будете жить?». Очередь огромная, но движется быстро, т.к. работают все окошки контроля. Естественно все лаунжи закрыты, как впрочем и все магазины duty free. В женский туалет очередь как за джинсами в 80-х, в мужской по-меньше, как за пивом в тот же период. Какой-то грузин устроил истерику, потому что его не пускали без очереди в туалет.На тяжелом русском кричал «Ща сдэс ссать буду, да?!» По прилёту, вопреки заявленному - полиция сажает в отель в аэропорте до момента, когда тест на COVID будет готов. В отеле занято 3% номерного фонда...Всем хороших путешествий )
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiFPUmYiFo7o https://www.youtube.com/watch?v=iFPUmYiFo7o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gatesnotes.com%2FHealth%2FWhat-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine%3FWT.mc_id%3D20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW%26WT.tsrc%3DBGTW%26linkId%3D87665522 https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Ось так пазл і склався. Усіх вакцинувати, усім сертифікати.
Коли без сертифікату (чіпу) не пустять в магазин хліб купити, тоді залишиться лише посміятися над ковідіотами, згадуючи їх придуркуваті жарти про світову змову і конспірологію.