Українка з COVID-19 померла у Великій Британії, - представник МЗС Погорельцев

Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть громадянки, інфікованої COVID-19.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня в м. Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 р. н., інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої з оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла", - сказав дипломат.

Погорельцев запевнив, що справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і посольства України у Великій Британії.

Нагадаємо, за кордоном станом на 18 травня від коронавірусної інфекції лікується 141 громадянин України, 73 - вилікувалися.