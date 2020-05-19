Украинка с COVID-19 умерла в Великобритании, - представитель МИД Погорельцев

Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти гражданки, инфицированной COVID-19.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела", - сказал дипломат.

Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

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Напомним, за рубежом по состоянию на 18 мая лечение от коронавирусной инфекции проходит 141 гражданин Украины, 73 - вылечились.