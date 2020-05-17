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Новости Коронавирус и карантин
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С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин

С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин

Со времени закрытия границ в связи с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса при содействии МИД в Украину вернулись более 230 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на определенные сложности переходного периода, я считаю, что мы справились, справились достойно. По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых. В общем при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулись более 230 тысяч граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

Также читайте: За сутки в Украину прибыли 184 человека рейсами из США, Кипра и Финляндии

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Автор: 

карантин (16729) МИД (6933) эвакуация (2061) Енин (328) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Друзья! Коллеги! .. в этот день ровно 10 лет назад на Януковоща упал венок))
Не забываем памятные даты!
С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 5989
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17.05.2020 20:56
+4
разве правительствами этих стран ,откуда прибыли граждане Украины ,было оглашено "черезвычайное какое -то положение" что нужно было проводить эвакуацию ? и где заслуга МИДа , если большинство граждан за собственные деньги вернулись в Украину?
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17.05.2020 21:17
+3
З березня з різних країн евакуювали понад 230 тисяч українців, - Єнін - Цензор.НЕТ 4623 https://censor.net/user/196235
Пистеть, не мешки ворочать, самоходом, самоходом...
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?------------ Вони віїжджали з власної волі , то до чого тут держава !!))
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17.05.2020 21:09
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Правила форума Совет форумчан
Друзья! Коллеги! .. в этот день ровно 10 лет назад на Януковоща упал венок))
Не забываем памятные даты!
С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 5989
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17.05.2020 20:56 Ответить
Плохо упал, неправильно упал(
Не задавил собаку!
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17.05.2020 20:57 Ответить
Такого бугая задавило б разве что упавшим роялем.
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17.05.2020 22:46 Ответить
Лише якщо з якогось поверха,не нижче ніж з третього !!)))
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17.05.2020 23:04 Ответить
незачем было в центре Киева "елку" ставить,предупреждение было ,но он так и не понял ,что веночек был из "елки"..,но в цвете предупреждающего ,есть и еще одно предупреждение ,для тех,кто будет пробовать вести Украину тропой "папиредника" - зеленый цвет,,,
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17.05.2020 21:26 Ответить
Пистеть, не мешки ворочать, самоходом, самоходом...
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?
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17.05.2020 20:56 Ответить
Церква -це міліони вірян !!!))))
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17.05.2020 21:05 Ответить
Блин , трохи помилився , тре на нижчий !!))
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17.05.2020 21:06 Ответить
Откуда взял миллионы ? С какого потолка цифра? В воскресение сравни количество людей на рынках и в магазинах, и количество в храмах.
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17.05.2020 21:21 Ответить
Порахуй кількість вірян в Пасху, що ідуть до соборів, по всій Україні !!!)))
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17.05.2020 23:00 Ответить
Данные статистики в студию.
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17.05.2020 23:56 Ответить
З березня з різних країн евакуювали понад 230 тисяч українців, - Єнін - Цензор.НЕТ 4623 https://censor.net/user/196235
Пистеть, не мешки ворочать, самоходом, самоходом...
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?------------ Вони віїжджали з власної волі , то до чого тут держава !!))
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17.05.2020 21:09 Ответить
Вот хотелось бы услышать сколько денег налогоплательщиков конкретно потрачено и на что. Не сильно удивлюсь, если всплывет, что часть денег, на самом деле, потрачено на полетов на теплые острова чиновниками.
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18.05.2020 03:07 Ответить
Из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - а главным разносчиком инфекции назначили церковь и верующих. Ну не скотство ?
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17.05.2020 20:57 Ответить
Обломалось с гумконвоем, или шо там планировалось - про них тоже забыли.
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17.05.2020 21:06 Ответить
Круг разносчиков сужается Назначили московскую церковь.
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17.05.2020 21:11 Ответить
І не помились!! МП це розплідник вселякої гидоти !!)))
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17.05.2020 21:15 Ответить
***помилились -вибачаюсь очепятка ))
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17.05.2020 21:17 Ответить
Я с Вами соглашусь. Лень карту расположения храмов УПЦ МП накладывать на карту распространения эпидемии.
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17.05.2020 21:32 Ответить
https://24tv.ua/ru/skolko_prihodov_imeet_upc_moskovskogo_patriarhata_v_kazhdoj_oblasti_ukrainy_n1111266 Количество приходов УПЦ МП по областям . https://censor.net/news/3196030/za_sutki_v_ukraine_podtverjdeno_433_novyh_sluchaya_covid19_21_chelovek_umer_210_vyzdoroveli_tsoz

Хмельницкая область - 968 приходов - 253 больных.

Винницкая область - 885 приходов - 715 больных.

Житомирская область - 661 приход - 546 больных.
....................................................................................

Тернопольская область - 101 приход - 1079 больных

Львовская область - 59 приходов - 1019 больных

Ивано-Франковская область - 29 приходов - 1210 больных.
С московским богом безопасней.
Извините, но другой арифметики у меня для Вас нет.
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17.05.2020 21:52 Ответить
Хмельницька область перехворіла ще восени і там виробився імунітет.
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17.05.2020 22:29 Ответить
Хмельницкая область с имунитетом - это та которая граничит с Черновицкой - 2694 больных,
Тернопольской - 1079 и Ровенской - 1126. Имунитетом не могли поделиться? Он за границы области не вышел?
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17.05.2020 22:48 Ответить
У мене там живуть свої люди і я знаю що кажу.
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17.05.2020 23:09 Ответить
Особенно в польских новостях подметили образцовость)!
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17.05.2020 20:58 Ответить
Зашибись.
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17.05.2020 21:00 Ответить
Откуда понабирались эти енины, куенины??
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17.05.2020 21:05 Ответить
Ну це не ті показники на які розраховували СН, коли хотіли перепис населення зробити. От тепер до осені, поки всі не проголосують на місцевих виборах - кордони не відкриють
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17.05.2020 21:06 Ответить
С учетом что наших заробитчан за границей не менее 5 миллионов ( на Западе и в РФ), то процент возвращенцев так себе. Остальные видимо не решились даже при такой ситуации возвращаться.
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17.05.2020 21:08 Ответить
Мы по миру так рассеяны.
Кто прошёл весь белый свет.
Кто в Европе, кто в Америке,
Кто в росссии с детских лет (с)
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17.05.2020 21:08 Ответить
Не,ну это уже геноцыд. Я больше скажу-это ********.
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17.05.2020 21:10 Ответить
А за чей счёт не пишут
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17.05.2020 21:10 Ответить
разве правительствами этих стран ,откуда прибыли граждане Украины ,было оглашено "черезвычайное какое -то положение" что нужно было проводить эвакуацию ? и где заслуга МИДа , если большинство граждан за собственные деньги вернулись в Украину?
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17.05.2020 21:17 Ответить
А тепер спробуйте виїхати..
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17.05.2020 21:25 Ответить
Кто о чём, а я о бане. Где только судьба не разбросала украинцев. Несколько человек из Папуа Новой Гвинеи вывезли (вместе с пальмой). Только одно место есть ОРДЛО где застряло около тысячи человек согласных на обсервацию и дию ( не пенсионный туризм - съездить на 2 дня). Нет. 300 человек по спискам ОБСЕ отели проскользнуть, ответ - нах. Сидите до выборов. Стокгольмский синдром - родина из далека больше полюбиться. Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!
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17.05.2020 21:26 Ответить
З марта и яб на всех ложил-но "короновирус",*** меня опередил.
Шо нам делать,как нам жить
Будем водку мы глушить.
А придет вражина злая-
всем заедем по *****.
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17.05.2020 21:28 Ответить
Теперь Всех возвращённых Украинцев выпускать при наличии подписанного контракта на процент от заработанного, Через справку о имунитете можно взять под контроль. Планы Зелёной банды.
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17.05.2020 21:49 Ответить
Нелох обіцяв повернути гастарбайтерів додому. Пацан сказал - пацан сдєлал.
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17.05.2020 22:33 Ответить
Для меня до сих пор загадка зачем эти люди возвращаются (тем более сейчас, когда уже стоит вопрос о том, как теперь отсюда вырваться).
Что они расчитывают тут получить, кроме задорных видосиков от ЗЕ?
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17.05.2020 22:49 Ответить
А сколько на это потрачено денег наогоплательщиков?
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18.05.2020 03:04 Ответить
 
 