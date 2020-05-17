С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин

Со времени закрытия границ в связи с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса при содействии МИД в Украину вернулись более 230 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на определенные сложности переходного периода, я считаю, что мы справились, справились достойно. По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых. В общем при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулись более 230 тысяч граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

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11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.