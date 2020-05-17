С марта из разных стран эвакуировали более 230 тысяч украинцев, - Енин
Со времени закрытия границ в связи с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса при содействии МИД в Украину вернулись более 230 тысяч украинских граждан.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на определенные сложности переходного периода, я считаю, что мы справились, справились достойно. По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых. В общем при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулись более 230 тысяч граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.
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Не забываем памятные даты!
Не задавил собаку!
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?
Пистеть, не мешки ворочать, самоходом, самоходом...
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?------------ Вони віїжджали з власної волі , то до чого тут держава !!))
Хмельницкая область - 968 приходов - 253 больных.
Винницкая область - 885 приходов - 715 больных.
Житомирская область - 661 приход - 546 больных.
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Тернопольская область - 101 приход - 1079 больных
Львовская область - 59 приходов - 1019 больных
Ивано-Франковская область - 29 приходов - 1210 больных.
С московским богом безопасней.
Извините, но другой арифметики у меня для Вас нет.
Тернопольской - 1079 и Ровенской - 1126. Имунитетом не могли поделиться? Он за границы области не вышел?
Кто прошёл весь белый свет.
Кто в Европе, кто в Америке,
Кто в росссии с детских лет (с)
вместе с пальмой). Только одно место есть ОРДЛО где застряло около тысячи человек согласных на обсервацию и дию ( не пенсионный туризм - съездить на 2 дня). Нет. 300 человек по спискам ОБСЕ отели проскользнуть, ответ - нах. Сидите до выборов. Стокгольмский синдром - родина из далека больше полюбиться. Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!
Шо нам делать,как нам жить
Будем водку мы глушить.
А придет вражина злая-
всем заедем по *****.
Что они расчитывают тут получить, кроме задорных видосиков от ЗЕ?