З березня з різних країн евакуювали понад 230 тисяч українців, - Єнін
З часу закриття кордонів у зв'язку з обмежувальними заходами через поширення нового коронавірусу за сприяння МЗС в Україну повернулися понад 230 тисяч українських громадян.
Про це повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Попри певні складнощі перехідного періоду, я вважаю, що ми впоралися, впоралися гідно. За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, зокрема і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових. Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес триває", - сказав Єнін.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.
11 березня Кабінет Міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11 почнеться послаблення.
24 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який передбачає 5 етапів.
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Не забываем памятные даты!
Не задавил собаку!
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?
Пистеть, не мешки ворочать, самоходом, самоходом...
Сколько из 230 тысяч прибыло за счет государства? 10%?------------ Вони віїжджали з власної волі , то до чого тут держава !!))
Хмельницкая область - 968 приходов - 253 больных.
Винницкая область - 885 приходов - 715 больных.
Житомирская область - 661 приход - 546 больных.
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Тернопольская область - 101 приход - 1079 больных
Львовская область - 59 приходов - 1019 больных
Ивано-Франковская область - 29 приходов - 1210 больных.
С московским богом безопасней.
Извините, но другой арифметики у меня для Вас нет.
Тернопольской - 1079 и Ровенской - 1126. Имунитетом не могли поделиться? Он за границы области не вышел?
Кто прошёл весь белый свет.
Кто в Европе, кто в Америке,
Кто в росссии с детских лет (с)
вместе с пальмой). Только одно место есть ОРДЛО где застряло около тысячи человек согласных на обсервацию и дию ( не пенсионный туризм - съездить на 2 дня). Нет. 300 человек по спискам ОБСЕ отели проскользнуть, ответ - нах. Сидите до выборов. Стокгольмский синдром - родина из далека больше полюбиться. Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!
Шо нам делать,как нам жить
Будем водку мы глушить.
А придет вражина злая-
всем заедем по *****.
Что они расчитывают тут получить, кроме задорных видосиков от ЗЕ?