З березня з різних країн евакуювали понад 230 тисяч українців, - Єнін

З часу закриття кордонів у зв'язку з обмежувальними заходами через поширення нового коронавірусу за сприяння МЗС в Україну повернулися понад 230 тисяч українських громадян.

Про це повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Попри певні складнощі перехідного періоду, я вважаю, що ми впоралися, впоралися гідно. За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, зокрема і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових. Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес триває", - сказав Єнін.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

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11 березня Кабінет Міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11 почнеться послаблення.

24 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який передбачає 5 етапів.