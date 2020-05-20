Держреєстраторка РДА незаконно зареєструвала право власності на нерухомість вартістю майже 13 млн грн, - прокуратура Харківщини

Державна реєстраторка Красноградської райдержадміністрації Харківської області підозрюється в зловживанні своїми повноваженнями (ч.3 ст.265-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"У ході досудового розслідування встановлено, що 8 квітня 2019 року державна реєстраторка Красноградської РДА незаконно зареєструвала перехід права власності на нежитлове приміщення, незважаючи на накладений судом арешт на вказане майно та всупереч "Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і чинному законодавству", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, загальна вартість цієї нерухомості становить майже 13 млн грн.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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