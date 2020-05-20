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Новини Силовики
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Держреєстраторка РДА незаконно зареєструвала право власності на нерухомість вартістю майже 13 млн грн, - прокуратура Харківщини

Держреєстраторка РДА незаконно зареєструвала право власності на нерухомість вартістю майже 13 млн грн, - прокуратура Харківщини

Державна реєстраторка Красноградської райдержадміністрації Харківської області підозрюється в зловживанні своїми повноваженнями (ч.3 ст.265-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"У ході досудового розслідування встановлено, що 8 квітня 2019 року державна реєстраторка Красноградської РДА незаконно зареєструвала перехід права власності на нежитлове приміщення, незважаючи на накладений судом арешт на вказане майно та всупереч "Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і чинному законодавству", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, загальна вартість цієї нерухомості становить майже 13 млн грн.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3667) силовики (2512) Харківщина (6054) держреєстрація (8)


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Знакомый таможенник, вышел из тюрьмы и купил Прадо с салона... При совке и за 50000 р расстреливали
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20.05.2020 00:50 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Статья 93, ч.1, дополнившая УК законом от 25 июля 1962 года, допускала применение смертной казни к виновным в хищениях в особо крупных размерах (на сумму свыше 10 тысяч рублей и с учётом значимости похищенного для народного хозяйства). Применение смертной казни за такие преступления было отменено законом РСФСР от 5 декабря 1991 года
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20.05.2020 01:12 Відповісти
какие 50 тыс грн в совке? статья расстрельная за хищение хозсобственности --- 15 тыс.рублей! примерный эквивалент - 15 тыс долларов!
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20.05.2020 08:25 Відповісти
Отлистать надо было больше---по таксе.
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20.05.2020 00:59 Відповісти
Супер. Все как всегда в этой стране
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20.05.2020 00:59 Відповісти
совок -дрянь , в нормальных странах ,лохторат не верит в уклонистов клоунов играющих хером по роялю
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20.05.2020 01:01 Відповісти
Это не регистратору от 5ти до 8ми лет светит, это судья от 5ти до 8ми лет будет "дело изучать".
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20.05.2020 01:10 Відповісти
Яка дрібниця, йолпт...
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20.05.2020 01:21 Відповісти
Какой то очередной бред от прокурватуры. Если наложен и надлежащим образом внесен в реестр арест, то программа не пропустит регистрационных действий.
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20.05.2020 09:36 Відповісти
 
 