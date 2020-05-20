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Новини Коронавірус і карантин
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Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ

Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ

Усі регіони України, за винятком двох областей, вже відзвітували про доплати за березень лікарям, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, з регіональною владою, дбали про виплату доплат за березень. І сьогодні я вже чітко можу зазначити, що майже всі, за винятком Сумської та Хмельницької областей, відзвітували про те, що кошти вже виплачені", - розповіла заступниця голови МОЗ.

За словами Шаталової, доплати медикам за березень вже становлять понад 100 млн гривень.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шаталова Світлана (20)


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Какой март, они уже за апрель должны отчитаться.
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20.05.2020 10:32 Відповісти
Так трындели что всем выплатили
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20.05.2020 10:33 Відповісти
В Николаеве скорой нечего не выплатили.Сплошное враньё.
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20.05.2020 13:12 Відповісти
 
 