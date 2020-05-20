Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ

Усі регіони України, за винятком двох областей, вже відзвітували про доплати за березень лікарям, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, з регіональною владою, дбали про виплату доплат за березень. І сьогодні я вже чітко можу зазначити, що майже всі, за винятком Сумської та Хмельницької областей, відзвітували про те, що кошти вже виплачені", - розповіла заступниця голови МОЗ.

За словами Шаталової, доплати медикам за березень вже становлять понад 100 млн гривень.

Читайте також: Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні. ФОТО