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Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ
Усі регіони України, за винятком двох областей, вже відзвітували про доплати за березень лікарям, які борються з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, з регіональною владою, дбали про виплату доплат за березень. І сьогодні я вже чітко можу зазначити, що майже всі, за винятком Сумської та Хмельницької областей, відзвітували про те, що кошти вже виплачені", - розповіла заступниця голови МОЗ.
За словами Шаталової, доплати медикам за березень вже становлять понад 100 млн гривень.
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Игорь Ермоленко.
показати весь коментар20.05.2020 10:32 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар20.05.2020 10:33 Відповісти Мені подобається 2
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Анатолик
показати весь коментар20.05.2020 13:12 Відповісти Мені подобається 0
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