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Новини Рік Зеленського
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Зеленський: Підтримуватиму кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу"

Зеленський: Підтримуватиму кандидата в мери Києва від партії

Президент Володимир Зеленський заявив, що на виборах мера Києва підтримуватиме представника від партії "Слуга народу".

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я підтримуватиму кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від "Слуги народу"? Обов'язково. Будуть і кандидати від "Слуги народу", які є депутатами, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні партії "Слуги народу". Але хто буде найкращим, того я і підтримаю", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+10
Де був Гарант коли продавали маски за кордон?
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20.05.2020 12:00
+9
скажіть йому хтось, що такої партії не існує
це шобла, зібрана під вибори
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20.05.2020 11:59
+8
на шухері стояв
воно хитро зроблене, звикло чужими руками капостити
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20.05.2020 12:01
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ну тут пролет! за пол года найти ЗЕослика не получится! Виталя вне конкуренции!
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20.05.2020 11:59 Відповісти
он будет поддерживать Клыча, типа Виталий родился ЗЕльоным
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20.05.2020 12:39 Відповісти
скажіть йому хтось, що такої партії не існує
це шобла, зібрана під вибори
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20.05.2020 11:59 Відповісти
Де був Гарант коли продавали маски за кордон?
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20.05.2020 12:00 Відповісти
на шухері стояв
воно хитро зроблене, звикло чужими руками капостити
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20.05.2020 12:01 Відповісти
Шо за партия? Чем известна?
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20.05.2020 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rl93C0fxWm0 НАЙК БОРЗОВ - ТРИ СЛОВА
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20.05.2020 12:01 Відповісти
И это правильно - будем знать за кого нельзя голосовать ...
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20.05.2020 12:02 Відповісти
Хана этому кандидату!
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20.05.2020 12:04 Відповісти
Лучше б этого пердежа не слушать. Не будет киевским мэром ни слуга народа, ни слуга жопоблока, ни слуга батькившины, ни слуга дурного голоса, а будет мэром Клычко Виталий, это без вопросов.
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Зеля, та шо ты заморачиваешься, ставь мером Жеку лысого! Хоть поржем...
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20.05.2020 12:08 Відповісти
Не дадим ЗЕленым барыгам захватить Киев!!! ЗЕ, вон из Киева!!!

Кривой РОГ ждет тебя, или Ростов, на выбор!
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20.05.2020 12:09 Відповісти
"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала все голоса избирателей в едином многомандатном и практически завершила подсчет голосов в одномандатных избирательных округах столицы. Результат - ошеломительная победа партии "Слуга народа". За список этой партии в Киеве проголосовали 36,46 % избирателей. Также представители этой партии идут в Верховную Раду IX созыва от всех 13 мажоритарных округов Киева. Мандаты депутатов парламента получат телеведущие, шоумены, столичные активисты, работники медицинской сферы и прочие граждане. Ни один из прошедших в парламент от Киева мажоритарщиков ранее в звании депутата замечен не был.
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20.05.2020 12:26 Відповісти
Тихо. Не налякайте. Хай відкриє ім'я "щасливчика", якому над Києвом пролітати, як фанера
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20.05.2020 12:38 Відповісти
Ну что, киевляне, переименуем столицу в велюр?)))
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20.05.2020 12:51 Відповісти
Якщо перевести на доступну мову - увесь адмінресурс буде направлений на підтримку кандидата від СН... Піпл схаває
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20.05.2020 13:06 Відповісти
Как бы он не поддерживал, Киев за кандидата от урода не проголосует!
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20.05.2020 13:35 Відповісти
 
 