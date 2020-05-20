Зеленський: Підтримуватиму кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на виборах мера Києва підтримуватиме представника від партії "Слуга народу".

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я підтримуватиму кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від "Слуги народу"? Обов'язково. Будуть і кандидати від "Слуги народу", які є депутатами, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні партії "Слуги народу". Але хто буде найкращим, того я і підтримаю", - сказав Зеленський.

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