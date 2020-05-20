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Зеленский: Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"
Президент Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать представителя от партии "Слуга народа".
Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", которые являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании партии "Слуги народа". Но кто будет лучшим, этого я и поддержу", - сказал Зеленский.
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це шобла, зібрана під вибори
воно хитро зроблене, звикло чужими руками капостити
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