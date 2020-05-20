Зеленский: Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать представителя от партии "Слуга народа".

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", которые являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании партии "Слуги народа". Но кто будет лучшим, этого я и поддержу", - сказал Зеленский.

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