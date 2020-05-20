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Новости Год Зеленского
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Зеленский: Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Зеленский: Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии

Президент Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать представителя от партии "Слуга народа".

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", которые являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании партии "Слуги народа". Но кто будет лучшим, этого я и поддержу", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+10
Де був Гарант коли продавали маски за кордон?
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20.05.2020 12:00
+9
скажіть йому хтось, що такої партії не існує
це шобла, зібрана під вибори
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20.05.2020 11:59
+8
на шухері стояв
воно хитро зроблене, звикло чужими руками капостити
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20.05.2020 12:01
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Правила форума Совет форумчан
ну тут пролет! за пол года найти ЗЕослика не получится! Виталя вне конкуренции!
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20.05.2020 11:59 Ответить
он будет поддерживать Клыча, типа Виталий родился ЗЕльоным
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20.05.2020 12:39 Ответить
скажіть йому хтось, що такої партії не існує
це шобла, зібрана під вибори
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20.05.2020 11:59 Ответить
Де був Гарант коли продавали маски за кордон?
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20.05.2020 12:00 Ответить
на шухері стояв
воно хитро зроблене, звикло чужими руками капостити
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20.05.2020 12:01 Ответить
Шо за партия? Чем известна?
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20.05.2020 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rl93C0fxWm0 НАЙК БОРЗОВ - ТРИ СЛОВА
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20.05.2020 12:01 Ответить
И это правильно - будем знать за кого нельзя голосовать ...
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20.05.2020 12:02 Ответить
Хана этому кандидату!
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20.05.2020 12:04 Ответить
Лучше б этого пердежа не слушать. Не будет киевским мэром ни слуга народа, ни слуга жопоблока, ни слуга батькившины, ни слуга дурного голоса, а будет мэром Клычко Виталий, это без вопросов.
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20.05.2020 12:05 Ответить
Зеля, та шо ты заморачиваешься, ставь мером Жеку лысого! Хоть поржем...
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20.05.2020 12:08 Ответить
Не дадим ЗЕленым барыгам захватить Киев!!! ЗЕ, вон из Киева!!!

Кривой РОГ ждет тебя, или Ростов, на выбор!
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20.05.2020 12:09 Ответить
"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала все голоса избирателей в едином многомандатном и практически завершила подсчет голосов в одномандатных избирательных округах столицы. Результат - ошеломительная победа партии "Слуга народа". За список этой партии в Киеве проголосовали 36,46 % избирателей. Также представители этой партии идут в Верховную Раду IX созыва от всех 13 мажоритарных округов Киева. Мандаты депутатов парламента получат телеведущие, шоумены, столичные активисты, работники медицинской сферы и прочие граждане. Ни один из прошедших в парламент от Киева мажоритарщиков ранее в звании депутата замечен не был.
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20.05.2020 12:26 Ответить
Тихо. Не налякайте. Хай відкриє ім'я "щасливчика", якому над Києвом пролітати, як фанера
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20.05.2020 12:38 Ответить
Ну что, киевляне, переименуем столицу в велюр?)))
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20.05.2020 12:51 Ответить
Якщо перевести на доступну мову - увесь адмінресурс буде направлений на підтримку кандидата від СН... Піпл схаває
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20.05.2020 13:06 Ответить
Как бы он не поддерживал, Киев за кандидата от урода не проголосует!
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20.05.2020 13:35 Ответить
 
 