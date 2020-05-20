Зеленський про відносини з олігархами: "Всі проти нас"

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не є лобістом інтересів олігархів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання, про його відносини з олігархами, передає Цензор.НЕТ.

"Я будую відносини з людьми так, як я можу, і так, як я хочу. Поки я будую відносини так, як я хочу, я буду незалежним і єдиним держслужбовцем, незалежним від будь-якої фінансової групи, олігархів. Ну, не буду говорити єдиним. Були такі держслужбовці. Я не є лобістом їхніх (олігархів. - Ред.) інтересів. Вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть або бояться, або розуміють, що немає сенсу мені це пропонувати. Десь воно пролазить інколи. Коли мене запитують, чому ми когось звільняємо, іноді і з таких причин. Іноді знаємо, від кого прийшов. Мої відносини з ними (олігархами. - Ред.) мають бути простими. Я готовий захищати робочі місця і готовий захищати українців, які працюють на їхніх підприємствах. Я надам повну незалежність Антимонопольному комітету щодо дій стосовно тих чи інших фінансових груп. Тільки рівні правила. Це моя стратегія. Я хочу, щоб вони жили і працювали за законом. У нас є важкі речі, коли вони контролюють той чи інший напрям. Але потроху це змінюється. Подивіться на ЗМІ, які належать таким людям. У мене ж немає "теплої ванни"? Це і є відповідь про мої відносини (з олігархами. - Ред.). Всі проти нас", - заявив Зеленський, зазначивши, що готовий говорити з олігархами щодо інвестицій у розвиток Донбасу.

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