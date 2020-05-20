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Новости Год Зеленского
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Зеленский об отношениях с олигархами: "Все против нас"

Зеленский об отношениях с олигархами:

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не является лоббистом интересов олигархов.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношениях с олигархами, передает Цензор.НЕТ.

"Я строю отношения с людьми так, как я могу, и так, как я хочу. Пока я строю отношения так, как я хочу, я буду независимым и единственным госслужащим, независимым от любой финансовой группы, олигархов. Ну, не буду говорить единственным. Были такие госслужащие. Я не являюсь лоббистом их (олигархов. - Ред.) интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или другого человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят или боятся, или понимают, что нет смысла мне это предлагать. Где-то оно пролазит иногда. Когда меня спрашивают, почему мы кого-то увольняем, иногда и по таким причинам. Иногда знаем, от кого пришел. Мои отношения с ними (олигархами. – ред.) должны быть простыми. Я готов защищать рабочие места и готов защищать украинцев, которые работают на их предприятиях. Я предоставлю полную независимость Антимонопольному комитету относительно действий по отношению к тем или иным финансовым группам. Только равные правила. Это моя стратегия. Я хочу, чтобы они жили и работали по закону. У нас есть тяжелые вещи, когда они контролируют то или иное направление. Но понемногу это меняется. Посмотрите на СМИ, которые принадлежат таким людям. У меня же нет "теплой ванны"? Это и есть ответ о моих отношениях (с олигархами. – Ред.). Все против нас", - заявил Зеленский, отметив, что готов говорить с олигархами относительно инвестиций в развитие Донбасса.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+42
ЛОЛ как перстать смеяться с жалкой игры бездари вовы зеленского
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20.05.2020 12:43
+42
И бенины клещи, допущенные Зе к управлению гос. компаний.
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20.05.2020 12:43
+41
)))
И Ахметовский Шмыгаль тоже?
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20.05.2020 12:42
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Цирк.Зелені боби проти шоколадної сої?Лохторат олігархТВ України знімає,хаває і навіть з ригає!
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20.05.2020 23:18 Ответить
Зе: "Пока я строю отношения так, как я хочу, я буду независимым и единственным госслужащим, независимым от любой финансовой группы, олигархов."

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"На детекторе лжи проверили депутатский корпус. Задавался вопрос: «Вы пошли в депутаты с целью принести пользу народу?» Половина опрошенных ответила утвердительно, половина - отрицательно. Подключенный к детектору лжи компьютер выдал результат:

«50% депутатов склонны к вранью, остальные 50% верят в ту чушь, которую сами несут».
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21.05.2020 01:07 Ответить
Врёт как дышит. Что-то никто не заметил чтобы Зеленский хоть раз за год дорогу олигархам перешел, а это сделать стоило бы как он обещал перед выборами.
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21.05.2020 01:48 Ответить
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