Зеленский об отношениях с олигархами: "Все против нас"

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не является лоббистом интересов олигархов.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношениях с олигархами, передает Цензор.НЕТ.

"Я строю отношения с людьми так, как я могу, и так, как я хочу. Пока я строю отношения так, как я хочу, я буду независимым и единственным госслужащим, независимым от любой финансовой группы, олигархов. Ну, не буду говорить единственным. Были такие госслужащие. Я не являюсь лоббистом их (олигархов. - Ред.) интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или другого человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят или боятся, или понимают, что нет смысла мне это предлагать. Где-то оно пролазит иногда. Когда меня спрашивают, почему мы кого-то увольняем, иногда и по таким причинам. Иногда знаем, от кого пришел. Мои отношения с ними (олигархами. – ред.) должны быть простыми. Я готов защищать рабочие места и готов защищать украинцев, которые работают на их предприятиях. Я предоставлю полную независимость Антимонопольному комитету относительно действий по отношению к тем или иным финансовым группам. Только равные правила. Это моя стратегия. Я хочу, чтобы они жили и работали по закону. У нас есть тяжелые вещи, когда они контролируют то или иное направление. Но понемногу это меняется. Посмотрите на СМИ, которые принадлежат таким людям. У меня же нет "теплой ванны"? Это и есть ответ о моих отношениях (с олигархами. – Ред.). Все против нас", - заявил Зеленский, отметив, что готов говорить с олигархами относительно инвестиций в развитие Донбасса.

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