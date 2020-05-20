Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться протестів, бо нічого поганого не робить.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Зеленський під час пресконференції, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що люди можуть виходити на акції протесту через незгоду з його політикою.

"Перевороту в країні не треба. Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, і моя політика - будь ласка, я для цього ухвалив закон про імпічмент ... Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки", - сказав Зеленський.

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