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Новини Рік Зеленського
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Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю, - Зеленський

Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться протестів, бо нічого поганого не робить.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Зеленський під час пресконференції, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що люди можуть виходити на акції протесту через незгоду з його політикою.

"Перевороту в країні не треба. Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, і моя політика - будь ласка, я для цього ухвалив закон про імпічмент ... Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+49
Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2020 14:00
+44
А в баночку по-маленькому слабо?
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20.05.2020 13:57
+42
Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1659
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20.05.2020 13:58
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"Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский" - https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua Офицер ВСУ взвыл из-за ситуации на Донбассе, что изменилось при Зеленском: "Не дают оружия и...". У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. ... Как стало известно, об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует на своей личной странице в сети Facebook журналист Юрий Бутусов. - Этого "хорошего" стоит бояться.
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20.05.2020 16:28 Відповісти
Це вже не тобі з твоїми кретинам оцінювати.
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20.05.2020 16:37 Відповісти
Зеленский ничего не боится? А как же его статус "потерпевшего"? Так испугался, что в суд подал.
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20.05.2020 16:50 Відповісти
Он не испугался, просто кто-то ему говно в штаны подкинул. Наверное Порошенко.
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20.05.2020 18:50 Відповісти
Він весь час повторював - я нічого не боюсь...Це перша ознака боягуза...А взагалі виглядав жалюгідно...Там "ху...ло",тут "сцикло"...війна між ними може йти безконечно...
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20.05.2020 17:15 Відповісти
Так ты и ничего хорошего не делаешь - ни рыба, ни мясо. Отошёл в сторону - друзей коррупционеров не трогаешь - мы понимаем тебя: президенты временные, а друзяки - навсегда.
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20.05.2020 17:31 Відповісти
Ни рыба, ни мясо? Посадить невиновных людей по делу Шеремета это отойти в сторону?
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20.05.2020 18:31 Відповісти
Сциш...
Бо продаєш Україну ворогу або за гроші, або за неопрелюднення компромату москвою...
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Дякую, файний гег. Бугагував вголос.
...
Стоп. Він це серйозно?..
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20.05.2020 18:00 Відповісти
Это же клоун!!!
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20.05.2020 18:31 Відповісти
я хахаталлл
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20.05.2020 18:12 Відповісти
не ссы, Вова, скоро ты будешь бежать за моря
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20.05.2020 18:22 Відповісти
Я ничего не боюсь - я в домике!
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20.05.2020 18:26 Відповісти
"...ни чего плохого не делаю" сказал Зелупа, и подумал, " для России".
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20.05.2020 18:27 Відповісти
На воре шапка горит!!!
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20.05.2020 18:30 Відповісти
Для РФ наш скоморох точно ничего плохого не делает, только пытается снять с нее санкции.
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20.05.2020 18:48 Відповісти
Та хіба він має право оцінювати сам свою діяльність? Може треба попитати інших?
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20.05.2020 19:11 Відповісти
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