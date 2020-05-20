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Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення"

Ватажки

Ватажки терористичних угруповань Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про приведення своїх бойовиків у готовність.

Таку інформацію оприлюднили "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

Пасічник звинуватив українську сторону в обстрілах, які нібито велися з 16 травня. За його словами, це призвело до пошкодження лінії електропередач, яка живить критично важливі інфраструктурні об'єкти. Терорист підкреслив, що через пошкодження сталися "серйозні перебої з електропостачанням і водопостачанням Луганська, які загрожують гуманітарною катастрофою".

У зв'язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського, заявляючи, що, якщо не будуть "вжиті заходи до припинення обстрілів", "ЛНР" вживе "ефективні і рішучі заходи до того, щоб відсунути лінію зіткнення".

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"З цією метою мною вже дані відповідні вказівки про приведення в бойову готовність підрозділів народної міліції", - підкреслив Пасічник.

Схоже звернення пізніше випустив і ватажок донецьких терористів Пушилін. Він також звинуватив українську сторону в обстрілі і підкреслив, що "ДНР" готова до прямого діалогу з владою України. При цьому Пушилін заявив, що не буде "проявляти миролюбність" в односторонньому порядку.

"Ухвалено рішення підвищити бойову готовність підрозділів народної міліції на випадок подальшої агресивної поведінки Києва. Всі необхідні вказівки вже віддані", - резюмував глава "ДНР".

У пресцентрі штабу ООС "Новости Донбасса" відповіли, що не коментують заяви протилежної сторони конфлікту.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) погрози (487) Донецька область (8322) Пасічник Леонід (37) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+72
дожили. долбанные ублюдки ультиматумы выдвигают
"при порошенко такого небыло"
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20.05.2020 15:05
+48
Дождался бубочка
Уже террористы права качают
Мо-ло-дец((((((((((((
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20.05.2020 15:05
+34
при попередниках после таких заяв они обычно в лифтах,кафе и кабинетах катались..
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20.05.2020 15:15
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чмо зеленое, его уже кто ни попадя двигает...
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20.05.2020 19:01 Відповісти
зеля разберется, накажет защитников украины, чтобы спецназу козломордии спокойно там стрелялось из снайперок
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20.05.2020 19:02 Відповісти
Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 6928
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20.05.2020 20:41 Відповісти
Дожились, баньдюки погрожують "...отодвинуть линию соприкосновения". Хтось пам'ятає, при Порошенку подібне бандюки собі дозволяли?
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20.05.2020 20:48 Відповісти
Да,они до Киева собирались дойти при пете..
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20.05.2020 20:54 Відповісти
Дойти до Києва це мрії, а висувати вимоги погрожуючі це зовсім інше. Різницю вловив?
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20.05.2020 22:37 Відповісти
Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 8306Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 9134Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 4243
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20.05.2020 21:02 Відповісти
А где заявление игруна на рояле, что в ответ нужно просто перестать стрелять?
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21.05.2020 03:22 Відповісти
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