Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення"

Ватажки терористичних угруповань Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про приведення своїх бойовиків у готовність.

Таку інформацію оприлюднили "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

Пасічник звинуватив українську сторону в обстрілах, які нібито велися з 16 травня. За його словами, це призвело до пошкодження лінії електропередач, яка живить критично важливі інфраструктурні об'єкти. Терорист підкреслив, що через пошкодження сталися "серйозні перебої з електропостачанням і водопостачанням Луганська, які загрожують гуманітарною катастрофою".

У зв'язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського, заявляючи, що, якщо не будуть "вжиті заходи до припинення обстрілів", "ЛНР" вживе "ефективні і рішучі заходи до того, щоб відсунути лінію зіткнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про місцеві вибори на окупованому Донбасі в жовтні: "Я би хотів у це вірити"

"З цією метою мною вже дані відповідні вказівки про приведення в бойову готовність підрозділів народної міліції", - підкреслив Пасічник.

Схоже звернення пізніше випустив і ватажок донецьких терористів Пушилін. Він також звинуватив українську сторону в обстрілі і підкреслив, що "ДНР" готова до прямого діалогу з владою України. При цьому Пушилін заявив, що не буде "проявляти миролюбність" в односторонньому порядку.

"Ухвалено рішення підвищити бойову готовність підрозділів народної міліції на випадок подальшої агресивної поведінки Києва. Всі необхідні вказівки вже віддані", - резюмував глава "ДНР".

У пресцентрі штабу ООС "Новости Донбасса" відповіли, що не коментують заяви протилежної сторони конфлікту.