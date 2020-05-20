РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12037 посетителей онлайн
Новости
16 659 108

Главари "Л/ДНР" угрожают Зеленскому из-за "обстрелов", обещают "отодвинуть линию соприкосновения"

Главари

Главари террористических группировок Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о приведении своих боевиков в готовность.

Данную информацию обнародовали "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

Пасечник обвинил украинскую сторону в обстрелах, которые якобы велись с 16 мая. По его словам, это привело к повреждению линии электропередач, питающей критически важные инфраструктурные объекты. Террорист подчеркнул, что из-за повреждений произошли "серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой".

В этой связи он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявляя , что, если не будут "приняты меры к прекращению обстрелов", "ЛНР" примет "эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения".

"В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции", - подчеркнул Пасечник.

Смотрите также: Полицейские Донетчины провели комплексную отработку Мариуполя, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Похожее обращение позже выпустил и главарь донецких террористов Пушилин. Он также обвинил украинскую сторону в обстрелах и подчеркнул, что "ДНР" готова к прямому диалогу с властями Украины. При этом Пушилин заявил, что не будет "проявлять миролюбие" в одностороннем порядке.

"Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", - резюмировал глава "ДНР".

Смотрите также: Боевики, которые в нас стреляют, - граждане России, - Зеленский. ВИДЕО

В пресс-центре штаба ООС "Новости Донбасса" ответили, что не комментируют заявления противоположной стороны конфликта.

Зеленский Владимир (20232) угрозы (850) Донецкая область (9511) Пасечник Леонид (37) Луганская область (6491)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+72
дожили. долбанные ублюдки ультиматумы выдвигают
"при порошенко такого небыло"
показать весь комментарий
20.05.2020 15:05
+48
Дождался бубочка
Уже террористы права качают
Мо-ло-дец((((((((((((
показать весь комментарий
20.05.2020 15:05
+34
при попередниках после таких заяв они обычно в лифтах,кафе и кабинетах катались..
показать весь комментарий
20.05.2020 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чмо зеленое, его уже кто ни попадя двигает...
показать весь комментарий
20.05.2020 19:01 Ответить
зеля разберется, накажет защитников украины, чтобы спецназу козломордии спокойно там стрелялось из снайперок
показать весь комментарий
20.05.2020 19:02 Ответить
Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 6928
показать весь комментарий
20.05.2020 20:41 Ответить
Дожились, баньдюки погрожують "...отодвинуть линию соприкосновения". Хтось пам'ятає, при Порошенку подібне бандюки собі дозволяли?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:48 Ответить
Да,они до Киева собирались дойти при пете..
показать весь комментарий
20.05.2020 20:54 Ответить
Дойти до Києва це мрії, а висувати вимоги погрожуючі це зовсім інше. Різницю вловив?
показать весь комментарий
20.05.2020 22:37 Ответить
Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 8306Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 9134Ватажки "Л/ДНР" погрожують Зеленському через "обстріли", обіцяють "відсунути лінію зіткнення" - Цензор.НЕТ 4243
показать весь комментарий
20.05.2020 21:02 Ответить
А где заявление игруна на рояле, что в ответ нужно просто перестать стрелять?
показать весь комментарий
21.05.2020 03:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 