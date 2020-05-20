Главари "Л/ДНР" угрожают Зеленскому из-за "обстрелов", обещают "отодвинуть линию соприкосновения"

Главари террористических группировок Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о приведении своих боевиков в готовность.

Данную информацию обнародовали "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

Пасечник обвинил украинскую сторону в обстрелах, которые якобы велись с 16 мая. По его словам, это привело к повреждению линии электропередач, питающей критически важные инфраструктурные объекты. Террорист подчеркнул, что из-за повреждений произошли "серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой".



В этой связи он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявляя , что, если не будут "приняты меры к прекращению обстрелов", "ЛНР" примет "эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения".



"В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции", - подчеркнул Пасечник.

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Похожее обращение позже выпустил и главарь донецких террористов Пушилин. Он также обвинил украинскую сторону в обстрелах и подчеркнул, что "ДНР" готова к прямому диалогу с властями Украины. При этом Пушилин заявил, что не будет "проявлять миролюбие" в одностороннем порядке.



"Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", - резюмировал глава "ДНР".

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В пресс-центре штаба ООС "Новости Донбасса" ответили, что не комментируют заявления противоположной стороны конфликта.