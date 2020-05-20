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Новини
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Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження

Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження

На Дніпропетровщині за фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, обвал моста в селі Олексіївка стався в той момент, коли через нього проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над річкою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали.

За цим фактом у поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава "Укравтодору" Кубраков

Автор: 

міст (1230) Нацполіція (15132) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+12
Еще надо открыть уголовное дело, по попытке срыва, водителем фуры, пресс- конференции Самого Лучшего Президента в Мире.
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20.05.2020 15:25
+8
И по иронии судьбы это дорога на Кривой Рог!
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20.05.2020 15:34
+5
А должно быть уголовное дело - почему на ремонт мостов и прочего денег нет, а на французские вертолеты есть.
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20.05.2020 15:32
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Рядом -прекрасный ЖД мост.Такой и надо делать.Полностью всё заменить и поднять выше.Н Жд мосты никогда не рушатся, нормы и подходы к строительству другие.
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20.05.2020 15:18 Відповісти
Еще надо открыть уголовное дело, по попытке срыва, водителем фуры, пресс- конференции Самого Лучшего Президента в Мире.
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20.05.2020 15:25 Відповісти
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20.05.2020 15:29 Відповісти
И по иронии судьбы это дорога на Кривой Рог!
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20.05.2020 15:34 Відповісти
Та й ще під час час пресконференції. Це знак, або просто капець.
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20.05.2020 15:58 Відповісти
худших дорог по Украине нет-только в Никопольском и Криворожском районах...
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20.05.2020 19:36 Відповісти
Да, одни из худших почему то. Хотя сам регион имеет промышленность и сельхоз один из лучших.
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20.05.2020 19:48 Відповісти
Потому что-Беня при власти с начала 90х ...И Вилкулы-сначала папаша, а потом сыночек и папаша...
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22.05.2020 14:56 Відповісти
Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства - Цензор.НЕТ 4995

..
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20.05.2020 15:30 Відповісти
А должно быть уголовное дело - почему на ремонт мостов и прочего денег нет, а на французские вертолеты есть.
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20.05.2020 15:32 Відповісти
https://censor.net/news/3196708/most_vmeste_s_proezjayuscheyi_po_nemu_furoyi_ruhnul_na_dnepropetrovschine_videofotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73791140
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20.05.2020 15:46 Відповісти
Якийсь нефартовий в нас прєз...
Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 6052
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20.05.2020 16:23 Відповісти
Главное что бы наш през не захотел внезапно отремонтировать ЧАЕС
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20.05.2020 20:58 Відповісти
Если при 7т предельной нагрузки на фуру наложили 70, мостостроители не виноваты.
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20.05.2020 16:23 Відповісти
Ты видел накладную этого авто с таким весом?
Или может при тебе закатили тент и показали груз?
Откуда 70т? Почему не 500?
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20.05.2020 20:59 Відповісти
Я говорю про то, что не стоит обвинять исключительно мостостроителей.
Вот тут рекорд поставили - 202т на фуру.
https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989
Когда везут аккумуляторы, часто такая жаба берёт - "как это всего один ящик в таком большом кузове?" В результате - погнутые оси.
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21.05.2020 11:28 Відповісти
Надо завести уголовное дело на мост, как он посмел обрушиться?
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20.05.2020 21:00 Відповісти
 
 