Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження

На Дніпропетровщині за фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, обвал моста в селі Олексіївка стався в той момент, коли через нього проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над річкою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали.

За цим фактом у поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України

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