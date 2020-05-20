Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження
На Дніпропетровщині за фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, обвал моста в селі Олексіївка стався в той момент, коли через нього проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над річкою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали.
За цим фактом у поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України
Топ коментарі
+12 А П #327143
показати весь коментар20.05.2020 15:25
+8 Sergey Bardo
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+5 Sergey Bardo
показати весь коментар20.05.2020 15:32
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Или может при тебе закатили тент и показали груз?
Откуда 70т? Почему не 500?
Вот тут рекорд поставили - 202т на фуру.
https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989
Когда везут аккумуляторы, часто такая жаба берёт - "как это всего один ящик в таком большом кузове?" В результате - погнутые оси.