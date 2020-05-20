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Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства

Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства

На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, обвал моста в селе Алекссевка произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков

мост (1027) Нацполиция (16427) Днепропетровская область (3879)


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Топ комментарии
+12
Еще надо открыть уголовное дело, по попытке срыва, водителем фуры, пресс- конференции Самого Лучшего Президента в Мире.
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20.05.2020 15:25
+8
И по иронии судьбы это дорога на Кривой Рог!
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20.05.2020 15:34
+5
А должно быть уголовное дело - почему на ремонт мостов и прочего денег нет, а на французские вертолеты есть.
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20.05.2020 15:32
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Рядом -прекрасный ЖД мост.Такой и надо делать.Полностью всё заменить и поднять выше.Н Жд мосты никогда не рушатся, нормы и подходы к строительству другие.
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20.05.2020 15:18 Ответить
Еще надо открыть уголовное дело, по попытке срыва, водителем фуры, пресс- конференции Самого Лучшего Президента в Мире.
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20.05.2020 15:25 Ответить
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20.05.2020 15:29 Ответить
И по иронии судьбы это дорога на Кривой Рог!
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20.05.2020 15:34 Ответить
Та й ще під час час пресконференції. Це знак, або просто капець.
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20.05.2020 15:58 Ответить
худших дорог по Украине нет-только в Никопольском и Криворожском районах...
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20.05.2020 19:36 Ответить
Да, одни из худших почему то. Хотя сам регион имеет промышленность и сельхоз один из лучших.
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20.05.2020 19:48 Ответить
Потому что-Беня при власти с начала 90х ...И Вилкулы-сначала папаша, а потом сыночек и папаша...
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22.05.2020 14:56 Ответить
Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства - Цензор.НЕТ 4995

..
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20.05.2020 15:30 Ответить
А должно быть уголовное дело - почему на ремонт мостов и прочего денег нет, а на французские вертолеты есть.
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20.05.2020 15:32 Ответить
https://censor.net/news/3196708/most_vmeste_s_proezjayuscheyi_po_nemu_furoyi_ruhnul_na_dnepropetrovschine_videofotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73791140
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20.05.2020 15:46 Ответить
Якийсь нефартовий в нас прєз...
Обвалення моста в Олексіївці: поліція відкрила три кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 6052
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20.05.2020 16:23 Ответить
Главное что бы наш през не захотел внезапно отремонтировать ЧАЕС
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20.05.2020 20:58 Ответить
Если при 7т предельной нагрузки на фуру наложили 70, мостостроители не виноваты.
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20.05.2020 16:23 Ответить
Ты видел накладную этого авто с таким весом?
Или может при тебе закатили тент и показали груз?
Откуда 70т? Почему не 500?
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20.05.2020 20:59 Ответить
Я говорю про то, что не стоит обвинять исключительно мостостроителей.
Вот тут рекорд поставили - 202т на фуру.
https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989
Когда везут аккумуляторы, часто такая жаба берёт - "как это всего один ящик в таком большом кузове?" В результате - погнутые оси.
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21.05.2020 11:28 Ответить
Надо завести уголовное дело на мост, как он посмел обрушиться?
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20.05.2020 21:00 Ответить
 
 