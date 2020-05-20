Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства
На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, обвал моста в селе Алекссевка произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.
По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
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Или может при тебе закатили тент и показали груз?
Откуда 70т? Почему не 500?
Вот тут рекорд поставили - 202т на фуру.
https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989
Когда везут аккумуляторы, часто такая жаба берёт - "как это всего один ящик в таком большом кузове?" В результате - погнутые оси.