Обрушение моста в Алексеевке: полиция открыла три уголовных производства

На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, обвал моста в селе Алекссевка произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

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