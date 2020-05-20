МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією"

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що президент Зеленський обрав курс на "конфронтацію і нагнітання напруженості у відносинах з Росією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Від свого попередника нинішній Президент успадкував панічний страх перед агресивною меншістю націонал-радикалів, яка відчуває себе господарем країни і диктує владі, що і як треба робити", - повідомляє російське відомство.

"Непорушною залишається лінія Києва на конфронтацію і нагнітання напруженості у відносинах з Росією. В Україні триває боротьба з усім, що так чи інакше пов'язує наші народи. Не припиняється наступ на російську мову і культуру, спотворюється спільна історія, героїзується нацизм, оскверняють меморіали радянським воїнам", - додали в МЗС РФ.

Крім того, в МЗС Росії зазначили, що Зеленський "у справі санкцій перевершив свого попередника".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає". ВIДЕО