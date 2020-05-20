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Новини Рік Зеленського
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МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією"

МЗС РФ звинувачує Зеленського в

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що президент Зеленський обрав курс на "конфронтацію і нагнітання напруженості у відносинах з Росією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Від свого попередника нинішній Президент успадкував панічний страх перед агресивною меншістю націонал-радикалів, яка відчуває себе господарем країни і диктує владі, що і як треба робити", - повідомляє російське відомство.

"Непорушною залишається лінія Києва на конфронтацію і нагнітання напруженості у відносинах з Росією. В Україні триває боротьба з усім, що так чи інакше пов'язує наші народи. Не припиняється наступ на російську мову і культуру, спотворюється спільна історія, героїзується нацизм, оскверняють меморіали радянським воїнам", - додали в МЗС РФ.

Крім того, в МЗС Росії зазначили, що Зеленський "у справі санкцій перевершив свого попередника".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) МЗС рф (959) росія (64926)


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Топ коментарі
+37
Это кацапы... Им верить, не уважать себя.
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20.05.2020 17:02
+24
Операция прикрытия - "Троянский конь"
МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією" - Цензор.НЕТ 1588
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20.05.2020 17:07
+19
каво? Зеленскава??? наглая ложь! брехня!
да он самому х.лу в глаз смотрель... какое нагнетание ? одно ж прогибание...
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20.05.2020 17:04
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You stupid Russian imbecile pig! Why are you here?!
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20.05.2020 17:36 Відповісти
Операція прикриття МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією" - Цензор.НЕТ 9722
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20.05.2020 17:34 Відповісти
Упущение Зеленского. Нужно на уровне ООН, от имени Украины встать на защиту исторических, культурных традиций, прав на функционирование национальных языков, как официальных, в национальных республиках РФ. Пусть КОНСКАЯ ГОЛОВА Путина там отбрехивается. Меньше будет соваться в дела Украины. Зеленский должен, наконец-то, серьезно продолжить работу по восстанавливать исторической правды относительно Украины, изуродованую прповедниками Великодержавного русского шовинизма. Путину не нужны етносы. Он их цинично истребляет, а ООН молчит. Мешают формированию единой русской нации в России, Украине, на всем Европейском пространстве.
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Українці не етнос , а нація.
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20.05.2020 17:37 Відповісти
Сколько Зелемойский ваших фантазий о том - что он сделает осуществил?
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20.05.2020 17:43 Відповісти
Но баночка с анализами Зеленскага в фсб и он не будет злить Московию, а та уже пугает его.
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20.05.2020 17:36 Відповісти
А прахоботы визжали ,что Зеленский агент кремля
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20.05.2020 17:37 Відповісти
А ті візжішь чта нєт?
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20.05.2020 17:38 Відповісти
Спецоперация по прикрытию агента.
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20.05.2020 17:38 Відповісти
А мендельголовые не верят!!!
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20.05.2020 18:07 Відповісти
Ну шо Вовочка, договорился с пуйлом?
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Договорился - в частности, забрал из плена военных моряков, которых послал в плен патриот Порошенко. Петя разве не понимал, что у моряков было всего два варианта: или погибнуть, или сдаться в плен. Вот так, за счёт моряков Порошенко показал всему миру, как он любит Украину и как он ненавидит путлера.
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20.05.2020 18:07 Відповісти
"Петя разве не понимал, что у моряков было всего два варианта: или погибнуть, или сдаться в плен. "

************ конечно же не упоминает вариант "спокойно пройти пролив" как до этого в сентябре.
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20.05.2020 19:17 Відповісти
Когда кацапи дохнут от ковида по 3000 в день, и все никак не уймутся.
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20.05.2020 17:42 Відповісти
Кацапы обвиняют Зе в слишком медленной капитуляции Украины . .
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20.05.2020 17:46 Відповісти
МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією" - Цензор.НЕТ 3797
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20.05.2020 17:49 Відповісти
Ну согласно опросам что пробегали на цензоре (КМИС кажется) пока рейтинг его партии держится выше других партий. Ну это если верить рейтингам. Но пока другой информации в этом вопросе никто не дал. Думаю выборы в местные органы власти покажут.
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20.05.2020 18:11 Відповісти
А кто это верит рейтингам ?Голосовать за слуг,себя не уважать.Более конченных и идиотов,чем в СН нет в мире.Как их всех так собрали в одной Раде."Чи є у світі гірше зло,щоб в тії Раді не жило.."И еще один штрих,это дура от слуг в вязанной маске.
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21.05.2020 07:54 Відповісти
это , чтобы поднять рейтинг бубочки, который тихо просирает все.
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20.05.2020 17:59 Відповісти
думкою багатієш?
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20.05.2020 18:19 Відповісти
та це ж "многоходов очка" от фуйла, кацап
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20.05.2020 18:52 Відповісти
У тебя методичка пороховская или фсбэшная?
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20.05.2020 19:01 Відповісти
И чем же это Бубочка нагнетает?
Он даже в своих видосиках боится сказать, что Украина воюет с Россией.
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20.05.2020 18:31 Відповісти
как же так, РФ критикует "кансерву кримля"?
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20.05.2020 18:35 Відповісти
Плюсую+++. Нужно спасать агента под прикрытием.
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20.05.2020 19:16 Відповісти
Не хвалите Бубу, мог бы и нагнетательнее
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20.05.2020 18:56 Відповісти
В любом обращении россии есть Подвох и скрыты Истинные Намерения. В пресе пошло , что если россия Ругает , значит делаем Правильно, а если Хвалит , то мы делаем не Правильно.Они то же учатся и мониторят Украинскую Прессу.Внимательно нужно смотреть за Процессами и не обращать внимания на любой вопль россии.
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20.05.2020 19:10 Відповісти
Ну наконец-то московия начинает прозревать о незыблемой линии Киева✌️
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20.05.2020 19:13 Відповісти
кацапи дружньо з лугандоном погрожують вторгненням...?
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20.05.2020 19:58 Відповісти
Я теперь на paбoте буду oтвечать, как Путин: - Рaбoту cдeлaл? - Прeждe вcегo, eсть пoнимание, чтo нужнo дeлaть и как нужнo дeлать...
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20.05.2020 20:05 Відповісти
МЗС РФ звинувачує Зеленського в "нагнітанні напруженості у відносинах з Росією" - Цензор.НЕТ 2769
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20.05.2020 20:45 Відповісти
Схожий.
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20.05.2020 22:56 Відповісти
Вот же гад, нагнетает! У нас все это время были замечательные отношения, а он пришел и все испортил!
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20.05.2020 21:21 Відповісти
Сдается мне, они этим заявлением просто прикрывают его.
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21.05.2020 00:55 Відповісти
Вообще ни *рена не понятно. Вчера целовались, а сегодня у нее сифилис.
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19.06.2020 09:18 Відповісти
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