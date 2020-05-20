МИД РФ обвиняет Зеленского в "нагнетании напряженности в отношениях с Россией"
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Зеленский выбрал курс на "конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"От своего предшественника нынешний Президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать", - сообщает российское ведомство.
"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - добавили в МИД РФ.
Кроме того, в МИД России отметили, что Зеленский "в деле санкций превзошел своего предшественника".
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************ конечно же не упоминает вариант "спокойно пройти пролив" как до этого в сентябре.
Он даже в своих видосиках боится сказать, что Украина воюет с Россией.