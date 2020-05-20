"Слуга народу" Дубінський зібрав докази щодо розкрадань у ПДВ-схемах на 79 млрд грн і подав заяву про притягнення до відповідальності керівника Держфінмоніторингу

Народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему щодо отримання незаконного відшкодування з ПДВ упродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн. У зв'язку з цим народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ для проведення розслідування з цього приводу (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після зібрання необхідних доказів - для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 і ст. 367 Кримінального кодексу, повідомляється на сайті dubinsky.pro.

Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не тільки штрафами (250-700 неоподатковуваних податком мінімумів - 4,3-8,5 тис. грн), а й позбавленням волі на строк до 3 років у разі першого порушення. А також штрафом до 17 тис. грн (1000 н.м.) і 6-річним ув'язненням у разі тяжких наслідків для держави. У цьому випадку йдеться саме про особливо великі розміри втрат для бюджету - 79 млрд грн.

Дубінський з'ясував, що розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн, у схемі брали участь 549 компаній:

у Львівській області збитки становлять 500 млн грн (задіяно 62 підприємства)

у Київській області - 391 млн грн (102 підприємства)

у місті Києві - 135 млн грн (116 підприємств);

у Донецькій області - 100 млн грн (54 підприємства) тощо.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв у межах глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС у схемі була задіяна керівниця головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми у ключових областях:

Київська область - Орест Вітик;

місто Київ - Нонна Багмет;

Донецька область - Ірина Долозіна;

Львівська область - Василь Крисяк;

Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).

З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні оборудки, все курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в цьому випадку очевидні. Також, за інформацією Олександра Дубінського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов.

Народний депутат наполягає на проведенні повномасштабного розслідування і притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передав у ГПУ та НАБУ.