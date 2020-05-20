"Слуга народу" Дубінський зібрав докази щодо розкрадань у ПДВ-схемах на 79 млрд грн і подав заяву про притягнення до відповідальності керівника Держфінмоніторингу
Народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ.
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему щодо отримання незаконного відшкодування з ПДВ упродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн. У зв'язку з цим народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ для проведення розслідування з цього приводу (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після зібрання необхідних доказів - для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 і ст. 367 Кримінального кодексу, повідомляється на сайті dubinsky.pro.
Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не тільки штрафами (250-700 неоподатковуваних податком мінімумів - 4,3-8,5 тис. грн), а й позбавленням волі на строк до 3 років у разі першого порушення. А також штрафом до 17 тис. грн (1000 н.м.) і 6-річним ув'язненням у разі тяжких наслідків для держави. У цьому випадку йдеться саме про особливо великі розміри втрат для бюджету - 79 млрд грн.
Дубінський з'ясував, що розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн, у схемі брали участь 549 компаній:
- у Львівській області збитки становлять 500 млн грн (задіяно 62 підприємства)
- у Київській області - 391 млн грн (102 підприємства)
- у місті Києві - 135 млн грн (116 підприємств);
- у Донецькій області - 100 млн грн (54 підприємства) тощо.
Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв у межах глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС у схемі була задіяна керівниця головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми у ключових областях:
- Київська область - Орест Вітик;
- місто Київ - Нонна Багмет;
- Донецька область - Ірина Долозіна;
- Львівська область - Василь Крисяк;
- Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).
З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні оборудки, все курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в цьому випадку очевидні. Також, за інформацією Олександра Дубінського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов.
Народний депутат наполягає на проведенні повномасштабного розслідування і притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передав у ГПУ та НАБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
Уже начали понемногу травить Зе, но пока еще не сильно - просто напоминают, кто тут хозяин и кому он всем обязан. На 1+1 вдруг начали появляться расследования....
Но пока, все носит легкий характер, позволяющей Клоуну пойти на поклон и все замять
За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
Президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
"Речник предвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.
Про це він заявив у коментарі The Washington Post.
«Вони сильно відредагували їх (аудіозаписи, оприлюднені Деркачем - ред.), але це так і залишилося «пшиком», - сказав Бейтс.
У Байдена наголосили, що оприлюднення цих плівок є черговою російською спробою атакувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена під час його передвиборчої кампанії.
У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.
Зебилы увеличили сумму, которая не мониторится до 400000 и уменьшили число предъявляемых документов с 17 до 4.
Ну, получил он эти 4 бумажки и порядок.
Претензии к монобольшинству.
This is a question..
🤔
Странно как-то.