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Новини
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"Слуга народу" Дубінський зібрав докази щодо розкрадань у ПДВ-схемах на 79 млрд грн і подав заяву про притягнення до відповідальності керівника Держфінмоніторингу

Народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему щодо отримання незаконного відшкодування з ПДВ упродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн. У зв'язку з цим народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ для проведення розслідування з цього приводу (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після зібрання необхідних доказів - для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 і ст. 367 Кримінального кодексу, повідомляється на сайті dubinsky.pro.

Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не тільки штрафами (250-700 неоподатковуваних податком мінімумів - 4,3-8,5 тис. грн), а й позбавленням волі на строк до 3 років у разі першого порушення. А також штрафом до 17 тис. грн (1000 н.м.) і 6-річним ув'язненням у разі тяжких наслідків для держави. У цьому випадку йдеться саме про особливо великі розміри втрат для бюджету - 79 млрд грн.

Дубінський з'ясував, що розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн, у схемі брали участь 549 компаній:

  • у Львівській області збитки становлять 500 млн грн (задіяно 62 підприємства)
  • у Київській області - 391 млн грн (102 підприємства)
  • у місті Києві - 135 млн грн (116 підприємств);
  • у Донецькій області - 100 млн грн (54 підприємства) тощо.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв у межах глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС у схемі була задіяна керівниця головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми у ключових областях:

  • Київська область - Орест Вітик;
  • місто Київ - Нонна Багмет;
  • Донецька область - Ірина Долозіна;
  • Львівська область - Василь Крисяк;
  • Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).

З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні оборудки, все курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в цьому випадку очевидні. Також, за інформацією Олександра Дубінського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов.

Народний депутат наполягає на проведенні повномасштабного розслідування і притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передав у ГПУ та НАБУ.

Автор: 

ПДВ (623) Державна служба фінансового моніторингу (31) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+13
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 1606
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20.05.2020 17:10
+10
а потом дело тихо замнут - бо выйдут на беню, вислюка и слуг урода))
Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
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20.05.2020 17:08
+9
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2953
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20.05.2020 17:15
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а потом дело тихо замнут - бо выйдут на беню, вислюка и слуг урода))
Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
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20.05.2020 17:08 Відповісти
думаю - Беня подсказал.
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20.05.2020 17:18 Відповісти
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
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20.05.2020 17:20 Відповісти
Так, а с чьей подачи, Дубинский "работает"?! С Бениной конечно!
Уже начали понемногу травить Зе, но пока еще не сильно - просто напоминают, кто тут хозяин и кому он всем обязан. На 1+1 вдруг начали появляться расследования....
Но пока, все носит легкий характер, позволяющей Клоуну пойти на поклон и все замять
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Румын раздухарился )))
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20.05.2020 17:08 Відповісти
Дубинский, Александр Анатольевич Родился в Киеве в еврейской семье. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.05.2020 17:40 Відповісти
))) Коли Зе піде чи втече тоді цим і займуться, зараз ніхто нічого не побачить.
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20.05.2020 17:08 Відповісти
Це один з "журналістів-розслідувачів", які плівки Порошенка/Байдена розшукали?
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20.05.2020 17:09 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2478
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20.05.2020 17:09 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 1606
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20.05.2020 17:10 Відповісти
так сразу скажіть що то барига вінават- бо так і на своїх вийдете
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20.05.2020 17:10 Відповісти
Зря он так . Это борьба Зе с коррупцией . Петя отдыхает .
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20.05.2020 17:11 Відповісти
Петя и есть коррупция)
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20.05.2020 17:12 Відповісти
Уже не смешно .
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20.05.2020 17:13 Відповісти
так это Петя и украл этот НДС !
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20.05.2020 17:13 Відповісти
"Как же вы допустили! Секретарь. Не вели казнить! (падает ниц) Жорж. Встань, Федор!"
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20.05.2020 17:18 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 8157
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20.05.2020 17:14 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2953
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20.05.2020 17:15 Відповісти
"Зеленський попросив Раду засекретити декларації керівництва СБУ. Тепер каже - обговорить це ще раз з Бакановим - «Схеми»"

За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
Президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
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20.05.2020 17:11 Відповісти
За Бакакова это сделали независимые СМИ. Дом которого "нет"
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 3669
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20.05.2020 17:20 Відповісти
А при чем здесь дупинский?! Об этом давно заявил Игорь Уманский, йуля подхватила, создана СК ВРУ! пошел этот дупинский в дупу!!!
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20.05.2020 17:12 Відповісти
Не в ту кормушку шло
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20.05.2020 17:14 Відповісти
"У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.".
"Речник предвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.
Про це він заявив у коментарі The Washington Post.

«Вони сильно відредагували їх (аудіозаписи, оприлюднені Деркачем - ред.), але це так і залишилося «пшиком», - сказав Бейтс.

У Байдена наголосили, що оприлюднення цих плівок є черговою російською спробою атакувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена під час його передвиборчої кампанії.

У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.
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20.05.2020 17:15 Відповісти
Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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20.05.2020 17:16 Відповісти
Чего он приплел финмониторинг непонятно
Зебилы увеличили сумму, которая не мониторится до 400000 и уменьшили число предъявляемых документов с 17 до 4.
Ну, получил он эти 4 бумажки и порядок.
Претензии к монобольшинству.
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20.05.2020 17:16 Відповісти
Каким способом Дубинский собрал информацию? Прослушка, выемка корреспонденции взлом баз данных? На каком основании? Короче - все это херня. Материалы, если такие имеются, должны быть переданы в правоохранительные органы. А заявление всего лишь заявление типа "Мама любит скорость"
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2637
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20.05.2020 17:18 Відповісти
100% . Дубинский халуй уголовника и врага Украины Каламойского .ляпает постоянно шо попало . Давно пора шалаву в тюрьму засадить или на концерт к Кобзону и бузине отправить.
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20.05.2020 17:44 Відповісти
Беня ему обестчал передать такие документы....
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20.05.2020 19:11 Відповісти
Кто виноват Лохи или неЛохи?!
This is a question..
🤔
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20.05.2020 17:35 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский собрал" - лучше бы звучало, собрал монатки!!
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20.05.2020 17:38 Відповісти
А когда Дубинский начнёт собирать доказательства о преступлениях Коломойского ?
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся
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20.05.2020 17:50 Відповісти
Да такие мелочи ! Украинский народ и не такое выдержит !
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20.05.2020 19:13 Відповісти
Операція " Пшик"
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20.05.2020 18:04 Відповісти
Он обычно машины, квартиры собирает...
Странно как-то.
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20.05.2020 18:50 Відповісти
Уже давно бы ввели налог с продаж вместо НДС и похерили бы все эти схемы, длинные чепочки подставных фирм проеладок (где снимают коррупционные откаты), увеличили бы этим совокупную сумму доходов в бюджет. А так как этого не делают, то коррупция в самых высших эшелонах власли и в полностью прогнившей налоговой и таможенной службах!
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20.05.2020 19:05 Відповісти
це той у якого "мама любит скорость"?
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20.05.2020 19:21 Відповісти
Хоч би жменьку "доказів" надав загалу. Бо знову виглядає, як черговий звіздьож. Хоча зе-публіка звикла...
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20.05.2020 19:24 Відповісти
И это хорошо, если есть доказательства то к делу, а если нету то за пи-еж тоже к делу.
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20.05.2020 23:10 Відповісти
 
 