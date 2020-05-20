Жителям Словенії видадуть ваучери в 200 євро для відпочинку всередині країни

Влада Словенії планує видати ваучери громадянам, які вони зможуть використовувати для відпочинку всередині країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Ваучерами на суму в 200 євро можна буде скористатися для оплати проживання або інших туристичних послуг на території Словенії. Громадянам країни до 18 років будуть виділені ваучери не на 200, а на 50 євро.

Подібна ініціатива реалізується в рамках цілої низки заходів, спрямованих на допомогу внутрішньому туризму і іншим секторам економіки під час кризової ситуації через коронавірус.

Очікується, що пізніше в травні парламент країни схвалить цю ініціативу, після чого жителі зможуть отримати ваучери, якими потрібно буде встигнути скористатися до кінця цього року.

Раніше в травні влада Словенії оголосила про завершення на території країни епідемії коронавірусу. З початку пандемії коронавірусу в Словенії, що межує з Італією, виявили тільки 1,5 тис. заражень, померли 105 осіб.

Проте, влада залишила в силі "масковий режим" у громадських місцях, в Словенії також продовжать діяти правила дистанціювання, заборонені громадські збори.

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