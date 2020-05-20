Жителям Словенії видадуть ваучери в 200 євро для відпочинку всередині країни
Влада Словенії планує видати ваучери громадянам, які вони зможуть використовувати для відпочинку всередині країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.
Ваучерами на суму в 200 євро можна буде скористатися для оплати проживання або інших туристичних послуг на території Словенії. Громадянам країни до 18 років будуть виділені ваучери не на 200, а на 50 євро.
Подібна ініціатива реалізується в рамках цілої низки заходів, спрямованих на допомогу внутрішньому туризму і іншим секторам економіки під час кризової ситуації через коронавірус.
Очікується, що пізніше в травні парламент країни схвалить цю ініціативу, після чого жителі зможуть отримати ваучери, якими потрібно буде встигнути скористатися до кінця цього року.
Раніше в травні влада Словенії оголосила про завершення на території країни епідемії коронавірусу. З початку пандемії коронавірусу в Словенії, що межує з Італією, виявили тільки 1,5 тис. заражень, померли 105 осіб.
Проте, влада залишила в силі "масковий режим" у громадських місцях, в Словенії також продовжать діяти правила дистанціювання, заборонені громадські збори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ввп украины 3000 S
зато состояние самых богатых 100 украинцев составляет 41 млрд S
как говорится почувствуйте разницу
да и у президента америки жена из словении...когда так будет из украины?
а если и будет, то, как ольга куриленко, они ни за что не признается в своем украинстве...
славянка, я, - скажет..
А ще помаранчеві за перші півроку при владі забрали в Ахметова Криворіжсталь, ввели виплати при народженні дитини, зменшили на півроку строк служби в армії, підняли мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 раза! Чим не кроки для народу? Нагадаю, що найвищі зарплати в історії України були в 2006-2008 роках!І результат цих дій - ріст іноземних інвестицій у 5 разів всього лиш за рік (з 1,7 млрд баксів у 2014 до 8 млрд в 2015), а потім - бурхливий ріст ВВП у 2006-2008 роках на рівні 7-8%.
В 2007 продали 550 тис. нових автомобілів, в 2008 - 623 тис. НОВИХ машин! Не блях!
В 2019 продали 90 тис. нових машин, при Янику - щось 200 тис. на рік продавали...
на все у 10 раз, а то й більше
комуналка, яка потім вилилась у списані "добрим" януковичем 10 млрд комунальних ...
а так, да до цього додавались відстрочені виплати - кредити на авто, куплені у 06-08 роках іпотека...
2006-08 р - хліб із 1/6 доллара(80коп) виріс до 1 доллара(5грн), цигарки прима з 1/17 дол(30 коп) до 3/5 дол(3грн), з фільтром так же в 10 раз...
і так в усьому - молоко, м,ясо, крупи, риба, рибні консерви 8-10 раз..
потім пройшла деяка корекція долара з 5 до 8...десь на 40% при рості цін у 1000%
- в 2009 в бюджеті вже не стало грошей, тому по зарплати бюджетникам і пенсії тимошенко їздила до японії по гроші за викиди газів по кіотському протоколу.(це для тих, хто памятає))))
і в 2010 ю.тимошенко з радістю уступила перемогу у виборах януковичу,
той трохи поправив, але до кінця 2013 вже не стало чим крити такий доллар по 8грн...
позичив у росії 15 млрд долл...взяв 3млрд, більше не встиг
(лучше бы наоборот ))) но то таке...кому как свезёт))))...)
пятигодичный
І , ващє, жрать треба меньше©…
Вам допомогає??))
в инете есть все, дальнобойщикам с тобой вместе стоит не только слугу народа смотреть..
или не сватов, как ты, с пирамидкой внутри, пишешь
завтра выходить будет...готовься, врач)))..а то 300% доплаты не дождешься
а словенці таким чином підтримують бюджетоутворюючу галузь країни...інакше збитки будуть набагато більшими...інакше, ніж на курорти, ці 200 євро все одно не використаєш