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Жителям Словении выдадут ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны

Жителям Словении выдадут ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны

Власти Словении планируют выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.

Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания рассчитывает возобновить прием туристов в конце июня

Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.

Ранее в мае власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 105 человек.

Тем не менее, власти оставили в силе "масочный режим" в общественных местах, в Словении также продолжат действовать правила дистанцирования, запрещены общественные собрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране

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карантин (16729) кризис (3070) Словения (151) туризм (1543)


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Топ комментарии
+7
А громадяни України отримають зелену дулю.
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20.05.2020 19:15
+4
Осёл сейчас живее всех живых)
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20.05.2020 19:20
+4
А жители Украины выбрали цирк. Ты видел чтобы в цирке доплачивали зрителям? Вот и я не видел. Потому, улыбаемся и машем. Машем зарплатам, пока. Чую в сентябре пенсы будут махать пенсиям.
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20.05.2020 19:20
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Да в Словении можно вообще не выезжать. Хочешь горы, хочешь море. Все через дорогу. Там за один день можно в снегу повалятся и на пляже обгореть
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20.05.2020 19:13 Ответить
ввп словении 26 000 S
ввп украины 3000 S
зато состояние самых богатых 100 украинцев составляет 41 млрд S
как говорится почувствуйте разницу
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20.05.2020 19:14 Ответить
с какой целью цензор делает эти вбросы?...у нас так не будет...и не потому, что зеленский не такой или олигархи такие не такие...у нас так не принято, не католики, степняки, история другая, население хочет, чтобы давали просто так...
да и у президента америки жена из словении...когда так будет из украины?
а если и будет, то, как ольга куриленко, они ни за что не признается в своем украинстве...
славянка, я, - скажет..
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20.05.2020 20:39 Ответить
А громадяни України отримають зелену дулю.
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20.05.2020 19:15 Ответить
От мертвого осла уши ! Дружно подякуемо голобородько и ко
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20.05.2020 19:17 Ответить
Осёл сейчас живее всех живых)
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20.05.2020 19:20 Ответить
Не сейчас я бы сказал, а пока
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20.05.2020 19:22 Ответить
Воно таке не причем, шо его и незашо тавой.
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20.05.2020 19:24 Ответить
А ты предпочитаешь соевую дулю? А в чем разница?
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20.05.2020 19:24 Ответить
Я предпочитаю, чтобы власть была проукраинская и действительно от народа.
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20.05.2020 19:26 Ответить
А когда в Украине власть была проукраинская да еще от народа?
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20.05.2020 19:28 Ответить
Как говорится будем искать, а с власти требовать, а не превозносить.
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20.05.2020 19:31 Ответить
Наприклад, Ющенко, якого дійсно привів до влади народ. Це президент, який, наприклад, зобов'язав у кіно показувати фільми виключно українською. Який відновив замки Чигирина і Батурина Чим не проукраїнські кроки?

А ще помаранчеві за перші півроку при владі забрали в Ахметова Криворіжсталь, ввели виплати при народженні дитини, зменшили на півроку строк служби в армії, підняли мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 раза! Чим не кроки для народу? Нагадаю, що найвищі зарплати в історії України були в 2006-2008 роках!І результат цих дій - ріст іноземних інвестицій у 5 разів всього лиш за рік (з 1,7 млрд баксів у 2014 до 8 млрд в 2015), а потім - бурхливий ріст ВВП у 2006-2008 роках на рівні 7-8%.
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20.05.2020 19:37 Ответить
https://censor.net/user/140860 А потім населення обрало Януковича.
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20.05.2020 19:43 Ответить
Отож...
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20.05.2020 19:45 Ответить
у 2006-08 роках високі зарплати не встигали за цінами...це для тих, хто не забув)
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20.05.2020 20:42 Ответить
Емм, я цього особливо не бачив - усі їздили по Туреччинах-Єгиптах, всі телефони мобільні активно міняли. Я фінансово себе чудово почував у ті роки - я на останніх курсах універу в баксах заробляв більше, ніж зараз!!!

В 2007 продали 550 тис. нових автомобілів, в 2008 - 623 тис. НОВИХ машин! Не блях!
В 2019 продали 90 тис. нових машин, при Янику - щось 200 тис. на рік продавали...
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20.05.2020 23:15 Ответить
про ціни на повсякденне - їсти, пити, курити,...росли щомісяця - це для тих, хто памятає...
на все у 10 раз, а то й більше
комуналка, яка потім вилилась у списані "добрим" януковичем 10 млрд комунальних ...
а так, да до цього додавались відстрочені виплати - кредити на авто, куплені у 06-08 роках іпотека...
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20.05.2020 23:55 Ответить
Ніфіга такого не було, я собі ні в чому не відмовляв тоді... Ціни росли хіба уже в кінці 2008 і 2009 під час кризи. А, ну ще Космос вартість проїзду підняв з 50 коп до 2 грн (потім, правда, до 1,7 грн опустив)...
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21.05.2020 00:22 Ответить
є час, пишу для тих, хто пам,ятає)))

2006-08 р - хліб із 1/6 доллара(80коп) виріс до 1 доллара(5грн), цигарки прима з 1/17 дол(30 коп) до 3/5 дол(3грн), з фільтром так же в 10 раз...
і так в усьому - молоко, м,ясо, крупи, риба, рибні консерви 8-10 раз..

потім пройшла деяка корекція долара з 5 до 8...десь на 40% при рості цін у 1000%

- в 2009 в бюджеті вже не стало грошей, тому по зарплати бюджетникам і пенсії тимошенко їздила до японії по гроші за викиди газів по кіотському протоколу.(це для тих, хто памятає))))

і в 2010 ю.тимошенко з радістю уступила перемогу у виборах януковичу,
той трохи поправив, але до кінця 2013 вже не стало чим крити такий доллар по 8грн...
позичив у росії 15 млрд долл...взяв 3млрд, більше не встиг
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21.05.2020 10:17 Ответить
Оооочень давно но таки была
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20.05.2020 21:42 Ответить
А жителям України?
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20.05.2020 19:16 Ответить
А жители Украины выбрали цирк. Ты видел чтобы в цирке доплачивали зрителям? Вот и я не видел. Потому, улыбаемся и машем. Машем зарплатам, пока. Чую в сентябре пенсы будут махать пенсиям.
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20.05.2020 19:20 Ответить
Осе такиииий,рифлений , в лубрiкантi.
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20.05.2020 21:49 Ответить
Даже в Люксембурге правительсво закупило маски - и отдало бесплатно своим гражданам.в отличии от нашего клоуна который с своей труппой все их распихали по заграницам.лишь волонтеры и добрые люди шили их для людей бесплатно
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20.05.2020 19:16 Ответить
А почему даже? Луксы самая жирная страна ЕС, пожалуй.
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20.05.2020 19:21 Ответить
Нам до Люксембургу - як на "кулі" до Марса
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20.05.2020 19:47 Ответить
До Марса это вы как то оптимистично....... скорее всего до Плутона если так и дальше пойдет
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20.05.2020 20:35 Ответить
так у люксембургу у громадському транспорті проїзд безкоштовний...багато є місць де краще, а якщо ще й висмикувати, то й поготів
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20.05.2020 20:45 Ответить
Наша власть проявит "заботу" о народе продлением ограничений, а на нет и суда нет.
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20.05.2020 19:19 Ответить
Подождите , скоро будете еще платить за транспортировку воды света канализации и мусора.так к концу срока будите еще платить за воздух и солнце.... для любителей ночной жизни налог на звёзды и луну. Буратино в стране дураков !
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20.05.2020 20:39 Ответить
А в Украине выдадут ваучеры на повышение тарифов и *зеленую енергию Ахметова и КО*.
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20.05.2020 19:22 Ответить
вот видите - им 200 евро...а у нас зато в цирк - бесплатный годичный абонемент ... вот
(лучше бы наоборот ))) но то таке...кому как свезёт))))...)
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20.05.2020 19:26 Ответить
"бесплатный годичный абонемент"
пятигодичный
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20.05.2020 19:30 Ответить
та ну...нам столько насмеяться ))))
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20.05.2020 20:03 Ответить
В Польше выделяют на эти цели 1000 зл (примерно 6400 грн или 220 евро) на человека, правда этой помощью могут воспользоваться только если официальная зарплата, если не ошибаюсь, до 5000 злотых. Но бесплатный пятигодичный абонемент ((с) зеленый змей) в цирк, конечно же, был бы лучше (нет)
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20.05.2020 19:53 Ответить
ага! уже завидуете )))))
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20.05.2020 20:04 Ответить
КАКИЕ Ж У НАС ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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20.05.2020 19:32 Ответить
у Нас все пішло на ГіпперрЛупу..
І , ващє, жрать треба меньше©…
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20.05.2020 19:48 Ответить
у нас все накопичене в часи гіперлупу, йде на пенсії, зарплати медикам...навіть транші, які вже будуть приходити, направлятимуть на покриття дефіциту бюджету, як сказав директор нацбанка смолій...тобто, на проїдання, а не на валютні резерви, як було в часи гіперлупу
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20.05.2020 20:50 Ответить
Агаа, декотрим шапочки з фольги..
Вам допомогає??))
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20.05.2020 21:07 Ответить
о, ще один прихильник пірамідки ю-шинсе))
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20.05.2020 21:11 Ответить
Teper bolsinstvo kurortax budet mesnije turisti.Takze i zdes.
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20.05.2020 20:18 Ответить
Дальнобойщик из италии вернулся, рассказал че да как. И близко нет всего того, что пишут в нете и показывают по ящику. За то вранья то сколько! В нашей стране, так и вообще попросту обокрали народ, рыги перекрашенные.
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20.05.2020 21:07 Ответить
не может быть разбежностей с нетом, в нем одни лишь дальнобойщики
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20.05.2020 21:16 Ответить
Ты дурак? Или притворяешься? Иди проветрись, посмотри что в мире да как, а то сваты тебе так мозги изковеркают, что придется инвалидность оформлять, а у нас с этим нынче туго.
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20.05.2020 21:17 Ответить
ты проглотил пирамидку ю-шинсе...не беспокойся, она выйдет через сутки...
в инете есть все, дальнобойщикам с тобой вместе стоит не только слугу народа смотреть..
или не сватов, как ты, с пирамидкой внутри, пишешь
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20.05.2020 21:31 Ответить
А.. ты умалишенный, прости, не знал. Гуляй чаще, дыши воздухом, мозгу нужен кислород. Ватный мозг не приговор, люди и после энцефалита живут, правда умом не блещут, так же ка к и ты, но им простительно, тебе думаю то. Врач на больного не обижается.
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20.05.2020 21:36 Ответить
похоже на тебе дискомфорт проглоченной пирамидки внутри сказывается...чешется)))...
завтра выходить будет...готовься, врач)))..а то 300% доплаты не дождешься
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20.05.2020 21:40 Ответить
Словенія, і мені видайте такий ваучер... Ніколи у вас не був. Зарплату мені маленьку платять.
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20.05.2020 21:30 Ответить
ти не католик?..у православній сербії по 200 єврів ніхто не видає...
а словенці таким чином підтримують бюджетоутворюючу галузь країни...інакше збитки будуть набагато більшими...інакше, ніж на курорти, ці 200 євро все одно не використаєш
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20.05.2020 21:35 Ответить
Вот это поддержка индустрии туризма внутри страны и поддержка населения.
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20.05.2020 21:45 Ответить
 
 