Жителям Словении выдадут ваучеры на 200 евро для отдыха внутри страны
Власти Словении планируют выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.
Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.
Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.
Ранее в мае власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 105 человек.
Тем не менее, власти оставили в силе "масочный режим" в общественных местах, в Словении также продолжат действовать правила дистанцирования, запрещены общественные собрания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ввп украины 3000 S
зато состояние самых богатых 100 украинцев составляет 41 млрд S
как говорится почувствуйте разницу
да и у президента америки жена из словении...когда так будет из украины?
а если и будет, то, как ольга куриленко, они ни за что не признается в своем украинстве...
славянка, я, - скажет..
А ще помаранчеві за перші півроку при владі забрали в Ахметова Криворіжсталь, ввели виплати при народженні дитини, зменшили на півроку строк служби в армії, підняли мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 раза! Чим не кроки для народу? Нагадаю, що найвищі зарплати в історії України були в 2006-2008 роках!І результат цих дій - ріст іноземних інвестицій у 5 разів всього лиш за рік (з 1,7 млрд баксів у 2014 до 8 млрд в 2015), а потім - бурхливий ріст ВВП у 2006-2008 роках на рівні 7-8%.
В 2007 продали 550 тис. нових автомобілів, в 2008 - 623 тис. НОВИХ машин! Не блях!
В 2019 продали 90 тис. нових машин, при Янику - щось 200 тис. на рік продавали...
на все у 10 раз, а то й більше
комуналка, яка потім вилилась у списані "добрим" януковичем 10 млрд комунальних ...
а так, да до цього додавались відстрочені виплати - кредити на авто, куплені у 06-08 роках іпотека...
2006-08 р - хліб із 1/6 доллара(80коп) виріс до 1 доллара(5грн), цигарки прима з 1/17 дол(30 коп) до 3/5 дол(3грн), з фільтром так же в 10 раз...
і так в усьому - молоко, м,ясо, крупи, риба, рибні консерви 8-10 раз..
потім пройшла деяка корекція долара з 5 до 8...десь на 40% при рості цін у 1000%
- в 2009 в бюджеті вже не стало грошей, тому по зарплати бюджетникам і пенсії тимошенко їздила до японії по гроші за викиди газів по кіотському протоколу.(це для тих, хто памятає))))
і в 2010 ю.тимошенко з радістю уступила перемогу у виборах януковичу,
той трохи поправив, але до кінця 2013 вже не стало чим крити такий доллар по 8грн...
позичив у росії 15 млрд долл...взяв 3млрд, більше не встиг
(лучше бы наоборот ))) но то таке...кому как свезёт))))...)
пятигодичный
І , ващє, жрать треба меньше©…
Вам допомогає??))
в инете есть все, дальнобойщикам с тобой вместе стоит не только слугу народа смотреть..
или не сватов, как ты, с пирамидкой внутри, пишешь
завтра выходить будет...готовься, врач)))..а то 300% доплаты не дождешься
а словенці таким чином підтримують бюджетоутворюючу галузь країни...інакше збитки будуть набагато більшими...інакше, ніж на курорти, ці 200 євро все одно не використаєш