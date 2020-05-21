Луганський обласний лабцентр пояснив найнижчий показник щодо COVID-19 серед регіонів України: Жорстка ізоляція і маленька щільність населення
Загалом за 70 днів карантину в регіоні провели 894 ПЛР-тестування, виявили 42 хворих - найнижчий показник серед регіонів України.
Найменша кількість хворих на коронавірус у Луганській області пояснюється маленькою щільністю населення. Про це заявив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру Володимир Жданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
"Ми і не прогнозували високої чисельності хворих ... У нас по всій області повернулося напередодні з-за кордону 220 осіб, вони перебували на самоізоляції під жорстким контролем поліції та медиків. Варто враховувати, що Луганщина нині - аграрний регіон, тут багато сіл, а там немає великого скупчення людей", - зазначив Жданов.
За його словами, медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус, тестують що п'ять днів. Таких загалом 253 особи. Хворих серед них немає.
Загалом за 70 днів карантину було проведено 894 дослідження на коронавірус методом ПЛР.
Жданов уточнив, що насамперед перевіряють тих, хто хворий на пневмонію. За його словами, також можуть перевірити всіх, у кого є нетипові протікання грипу.
У Луганській області майже два тижні не зафіксовано нових випадків зараження COVID-19, загалом захворіли 42 особи, з них 23 уже вилікувалися і повернулися додому. Найбільше хворих у Лисичанську, Рубіжному та Новопскові.
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То тебя войной задалбывают, то коронавирусом, ...
Но, задалбываются только те, кто не воюет и не болеет.
2. У туберкулёза намного медленнее ход болезни.
3. От туберкулеза есть лекарства.
Обтекай тупица!
пригласить надо медиков из Италии, протестировать всех жителей, и тогда Жбанов будет интервью раздавать из тюремной камеры.
Там фактически закрытая территория.
За время карантина в Украину въехало через западную границу и аэропорт в Киеве 230 тысяч человек. Никаких действий по предупреждению распространения эпидемии проведено не было.
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
Где заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, и где https://censor.net/user/33456? Ему Ваша ВЕРА. Там ватники из ВАТАстана скрывают. Где в Луганской области массовая смертность от простуды, пневмонии и гриппа? Всем понятно в Украину эпидемию в чемоданах привезли заробитчане. Чем дальше от Явропы - тем процент заболевания меньше. Ещё и воякИ дополнительный заслон поставили от Западной Украины - потому и малое количество заболевших.
Карта расспостранения заболевания Вам в руки.
А на Рашку тоже "заробитчане привезли"?
А у них только официальных больных уже больше 300 тысяч.
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Но, на заробитчан продолжаешь "бочку катить".
Это что: дурость или отработка 30 серебренников Уйла?
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Ага, ага Шахов "по Карпатах и Волыни" ездил с избирателями целовался.
Новинский, тварь, Львов и Ровно заражал.
Московскому попу Черновцы были поручены.