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Новини Коронавірус і карантин
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Луганський обласний лабцентр пояснив найнижчий показник щодо COVID-19 серед регіонів України: Жорстка ізоляція і маленька щільність населення

Луганський обласний лабцентр пояснив найнижчий показник щодо COVID-19 серед регіонів України: Жорстка ізоляція і маленька щільність населення

Загалом за 70 днів карантину в регіоні провели 894 ПЛР-тестування, виявили 42 хворих - найнижчий показник серед регіонів України.

Найменша кількість хворих на коронавірус у Луганській області пояснюється маленькою щільністю населення. Про це заявив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру Володимир Жданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

"Ми і не прогнозували високої чисельності хворих ... У нас по всій області повернулося напередодні з-за кордону 220 осіб, вони перебували на самоізоляції під жорстким контролем поліції та медиків. Варто враховувати, що Луганщина нині - аграрний регіон, тут багато сіл, а там немає великого скупчення людей", - зазначив Жданов.

За його словами, медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус, тестують що п'ять днів. Таких загалом 253 особи. Хворих серед них немає.

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Загалом за 70 днів карантину було проведено 894 дослідження на коронавірус методом ПЛР.

Жданов уточнив, що насамперед перевіряють тих, хто хворий на пневмонію. За його словами, також можуть перевірити всіх, у кого є нетипові протікання грипу.

У Луганській області майже два тижні не зафіксовано нових випадків зараження COVID-19, загалом захворіли 42 особи, з них 23 уже вилікувалися і повернулися додому. Найбільше хворих у Лисичанську, Рубіжному та Новопскові.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+1
Ну тут я думаю вопрос показателей "решится просто", как только откроют в Луганской и Донецкой областях линию с ОРДЛО ( а это я так вижу не заставит себя долго ждать), то благие показатели посыпятся как карточный домик ( до уровня Черновицкой обл). Потому что после двух- трех месячного "простоя" на украинскую территорию ломанутся толпы "страждущих последователей секты сталина- путина" в так называемый "пенсионно-коронавирусно - продуктовый" туризм. ( Политической воли на недопущение этого у власти нет)
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21.05.2020 10:29
+1
ПОВЕРИЛ бы...
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
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21.05.2020 10:32
+1
да, точно, в ОРДЛО заболеваемость высокая, а вот от Украины Луганская область практически закрыта - туда просто так никто не едет - или живут там или воевать в ООС, или к родственникам (как я). А вот жители ОРДЛО ездят в Луганскую область за пенсиями регулярно. Набиваются автобусами - вот они-то корону и привезут.
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21.05.2020 10:55
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Задолбали уже с этим барановирусом.
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21.05.2020 10:25 Відповісти
Ну дааа, зе-тыпил!
То тебя войной задалбывают, то коронавирусом, ...
Но, задалбываются только те, кто не воюет и не болеет.
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21.05.2020 10:29 Відповісти
Методичку поменяй,а то твой зеленый понос не вызывает эмоцией.А заодно полистай,сколько людей умирает ежедневно от туберкулеза например,вояка диванный.
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21.05.2020 10:35 Відповісти
1. У туберкулеза намного ниже вирулентность.
2. У туберкулёза намного медленнее ход болезни.
3. От туберкулеза есть лекарства.
Обтекай тупица!
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21.05.2020 10:50 Відповісти
Да ты прям извращенец-микрорукоблуд).Иди уже,барановируйчий,в.....другую тему
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21.05.2020 11:34 Відповісти
Жбанов "забыл" сказать шо даже кашляющий гражданин предпочтет оставаться на хате, а не бежать в больничку, где его заразят с вероятностью неск. десятков процентов.
пригласить надо медиков из Италии, протестировать всех жителей, и тогда Жбанов будет интервью раздавать из тюремной камеры.
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21.05.2020 10:27 Відповісти
ты пытался въехать в Луганскую область? Дальше Рубежного не проедешь - на любом блокпосту спросят - что тебе делать в зоне ООС, если ты атм не прописан и не имеешь родственников.
Там фактически закрытая территория.
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21.05.2020 10:54 Відповісти
Ну тут я думаю вопрос показателей "решится просто", как только откроют в Луганской и Донецкой областях линию с ОРДЛО ( а это я так вижу не заставит себя долго ждать), то благие показатели посыпятся как карточный домик ( до уровня Черновицкой обл). Потому что после двух- трех месячного "простоя" на украинскую территорию ломанутся толпы "страждущих последователей секты сталина- путина" в так называемый "пенсионно-коронавирусно - продуктовый" туризм. ( Политической воли на недопущение этого у власти нет)
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21.05.2020 10:29 Відповісти
В ОРДЛО масочный режим. Карантин не объявляли. По данным нашей разведки порядка 400 человек заболевших.
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21.05.2020 10:52 Відповісти
По данным разведчика Медведчука 399 человек зараженных из них 398 уже "здоровы"
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21.05.2020 11:04 Відповісти
За время карантина в Украину въехало через линию разграничения 200 человек (до первого апреля) и 20 в прошлую субботу.
За время карантина в Украину въехало через западную границу и аэропорт в Киеве 230 тысяч человек. Никаких действий по предупреждению распространения эпидемии проведено не было.
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21.05.2020 11:20 Відповісти
да, точно, в ОРДЛО заболеваемость высокая, а вот от Украины Луганская область практически закрыта - туда просто так никто не едет - или живут там или воевать в ООС, или к родственникам (как я). А вот жители ОРДЛО ездят в Луганскую область за пенсиями регулярно. Набиваются автобусами - вот они-то корону и привезут.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
ПОВЕРИЛ бы...
Если бы рядом мородорский ВАТАстан не располагался, а в самой Луганской области рекордное количество ватников не проживало.
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21.05.2020 10:32 Відповісти
У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, Источник: https://censor.net/n3196987
Где заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, и где https://censor.net/user/33456? Ему Ваша ВЕРА. Там ватники из ВАТАстана скрывают. Где в Луганской области массовая смертность от простуды, пневмонии и гриппа? Всем понятно в Украину эпидемию в чемоданах привезли заробитчане. Чем дальше от Явропы - тем процент заболевания меньше. Ещё и воякИ дополнительный заслон поставили от Западной Украины - потому и малое количество заболевших.

Карта расспостранения заболевания Вам в руки.
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21.05.2020 10:49 Відповісти
Да-да...
А на Рашку тоже "заробитчане привезли"?
А у них только официальных больных уже больше 300 тысяч.
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21.05.2020 10:54 Відповісти
На Рашке, так же как и в вільній Украине эпидемия со столицы началась. В одном отеле, в Куршавеле, подхватили, тока потом на разных самолётах разлетелись.
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21.05.2020 11:14 Відповісти
Вооот!
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Но, на заробитчан продолжаешь "бочку катить".
Это что: дурость или отработка 30 серебренников Уйла?
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21.05.2020 11:18 Відповісти
Вооот!
Сам признаешься, знаешь, что с чего началось.
Ага, ага Шахов "по Карпатах и Волыни" ездил с избирателями целовался.
Новинский, тварь, Львов и Ровно заражал.
Московскому попу Черновцы были поручены.
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21.05.2020 11:25 Відповісти
а в остальной Украине типа ватников мало или нет.у А кто тогда выбрал зЗеленского президентом? Ваты в стране 73%, а в Луганской области - 99%, вот и вся разница.
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21.05.2020 10:56 Відповісти
Немцы в Баварии посчтали смертность с ковид о.о24% . Обычное явление которое происходит каждый год. И хватит брехать. Вирусологам словаине дают они в ютубе выступают. Гундаров,Пламенов.
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21.05.2020 11:17 Відповісти
 
 