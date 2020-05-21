Луганський обласний лабцентр пояснив найнижчий показник щодо COVID-19 серед регіонів України: Жорстка ізоляція і маленька щільність населення

Загалом за 70 днів карантину в регіоні провели 894 ПЛР-тестування, виявили 42 хворих - найнижчий показник серед регіонів України.

Найменша кількість хворих на коронавірус у Луганській області пояснюється маленькою щільністю населення. Про це заявив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру Володимир Жданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

"Ми і не прогнозували високої чисельності хворих ... У нас по всій області повернулося напередодні з-за кордону 220 осіб, вони перебували на самоізоляції під жорстким контролем поліції та медиків. Варто враховувати, що Луганщина нині - аграрний регіон, тут багато сіл, а там немає великого скупчення людей", - зазначив Жданов.

За його словами, медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус, тестують що п'ять днів. Таких загалом 253 особи. Хворих серед них немає.

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Загалом за 70 днів карантину було проведено 894 дослідження на коронавірус методом ПЛР.

Жданов уточнив, що насамперед перевіряють тих, хто хворий на пневмонію. За його словами, також можуть перевірити всіх, у кого є нетипові протікання грипу.

У Луганській області майже два тижні не зафіксовано нових випадків зараження COVID-19, загалом захворіли 42 особи, з них 23 уже вилікувалися і повернулися додому. Найбільше хворих у Лисичанську, Рубіжному та Новопскові.