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Прокуратура оголосила підозру патрульному через побиття затриманого в Херсоні

Прокуратура оголосила підозру патрульному через побиття затриманого в Херсоні

Прокуратура в Херсоні повідомила патрульному про підозру в перевищенні влади і службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"За даними слідства, 1 квітня 2020 року патрульні затримали чоловіка у стані алкогольного сп’яніння за порушення громадського порядку та доставили його до відділення поліції. Під час складання адміністративного матеріалу правоохоронець, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, повалив на підлогу потерпілого та завдав йому кількох ударів по ногах та голові. При цьому потерпілий жодного опору чи непокори не чинив та був закутий у кайданки", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваному патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: 

Херсон (3332) патрульна поліція (1438) Херсонська область (5708)


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За яйця і на березу
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21.05.2020 13:58 Відповісти
а прокуратура присутствовала при задержании чтобы так утверждать?
или, она верит нарушителю?
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21.05.2020 14:04 Відповісти
подумаеш может быть уволят задним числом
это худший вариант
а то скажут ну ну больше так не лелай
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Ну вже і алкаша не можна "побуцкати"!
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21.05.2020 14:07 Відповісти
 
 