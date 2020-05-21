Прокуратура оголосила підозру патрульному через побиття затриманого в Херсоні

Прокуратура в Херсоні повідомила патрульному про підозру в перевищенні влади і службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"За даними слідства, 1 квітня 2020 року патрульні затримали чоловіка у стані алкогольного сп’яніння за порушення громадського порядку та доставили його до відділення поліції. Під час складання адміністративного матеріалу правоохоронець, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, повалив на підлогу потерпілого та завдав йому кількох ударів по ногах та голові. При цьому потерпілий жодного опору чи непокори не чинив та був закутий у кайданки", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваному патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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