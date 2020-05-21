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Прокуратура объявила подозрение патрульному из-за избиения задержанного в Херсоне

Прокуратура объявила подозрение патрульному из-за избиения задержанного в Херсоне

Прокуратура в Херсоне сообщила патрульному о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"По данным следствия, 1 апреля 2020 года патрульные задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка и доставили его в отделение полиции. При составлении административного материала, полицейский, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повалил на пол потерпевшего и нанес ему несколько ударов по ногам и голове. При этом пострадавший никакого сопротивления или неповиновения не оказывал и был закован в наручники", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: 

Херсон (2795) патрульная полиция (1810) Херсонская область (4719)


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За яйця і на березу
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21.05.2020 13:58 Ответить
а прокуратура присутствовала при задержании чтобы так утверждать?
или, она верит нарушителю?
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21.05.2020 14:04 Ответить
подумаеш может быть уволят задним числом
это худший вариант
а то скажут ну ну больше так не лелай
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21.05.2020 14:07 Ответить
Ну вже і алкаша не можна "побуцкати"!
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21.05.2020 14:07 Ответить
 
 