Прокуратура объявила подозрение патрульному из-за избиения задержанного в Херсоне

Прокуратура в Херсоне сообщила патрульному о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"По данным следствия, 1 апреля 2020 года патрульные задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка и доставили его в отделение полиции. При составлении административного материала, полицейский, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повалил на пол потерпевшего и нанес ему несколько ударов по ногам и голове. При этом пострадавший никакого сопротивления или неповиновения не оказывал и был закован в наручники", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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