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Через посуху половину озимих зернових втратили фермери в Одеській області

Через посуху половину озимих зернових втратили фермери в Одеській області

В Одеській області через посуху загинула майже половина посівів озимих зернових культур. Документально при цьому оформлена втрата третини посівів.

Про це "Укрінформу" повідомив керівник Департаменту аграрної політики Одеської облдержадміністрації Іван Петрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Через несприятливі погодні умови на Одещині остаточно втрачено половину посівів зернових культур. Хоча документально оформлено менші обсяги - загибель озимих на площі 315 тисяч гектарів, в тому числі 140 тисяч гектарів пшениці, 100 тисяч - ячменю, 75 тисяч - рапсу тощо", - зазначив Петрів.

За його словами, усього аграрії області витратили на комплекс робіт близько 10 мільярдів гривень. Структурні підрозділи ОДА сформували подання на виділення фінансової допомоги постраждалим внаслідок загибелі врожаю фермерам з Резервного фонду держбюджету України. Втрати будуть компенсовані з розрахунку по 4,5 - 5 тис. грн за гектар знищених засухою посівів.

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Петрів додав, що після опадів наприкінці другої декади травня багато аграріїв пересівають багато угідь яровими культурами. Однак значні втрати урожаю-2020, особливо у південних районах Одещини, неминучі.

Водночас, скорочуються обсяги експорту хліба через порти Одещини. Приміром, морський порт Південний навесні цього року на 15% скоротив перевалку зерна - через його причали відвантажено 3,17 млн тонн хліба, що на 14,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

В цілому морські порти України знизили з початку травня на 10% експорт зернових до Єгипту, Китаю, В'єтнаму та інших країн.

Автор: 

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Ну зато прошлый рекордный урожай вовремя вывезли из страны. Теперь будете есть брюкву, а аграрии еще с вас и компенсацию получат за то что в етом году им не фортануло собрать и вывезти урожай
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21.05.2020 16:00 Відповісти
Вот не надо. Любой налог, любой мало-мальски сбор-побор всегда перекладывается на конечного потребителя.
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21.05.2020 16:02 Відповісти
Хрен собрали с полей работники совхоза "Червоне Дышло"
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21.05.2020 16:12 Відповісти
Те що пів країни сидить без роботи і без заробітку то все фігня.
А от аграріяи не зафортило от це біда.

Тепер треба зі всіх зібрати гроші і терміново помагати самим більшем страждальцям.
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21.05.2020 16:36 Відповісти
Покуда эти "аграрии" не научатся соблюдать технологию и будут надеяться на авось(на погоду), так и будут у них постоянные неурожаи... Наблюдаю работу двух соседних агрохолдингов... Часть их полей расположены на землях одного бывшего колхоза... Один полностью соблюдает технологию и его поля спокойно выдержали до первых дождей в конце апреля... И у него урожайности меньше 50 ц/га никогда не бывает.) Второй, даже не соизволил внести селитру в зимний период на озимых, про остальное вообще молчу.) В итоге часть посевов погибла, другие спасли апрельские дожди, но больше 20 ц/га они там все равно не возьмут.. И такая разница в соблюдении и других технологических процессов... У одних подсолнух стоит идеально чистый, у других волки скоро будут выть.))) И это агрохолдинги у которых под сотню тыс га земли у каждого)
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21.05.2020 17:11 Відповісти
Где? Где, путин,где климатическое оружие, где? Алё, здесь есть кто нибудь?
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21.05.2020 19:36 Відповісти
 
 