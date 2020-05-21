Через посуху половину озимих зернових втратили фермери в Одеській області

В Одеській області через посуху загинула майже половина посівів озимих зернових культур. Документально при цьому оформлена втрата третини посівів.

Про це "Укрінформу" повідомив керівник Департаменту аграрної політики Одеської облдержадміністрації Іван Петрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Через несприятливі погодні умови на Одещині остаточно втрачено половину посівів зернових культур. Хоча документально оформлено менші обсяги - загибель озимих на площі 315 тисяч гектарів, в тому числі 140 тисяч гектарів пшениці, 100 тисяч - ячменю, 75 тисяч - рапсу тощо", - зазначив Петрів.

За його словами, усього аграрії області витратили на комплекс робіт близько 10 мільярдів гривень. Структурні підрозділи ОДА сформували подання на виділення фінансової допомоги постраждалим внаслідок загибелі врожаю фермерам з Резервного фонду держбюджету України. Втрати будуть компенсовані з розрахунку по 4,5 - 5 тис. грн за гектар знищених засухою посівів.

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Петрів додав, що після опадів наприкінці другої декади травня багато аграріїв пересівають багато угідь яровими культурами. Однак значні втрати урожаю-2020, особливо у південних районах Одещини, неминучі.

Водночас, скорочуються обсяги експорту хліба через порти Одещини. Приміром, морський порт Південний навесні цього року на 15% скоротив перевалку зерна - через його причали відвантажено 3,17 млн тонн хліба, що на 14,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

В цілому морські порти України знизили з початку травня на 10% експорт зернових до Єгипту, Китаю, В'єтнаму та інших країн.