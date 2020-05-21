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Из-за засухи половину озимых зерновых потеряли фермеры в Одесской области

Из-за засухи половину озимых зерновых потеряли фермеры в Одесской области

В Одесской области из-за засухи погибла практически половина посевов озимых зерновых культур. Документально при этом оформлена потеря трети посевов.

Об этом "Укринформу" сообщил руководитель Департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на Одесчине окончательно потеряна половина посевов зерновых культур. Хотя документально оформлены меньшие объемы - гибель озимых на площади 315 тысяч гектаров, в том числе 140 тысяч гектаров пшеницы, 100 тысяч - ячменя, 75 тысяч - рапса и т.д.", - отметил Петрив.

По его словам, всего аграрии области потратили на комплекс работ около 10 миллиардов гривен. ОГА хочет, чтобы пострадавшие фермеры получили из Резервного фонда финансовую помощь и подготовила соответствующие документы. Потери будут компенсированы из расчета по 4,5 - 5 тыс. грн за гектар уничтоженных засухой посевов.

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Петрив добавил, что после осадков в двадцатых числах мая многие аграрии пересевают много угодий яровыми культурами. Однако значительные потери урожая-2020, особенно в южных районах Одесчины, неизбежны.

В то же время, сокращаются объемы экспорта хлеба через порты Одесчины. К примеру, морской порт Южный весной этого года на 15% сократил перевалку зерна - через его причалы отгружено 3,17 млн тонн хлеба, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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В целом морские порты Украины снизили с начала мая на 10% экспорт зерновых в Египет, Китай, Вьетнам и другие страны.

Автор: 

аграрии (270) засуха (51) зерно (1069) Одесская область (3547) урожай (210) зерновые (99) фермер (186) вода (918)


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Ну зато прошлый рекордный урожай вовремя вывезли из страны. Теперь будете есть брюкву, а аграрии еще с вас и компенсацию получат за то что в етом году им не фортануло собрать и вывезти урожай
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21.05.2020 16:00 Ответить
Вот не надо. Любой налог, любой мало-мальски сбор-побор всегда перекладывается на конечного потребителя.
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21.05.2020 16:02 Ответить
Хрен собрали с полей работники совхоза "Червоне Дышло"
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21.05.2020 16:12 Ответить
Те що пів країни сидить без роботи і без заробітку то все фігня.
А от аграріяи не зафортило от це біда.

Тепер треба зі всіх зібрати гроші і терміново помагати самим більшем страждальцям.
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21.05.2020 16:36 Ответить
Покуда эти "аграрии" не научатся соблюдать технологию и будут надеяться на авось(на погоду), так и будут у них постоянные неурожаи... Наблюдаю работу двух соседних агрохолдингов... Часть их полей расположены на землях одного бывшего колхоза... Один полностью соблюдает технологию и его поля спокойно выдержали до первых дождей в конце апреля... И у него урожайности меньше 50 ц/га никогда не бывает.) Второй, даже не соизволил внести селитру в зимний период на озимых, про остальное вообще молчу.) В итоге часть посевов погибла, другие спасли апрельские дожди, но больше 20 ц/га они там все равно не возьмут.. И такая разница в соблюдении и других технологических процессов... У одних подсолнух стоит идеально чистый, у других волки скоро будут выть.))) И это агрохолдинги у которых под сотню тыс га земли у каждого)
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21.05.2020 17:11 Ответить
Где? Где, путин,где климатическое оружие, где? Алё, здесь есть кто нибудь?
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21.05.2020 19:36 Ответить
 
 