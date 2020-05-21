Половина сімей у США втратили частину доходів через коронавірус
Близько половини дорослого населення США живе в домогосподарствах, які втратили певні джерела доходу після зупинки економіки через пандемію коронавірусу. Ще більше третини очікують втрати доходу в найближчий місяць.
Про це свідчать дані Бюро перепису населення США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За результатами дослідження, 47,5% дорослих американців живуть в домогосподарствах, які з 13 березня втратили частину доходів від трудової діяльності, і ще 37% очікують, що доходи їхніх домогосподарств скоротяться в найближчий місяць.
Найбільше постраждали штати, економіка яких значною мірою залежить від туризму або нафтогазової галузі - в цих секторах стався сильний спад в результаті пандемії COVID-19.
Наприклад, на Гаваях шість з десяти дорослих живуть в домогосподарствах, які втратили джерела доходу. У Нью-Джерсі цей показник становить майже 57%, а в Луїзіані і Неваді - майже 56%.
Крім того, фінансова ситуація гірша серед сімей, що належать до більш молодого покоління, а також серед тих, у кого низький рівень доходу або освіти.
Опитування проводилося онлайн з 23 квітня по 5 травня. Участь у ньому взяли понад 74 тисяч домогосподарств.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
Но с другой стороны, они во многом более изнежены и чувствительны, чем мы.
Если на прилавке в молочной лавке будет не десять вариантов сыра, а всего три - вы просто пожмете плечами.
Для них же это будет первый признак наступающего конца света.
И заторы об экономике не сообщают ровным счётом ничего.
Крапка.