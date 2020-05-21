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Новини Коронавірус і карантин
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Половина сімей у США втратили частину доходів через коронавірус

Половина сімей у США втратили частину доходів через коронавірус

Близько половини дорослого населення США живе в домогосподарствах, які втратили певні джерела доходу після зупинки економіки через пандемію коронавірусу. Ще більше третини очікують втрати доходу в найближчий місяць.

Про це свідчать дані Бюро перепису населення США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За результатами дослідження, 47,5% дорослих американців живуть в домогосподарствах, які з 13 березня втратили частину доходів від трудової діяльності, і ще 37% очікують, що доходи їхніх домогосподарств скоротяться в найближчий місяць.

Найбільше постраждали штати, економіка яких значною мірою залежить від туризму або нафтогазової галузі - в цих секторах стався сильний спад в результаті пандемії COVID-19.

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Наприклад, на Гаваях шість з десяти дорослих живуть в домогосподарствах, які втратили джерела доходу. У Нью-Джерсі цей показник становить майже 57%, а в Луїзіані і Неваді - майже 56%.

Крім того, фінансова ситуація гірша серед сімей, що належать до більш молодого покоління, а також серед тих, у кого низький рівень доходу або освіти.

Опитування проводилося онлайн з 23 квітня по 5 травня. Участь у ньому взяли понад 74 тисяч домогосподарств.

Автор: 

гроші (962) карантин (18172) США (22525) економіка (927) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Думаю что подобные исследования и новости должны быть пропущены через призму собственных проблем.
Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
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21.05.2020 17:00
+1
нам украинцам это не угрожает судя по пробкам в Киеве, на хлеб денег не нашлось но на бензин, Бог подал
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21.05.2020 16:41
+1
Що ви дурите? Чесний прогноз-все у великий НУЛЬ! Якщо буде друга хвиля, то буде ж. Які прогнози? Але без карантину не можна, бо буде косити смерть.Безвихідь, друзі. Але життя важливіше. Просто жирних мішків треба добре потормосати.
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21.05.2020 16:54
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вату попердолило
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21.05.2020 16:40 Відповісти
нам украинцам это не угрожает судя по пробкам в Киеве, на хлеб денег не нашлось но на бензин, Бог подал
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21.05.2020 16:41 Відповісти
Що ви дурите? Чесний прогноз-все у великий НУЛЬ! Якщо буде друга хвиля, то буде ж. Які прогнози? Але без карантину не можна, бо буде косити смерть.Безвихідь, друзі. Але життя важливіше. Просто жирних мішків треба добре потормосати.
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21.05.2020 16:54 Відповісти
Думаю что подобные исследования и новости должны быть пропущены через призму собственных проблем.
Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
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21.05.2020 17:00 Відповісти
В какой-то степени ваши рассуждения верны - мол, если у них 50%, то сколько же у нас - навернека же больше - может 99%???
Но с другой стороны, они во многом более изнежены и чувствительны, чем мы.
Если на прилавке в молочной лавке будет не десять вариантов сыра, а всего три - вы просто пожмете плечами.
Для них же это будет первый признак наступающего конца света.
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21.05.2020 17:10 Відповісти
Это типа: наши привыкли жить в .авне ?! )))
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21.05.2020 18:55 Відповісти
Типа того. Или вы считаете иначе?
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21.05.2020 19:23 Відповісти
какие ***** иследования, посмотри на пробки в Киеве
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21.05.2020 17:38 Відповісти
Пробки бывают в вине, а в Киеве автомобильные заторы.
И заторы об экономике не сообщают ровным счётом ничего.
Крапка.
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21.05.2020 18:58 Відповісти
"получать половину доходов, это не бедность"
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21.05.2020 18:25 Відповісти
Расходы, при этом, совсем не уменьшились.
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23.05.2020 18:05 Відповісти
 
 