Половина сімей у США втратили частину доходів через коронавірус

Близько половини дорослого населення США живе в домогосподарствах, які втратили певні джерела доходу після зупинки економіки через пандемію коронавірусу. Ще більше третини очікують втрати доходу в найближчий місяць.

Про це свідчать дані Бюро перепису населення США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За результатами дослідження, 47,5% дорослих американців живуть в домогосподарствах, які з 13 березня втратили частину доходів від трудової діяльності, і ще 37% очікують, що доходи їхніх домогосподарств скоротяться в найближчий місяць.

Найбільше постраждали штати, економіка яких значною мірою залежить від туризму або нафтогазової галузі - в цих секторах стався сильний спад в результаті пандемії COVID-19.

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Наприклад, на Гаваях шість з десяти дорослих живуть в домогосподарствах, які втратили джерела доходу. У Нью-Джерсі цей показник становить майже 57%, а в Луїзіані і Неваді - майже 56%.

Крім того, фінансова ситуація гірша серед сімей, що належать до більш молодого покоління, а також серед тих, у кого низький рівень доходу або освіти.

Опитування проводилося онлайн з 23 квітня по 5 травня. Участь у ньому взяли понад 74 тисяч домогосподарств.