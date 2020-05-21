Половина семей в США лишилась части доходов из-за коронавируса

Около половины взрослого населения США живет в домохозяйствах, утративших некоторые источники дохода после остановки экономики из-за пандемии коронавируса. Еще более трети ожидают потери дохода в ближайший месяц.

Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По результатам исследования, 47,5% взрослых американцев живут в домохозяйствах, которые с 13 марта лишились части доходов от трудовой деятельности, и еще 37% ожидают, что доходы их домохозяйств сократятся в ближайший месяц.

Больше всего пострадали штаты, экономика которых сильно зависит от туризма или нефтегазовой отрасли - в этих секторах произошел сильный спад в результате пандемии COVID-19.

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К примеру, на Гавайях шесть из десяти взрослых живут в домохозяйствах, лишившихся источников дохода. В Нью-Джерси этот показатель составляет почти 57%, а в Луизиане и Неваде - почти 56%.

Кроме того, финансовая ситуация хуже среди семей, относящихся к более молодому поколению, а также среди тех, у кого низкий уровень дохода или образования.

Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 5 мая. Участие в нем приняли более 74 тысяч домохозяйств.

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