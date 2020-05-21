Половина семей в США лишилась части доходов из-за коронавируса
Около половины взрослого населения США живет в домохозяйствах, утративших некоторые источники дохода после остановки экономики из-за пандемии коронавируса. Еще более трети ожидают потери дохода в ближайший месяц.
Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По результатам исследования, 47,5% взрослых американцев живут в домохозяйствах, которые с 13 марта лишились части доходов от трудовой деятельности, и еще 37% ожидают, что доходы их домохозяйств сократятся в ближайший месяц.
Больше всего пострадали штаты, экономика которых сильно зависит от туризма или нефтегазовой отрасли - в этих секторах произошел сильный спад в результате пандемии COVID-19.
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К примеру, на Гавайях шесть из десяти взрослых живут в домохозяйствах, лишившихся источников дохода. В Нью-Джерси этот показатель составляет почти 57%, а в Луизиане и Неваде - почти 56%.
Кроме того, финансовая ситуация хуже среди семей, относящихся к более молодому поколению, а также среди тех, у кого низкий уровень дохода или образования.
Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 5 мая. Участие в нем приняли более 74 тысяч домохозяйств.
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Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
Но с другой стороны, они во многом более изнежены и чувствительны, чем мы.
Если на прилавке в молочной лавке будет не десять вариантов сыра, а всего три - вы просто пожмете плечами.
Для них же это будет первый признак наступающего конца света.
И заторы об экономике не сообщают ровным счётом ничего.
Крапка.