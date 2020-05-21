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Новости Коронавирус и карантин
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Половина семей в США лишилась части доходов из-за коронавируса

Половина семей в США лишилась части доходов из-за коронавируса

Около половины взрослого населения США живет в домохозяйствах, утративших некоторые источники дохода после остановки экономики из-за пандемии коронавируса. Еще более трети ожидают потери дохода в ближайший месяц.

Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По результатам исследования, 47,5% взрослых американцев живут в домохозяйствах, которые с 13 марта лишились части доходов от трудовой деятельности, и еще 37% ожидают, что доходы их домохозяйств сократятся в ближайший месяц.

Больше всего пострадали штаты, экономика которых сильно зависит от туризма или нефтегазовой отрасли - в этих секторах произошел сильный спад в результате пандемии COVID-19.

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К примеру, на Гавайях шесть из десяти взрослых живут в домохозяйствах, лишившихся источников дохода. В Нью-Джерси этот показатель составляет почти 57%, а в Луизиане и Неваде - почти 56%.

Кроме того, финансовая ситуация хуже среди семей, относящихся к более молодому поколению, а также среди тех, у кого низкий уровень дохода или образования.

Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 5 мая. Участие в нем приняли более 74 тысяч домохозяйств.

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Автор: 

деньги (932) карантин (16729) США (26422) экономика (3878) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Думаю что подобные исследования и новости должны быть пропущены через призму собственных проблем.
Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
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21.05.2020 17:00
+1
нам украинцам это не угрожает судя по пробкам в Киеве, на хлеб денег не нашлось но на бензин, Бог подал
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21.05.2020 16:41
+1
Що ви дурите? Чесний прогноз-все у великий НУЛЬ! Якщо буде друга хвиля, то буде ж. Які прогнози? Але без карантину не можна, бо буде косити смерть.Безвихідь, друзі. Але життя важливіше. Просто жирних мішків треба добре потормосати.
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21.05.2020 16:54
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вату попердолило
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21.05.2020 16:40 Ответить
нам украинцам это не угрожает судя по пробкам в Киеве, на хлеб денег не нашлось но на бензин, Бог подал
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21.05.2020 16:41 Ответить
Що ви дурите? Чесний прогноз-все у великий НУЛЬ! Якщо буде друга хвиля, то буде ж. Які прогнози? Але без карантину не можна, бо буде косити смерть.Безвихідь, друзі. Але життя важливіше. Просто жирних мішків треба добре потормосати.
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21.05.2020 16:54 Ответить
Думаю что подобные исследования и новости должны быть пропущены через призму собственных проблем.
Если в США 50% то сколько у нас???
Сама статистика проблем США не несёт никакой смысловой нагрузки.
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21.05.2020 17:00 Ответить
В какой-то степени ваши рассуждения верны - мол, если у них 50%, то сколько же у нас - навернека же больше - может 99%???
Но с другой стороны, они во многом более изнежены и чувствительны, чем мы.
Если на прилавке в молочной лавке будет не десять вариантов сыра, а всего три - вы просто пожмете плечами.
Для них же это будет первый признак наступающего конца света.
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21.05.2020 17:10 Ответить
Это типа: наши привыкли жить в .авне ?! )))
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21.05.2020 18:55 Ответить
Типа того. Или вы считаете иначе?
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21.05.2020 19:23 Ответить
какие ***** иследования, посмотри на пробки в Киеве
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21.05.2020 17:38 Ответить
Пробки бывают в вине, а в Киеве автомобильные заторы.
И заторы об экономике не сообщают ровным счётом ничего.
Крапка.
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21.05.2020 18:58 Ответить
"получать половину доходов, это не бедность"
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21.05.2020 18:25 Ответить
Расходы, при этом, совсем не уменьшились.
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23.05.2020 18:05 Ответить
 
 