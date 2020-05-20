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Новости Коронавирус и карантин
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Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg

Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg

В апреле-июне ВВП России упадет, согласно прогнозу, на 16%. Это худший обвал с начала 1990-х годов.

Прогноз, основанный на данных Минфина РФ, опубликовало агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"С карантином, продленным до конца мая, падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса (в 2008 году. - Ред.)", - считает аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Согласно прогнозу, падение ВВП России в апреле-июне составит 16%. Это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук

По данным агентства IHS Markit, российский авторынок в прошлом месяце пережил "черный апрель", так как продажи упали на 72% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 мая Россия находится на втором месте по количеству больных COVID-19 в мире - 308 705 человек. Там зафиксировано почти 3 тыс. смертей, еще 85,3 тыс. человек выздоровели.

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Автор: 

ВВП (643) карантин (16729) россия (95365) экономика (3878) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1» в Ливии. По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
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20.05.2020 15:51
+16
Как можно обвалить то, что давно обвалено? Сужение рынка энергоносителей затронуло весь мир, но только для раши это катастрофа.
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20.05.2020 15:38
+14
жыдабИндеры и рептилоиды уничтожают духовно-скрепо-сколеновстающую православную Расиюшку..
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3126
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20.05.2020 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Как можно обвалить то, что давно обвалено? Сужение рынка энергоносителей затронуло весь мир, но только для раши это катастрофа.
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20.05.2020 15:38 Ответить
Сужение энергоносителей это мелочь, на фоне, например, падения авторынка на 72%. Я сейчас не про засРашку - В Европе и Штатах то же самое. Вот это катастрофа, а не падение цен на нефть на 50%.
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20.05.2020 16:09 Ответить
Авторынку давно было пора пасть на 72%. Просто потому что в странах первого и второго мира на каждого человека уже приходится минимум один вид транспорта. В каждой семье несколько видов транспортной техники.
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20.05.2020 17:24 Ответить
Власовский аквафреш им в руки и крах того, что они называют у себя "экономикой" на встречу.
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20.05.2020 15:39 Ответить
жыдабИндеры и рептилоиды уничтожают духовно-скрепо-сколеновстающую православную Расиюшку..
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3126
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20.05.2020 15:44 Ответить
ЗасРашка валится- и это прекрасно,туда скотам и дорога.
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20.05.2020 15:44 Ответить
У кацапов уже улетело промпроизводство на 25%, экономика во втором квартале должна улететь по прогнозам на около 20%
Короче говоря динамика очень положительная
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20.05.2020 15:45 Ответить
Отрицательный рост на фоне небольшого хлопка с задымлением.
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20.05.2020 15:55 Ответить
И это не может не радовать. Их слабость вселяет осторожный оптимизм.
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20.05.2020 17:27 Ответить
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3384
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20.05.2020 15:49 Ответить
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1» в Ливии. По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
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20.05.2020 15:51 Ответить
Там вся их группировка "ихтамнет" сидит в котлах. Многих уже и закопали. Говорят о сотнях трупов в основном "вагнеровцев". Ну этим в принципе не привыкать двухсотиться сотнями.
Турки похоже целенаправленно гнобят кацев и показательно расстреливают их "новейшую" военную технику с видео подтверждением.
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20.05.2020 16:23 Ответить
Они же воюют по старому-доброму принципу: чем больше сослуживцев закопают, тем больше добычи останется. Поэтому сотней больше или меньше им не важно.
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20.05.2020 17:40 Ответить
І ВОдНОЧАС "гібридно дружать" з рашкою в Ілібі проводячи "спільні конвої" )))
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20.05.2020 17:49 Ответить
там очікується атака турецьких дронів на Тархуна де окопався зараз Генерал Хафтар,підтримуваний ОАЕ, Єгиптом і Рашкою.
Зачистка "панцирів" і РЕБ "КраснУха" -правильний хід. Ударні дрони 'дороге задоволення'

запасаємо попкорн )
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20.05.2020 17:47 Ответить
останется россии продавать красную икру и кедровие орехи )))

Водку Московскую і Столічную вже ні -акціонери Юкоса Відсудили )))
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20.05.2020 17:52 Ответить
валежник охапками пусть продают да лыко
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20.05.2020 18:20 Ответить
В засРаше все их супер-пупер оружие работает только в мультиках пуйла,на самом деле все,что они делают -дерьмо. Во всем Мире уже поняли,что верить кремлевским брехунам нельзя.
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20.05.2020 19:20 Ответить
Дуже добре що у сусіда горить стайня. Але цікаво яка ситуація у нас? Є якісь економічні показники? Бо карантин то як голодомор - стояли і стоять заводи, були закриті магазини. Усе було на тормозах 2+ місяці. Що буде далі? Повторимо 90-і роки?
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20.05.2020 15:52 Ответить
В 90-е работы была уйма. За 50-100 дол. в мес. Но жалоб на безработицу и не слышно было. Шуршали.
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20.05.2020 15:57 Ответить
Так! Ви у всьому праві! Ви врятуватись зможете у процвітаючому Лугандоні! Простори Даунбаса чекають своїх прихильників!
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20.05.2020 16:03 Ответить
ви тонко відчули що це за мразь ..https://censor.net/ua/user/463196ітаю
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20.05.2020 17:55 Ответить
лише ольгінські продажні суки у подібному стилі 'переводять стрілки'
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20.05.2020 17:53 Ответить
Засрашку в ад.
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20.05.2020 15:53 Ответить
Останній ковток бояришнику, далі тільки скломий і то на свята.
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20.05.2020 15:55 Ответить
Вологі кацапські мрії.
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20.05.2020 15:59 Ответить
уже 6 лет СЛЫШУ и ВИЖУ все валится в РАШКЕ и ...... ???? 7 год сдыхает ПУЙЛО и .....??? может нас ЭТИМ больше успокаивают , что б мы не БУЗИЛИ , мол чего бузить когда оно САМО все ПРОПАДЕТ !!!! мне кажется в этом есть СМЫСЛ ((((
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20.05.2020 15:59 Ответить
кацапо-фашисткие мрази за все ответят еще.
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20.05.2020 15:59 Ответить
У лаптей все еще впереди!
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20.05.2020 16:01 Ответить
Экономику России ожидает рекордный обвал не только из-за коронавируса. Экономика России обваливается, прежде всего, из-за того, что страной управляют дебилы во главе с Путиным. Из-за того, что Россия практически ничего путного не производит, а только торгует ресурсами, прежде всего нефтью и газом, на которые упал спрос. Вложены в трубопроводы огромные деньги, и они никогда не окупятся. Кроме того, Россия ведет постоянно захватнические войны и тратит на них, на оккупированные высоко дотационные территории последние резервы. Страна превратилась за время правления Путина со страны освободителя в страну агрессора и оккупанта, у которой нет будущего. Дурная страна, с которой никто не желает иметь дела. Весь мир желает, чтобы Россия быстрее развалилась на независимые отдельные государства
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20.05.2020 16:14 Ответить
Весь мир желает, чтобы Россия быстрее развалилась

Сэр, найдите себе другой глобус, этот вам не нравится...
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20.05.2020 18:19 Ответить
интересно, когда это рашка была страной освободителем?
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20.05.2020 16:24 Ответить
Развала рашки никто не хочет. Даже для нас это будет большой проблемой - десяток бантустанов с ядерным оружием и миллионы голодных орков полезут через границу.
А в остальном возразить нечего.
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20.05.2020 16:26 Ответить
Пока рано радоваться!!! Это мало 16%,!!! Рф начнет валиться при 30% Алания ВВП, вот тогда начнутся банты регионов и гражданская война в РФ!!! А пока нужно работать и вешать гири на экономику рф!
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20.05.2020 16:30 Ответить
Нашій економіці пора відповзать...
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20.05.2020 16:36 Ответить
Вот её,родимую,эту нефть в засРашке будут и пить и жрать.А за Украину не беспокойся,мировое сообщество не даст загнуться её экономике.А вот Рашке кердык точно,санкции уже придушили,давят и задавят,хотя пуйло уверяет всех россиян,что санкции это чуть ли не манна небесная,но от этой "манны" почему то все больше жрать охота.
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20.05.2020 19:31 Ответить
Падение ВВП РФ во многом вызвано падением цен и спроса на сырье, в первую очередь на нефть и газ: нефть в 1 кв 2019 стоила ок 70 дол, в 1 кв 2020 - ок 20 дол. Пока цена нефти не поднимется, ВВП будет низким. Ну и корона..... Будут использовать резервы, на неск лет хватит.
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20.05.2020 18:14 Ответить
Росіяни, швидко в обмінники, купляйте долари, євро і гривні. Рубль скоро обвалиться.
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20.05.2020 18:25 Ответить
Amen !
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20.05.2020 18:54 Ответить
Зверніть увагу, скільки ватоботів на гілку збіглося
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20.05.2020 19:34 Ответить
Ждем с нетерпением ))).
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20.05.2020 21:14 Ответить
 
 