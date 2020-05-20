Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg
В апреле-июне ВВП России упадет, согласно прогнозу, на 16%. Это худший обвал с начала 1990-х годов.
Прогноз, основанный на данных Минфина РФ, опубликовало агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"С карантином, продленным до конца мая, падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса (в 2008 году. - Ред.)", - считает аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Согласно прогнозу, падение ВВП России в апреле-июне составит 16%. Это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
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По данным агентства IHS Markit, российский авторынок в прошлом месяце пережил "черный апрель", так как продажи упали на 72% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
По данным Worldometer, по состоянию на 20 мая Россия находится на втором месте по количеству больных COVID-19 в мире - 308 705 человек. Там зафиксировано почти 3 тыс. смертей, еще 85,3 тыс. человек выздоровели.
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Короче говоря динамика очень положительная
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
Турки похоже целенаправленно гнобят кацев и показательно расстреливают их "новейшую" военную технику с видео подтверждением.
Зачистка "панцирів" і РЕБ "КраснУха" -правильний хід. Ударні дрони 'дороге задоволення'
запасаємо попкорн )
Водку Московскую і Столічную вже ні -акціонери Юкоса Відсудили )))
Сэр, найдите себе другой глобус, этот вам не нравится...
А в остальном возразить нечего.