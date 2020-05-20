Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg

В апреле-июне ВВП России упадет, согласно прогнозу, на 16%. Это худший обвал с начала 1990-х годов.

Прогноз, основанный на данных Минфина РФ, опубликовало агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"С карантином, продленным до конца мая, падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса (в 2008 году. - Ред.)", - считает аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Согласно прогнозу, падение ВВП России в апреле-июне составит 16%. Это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.

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По данным агентства IHS Markit, российский авторынок в прошлом месяце пережил "черный апрель", так как продажи упали на 72% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 мая Россия находится на втором месте по количеству больных COVID-19 в мире - 308 705 человек. Там зафиксировано почти 3 тыс. смертей, еще 85,3 тыс. человек выздоровели.

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