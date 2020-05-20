Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg
У квітні-червні ВВП Росії впаде, згідно з прогнозом, на 16%. Це найгірше падіння від початку 1990-х років.
Прогноз, заснований на даних Мінфіну РФ, опублікувало агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"З карантином, продовженим до кінця травня, падіння ВВП у другому кварталі, ймовірно, буде більш глибоким, ніж під час світової фінансової кризи (у 2008 році. - Ред.)", - вважає аналітик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Згідно з прогнозом, падіння ВВП Росії у квітні-червні становитиме 16%. Це найгірший квартальний показник від початку 1990-х років.
За даними агентства IHS Markit, російський авторинок минулого місяця пережив "чорний квітень", оскільки продажі впали на 72% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.
За даними Worldometer, станом на 20 травня Росія розміщується на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 у світі - 308 705 осіб. Там зафіксовано майже 3 тис. смертей, ще 85,3 тис. осіб одужали.
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Короче говоря динамика очень положительная
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
Турки похоже целенаправленно гнобят кацев и показательно расстреливают их "новейшую" военную технику с видео подтверждением.
Зачистка "панцирів" і РЕБ "КраснУха" -правильний хід. Ударні дрони 'дороге задоволення'
запасаємо попкорн )
Водку Московскую і Столічную вже ні -акціонери Юкоса Відсудили )))
Сэр, найдите себе другой глобус, этот вам не нравится...
А в остальном возразить нечего.