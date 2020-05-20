Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg

У квітні-червні ВВП Росії впаде, згідно з прогнозом, на 16%. Це найгірше падіння від початку 1990-х років.

Прогноз, заснований на даних Мінфіну РФ, опублікувало агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"З карантином, продовженим до кінця травня, падіння ВВП у другому кварталі, ймовірно, буде більш глибоким, ніж під час світової фінансової кризи (у 2008 році. - Ред.)", - вважає аналітик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Згідно з прогнозом, падіння ВВП Росії у квітні-червні становитиме 16%. Це найгірший квартальний показник від початку 1990-х років.

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За даними агентства IHS Markit, російський авторинок минулого місяця пережив "чорний квітень", оскільки продажі впали на 72% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

За даними Worldometer, станом на 20 травня Росія розміщується на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 у світі - 308 705 осіб. Там зафіксовано майже 3 тис. смертей, ще 85,3 тис. осіб одужали.

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