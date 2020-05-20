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Новини Коронавірус і карантин
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Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg

Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg

У квітні-червні ВВП Росії впаде, згідно з прогнозом, на 16%. Це найгірше падіння від початку 1990-х років.

Прогноз, заснований на даних Мінфіну РФ, опублікувало агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"З карантином, продовженим до кінця травня, падіння ВВП у другому кварталі, ймовірно, буде більш глибоким, ніж під час світової фінансової кризи (у 2008 році. - Ред.)", - вважає аналітик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Згідно з прогнозом, падіння ВВП Росії у квітні-червні становитиме 16%. Це найгірший квартальний показник від початку 1990-х років.

Читайте: ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР

За даними агентства IHS Markit, російський авторинок минулого місяця пережив "чорний квітень", оскільки продажі впали на 72% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

За даними Worldometer, станом на 20 травня Росія розміщується на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 у світі - 308 705 осіб. Там зафіксовано майже 3 тис. смертей, ще 85,3 тис. осіб одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук

Автор: 

ВВП (1349) карантин (18172) росія (64926) економіка (927) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+28
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1» в Ливии. По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
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20.05.2020 15:51
+16
Как можно обвалить то, что давно обвалено? Сужение рынка энергоносителей затронуло весь мир, но только для раши это катастрофа.
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20.05.2020 15:38
+14
жыдабИндеры и рептилоиды уничтожают духовно-скрепо-сколеновстающую православную Расиюшку..
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3126
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20.05.2020 15:44
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Как можно обвалить то, что давно обвалено? Сужение рынка энергоносителей затронуло весь мир, но только для раши это катастрофа.
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20.05.2020 15:38 Відповісти
Сужение энергоносителей это мелочь, на фоне, например, падения авторынка на 72%. Я сейчас не про засРашку - В Европе и Штатах то же самое. Вот это катастрофа, а не падение цен на нефть на 50%.
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20.05.2020 16:09 Відповісти
Авторынку давно было пора пасть на 72%. Просто потому что в странах первого и второго мира на каждого человека уже приходится минимум один вид транспорта. В каждой семье несколько видов транспортной техники.
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20.05.2020 17:24 Відповісти
Власовский аквафреш им в руки и крах того, что они называют у себя "экономикой" на встречу.
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20.05.2020 15:39 Відповісти
жыдабИндеры и рептилоиды уничтожают духовно-скрепо-сколеновстающую православную Расиюшку..
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3126
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20.05.2020 15:44 Відповісти
ЗасРашка валится- и это прекрасно,туда скотам и дорога.
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20.05.2020 15:44 Відповісти
У кацапов уже улетело промпроизводство на 25%, экономика во втором квартале должна улететь по прогнозам на около 20%
Короче говоря динамика очень положительная
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20.05.2020 15:45 Відповісти
Отрицательный рост на фоне небольшого хлопка с задымлением.
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20.05.2020 15:55 Відповісти
И это не может не радовать. Их слабость вселяет осторожный оптимизм.
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20.05.2020 17:27 Відповісти
Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3384
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20.05.2020 15:49 Відповісти
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1» в Ливии. По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавиться, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
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20.05.2020 15:51 Відповісти
Там вся их группировка "ихтамнет" сидит в котлах. Многих уже и закопали. Говорят о сотнях трупов в основном "вагнеровцев". Ну этим в принципе не привыкать двухсотиться сотнями.
Турки похоже целенаправленно гнобят кацев и показательно расстреливают их "новейшую" военную технику с видео подтверждением.
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20.05.2020 16:23 Відповісти
Они же воюют по старому-доброму принципу: чем больше сослуживцев закопают, тем больше добычи останется. Поэтому сотней больше или меньше им не важно.
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20.05.2020 17:40 Відповісти
І ВОдНОЧАС "гібридно дружать" з рашкою в Ілібі проводячи "спільні конвої" )))
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20.05.2020 17:49 Відповісти
там очікується атака турецьких дронів на Тархуна де окопався зараз Генерал Хафтар,підтримуваний ОАЕ, Єгиптом і Рашкою.
Зачистка "панцирів" і РЕБ "КраснУха" -правильний хід. Ударні дрони 'дороге задоволення'

запасаємо попкорн )
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20.05.2020 17:47 Відповісти
останется россии продавать красную икру и кедровие орехи )))

Водку Московскую і Столічную вже ні -акціонери Юкоса Відсудили )))
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20.05.2020 17:52 Відповісти
валежник охапками пусть продают да лыко
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20.05.2020 18:20 Відповісти
В засРаше все их супер-пупер оружие работает только в мультиках пуйла,на самом деле все,что они делают -дерьмо. Во всем Мире уже поняли,что верить кремлевским брехунам нельзя.
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20.05.2020 19:20 Відповісти
Дуже добре що у сусіда горить стайня. Але цікаво яка ситуація у нас? Є якісь економічні показники? Бо карантин то як голодомор - стояли і стоять заводи, були закриті магазини. Усе було на тормозах 2+ місяці. Що буде далі? Повторимо 90-і роки?
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20.05.2020 15:52 Відповісти
В 90-е работы была уйма. За 50-100 дол. в мес. Но жалоб на безработицу и не слышно было. Шуршали.
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20.05.2020 15:57 Відповісти
Так! Ви у всьому праві! Ви врятуватись зможете у процвітаючому Лугандоні! Простори Даунбаса чекають своїх прихильників!
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20.05.2020 16:03 Відповісти
ви тонко відчули що це за мразь ..https://censor.net/ua/user/463196ітаю
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20.05.2020 17:55 Відповісти
лише ольгінські продажні суки у подібному стилі 'переводять стрілки'
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20.05.2020 17:53 Відповісти
Засрашку в ад.
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20.05.2020 15:53 Відповісти
Останній ковток бояришнику, далі тільки скломий і то на свята.
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20.05.2020 15:55 Відповісти
Вологі кацапські мрії.
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20.05.2020 15:59 Відповісти
уже 6 лет СЛЫШУ и ВИЖУ все валится в РАШКЕ и ...... ???? 7 год сдыхает ПУЙЛО и .....??? может нас ЭТИМ больше успокаивают , что б мы не БУЗИЛИ , мол чего бузить когда оно САМО все ПРОПАДЕТ !!!! мне кажется в этом есть СМЫСЛ ((((
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20.05.2020 15:59 Відповісти
кацапо-фашисткие мрази за все ответят еще.
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20.05.2020 15:59 Відповісти
У лаптей все еще впереди!
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20.05.2020 16:01 Відповісти
Экономику России ожидает рекордный обвал не только из-за коронавируса. Экономика России обваливается, прежде всего, из-за того, что страной управляют дебилы во главе с Путиным. Из-за того, что Россия практически ничего путного не производит, а только торгует ресурсами, прежде всего нефтью и газом, на которые упал спрос. Вложены в трубопроводы огромные деньги, и они никогда не окупятся. Кроме того, Россия ведет постоянно захватнические войны и тратит на них, на оккупированные высоко дотационные территории последние резервы. Страна превратилась за время правления Путина со страны освободителя в страну агрессора и оккупанта, у которой нет будущего. Дурная страна, с которой никто не желает иметь дела. Весь мир желает, чтобы Россия быстрее развалилась на независимые отдельные государства
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20.05.2020 16:14 Відповісти
Весь мир желает, чтобы Россия быстрее развалилась

Сэр, найдите себе другой глобус, этот вам не нравится...
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20.05.2020 18:19 Відповісти
интересно, когда это рашка была страной освободителем?
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20.05.2020 16:24 Відповісти
Развала рашки никто не хочет. Даже для нас это будет большой проблемой - десяток бантустанов с ядерным оружием и миллионы голодных орков полезут через границу.
А в остальном возразить нечего.
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20.05.2020 16:26 Відповісти
Пока рано радоваться!!! Это мало 16%,!!! Рф начнет валиться при 30% Алания ВВП, вот тогда начнутся банты регионов и гражданская война в РФ!!! А пока нужно работать и вешать гири на экономику рф!
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20.05.2020 16:30 Відповісти
Нашій економіці пора відповзать...
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Вот её,родимую,эту нефть в засРашке будут и пить и жрать.А за Украину не беспокойся,мировое сообщество не даст загнуться её экономике.А вот Рашке кердык точно,санкции уже придушили,давят и задавят,хотя пуйло уверяет всех россиян,что санкции это чуть ли не манна небесная,но от этой "манны" почему то все больше жрать охота.
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20.05.2020 19:31 Відповісти
Падение ВВП РФ во многом вызвано падением цен и спроса на сырье, в первую очередь на нефть и газ: нефть в 1 кв 2019 стоила ок 70 дол, в 1 кв 2020 - ок 20 дол. Пока цена нефти не поднимется, ВВП будет низким. Ну и корона..... Будут использовать резервы, на неск лет хватит.
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20.05.2020 18:14 Відповісти
Росіяни, швидко в обмінники, купляйте долари, євро і гривні. Рубль скоро обвалиться.
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20.05.2020 18:25 Відповісти
Amen !
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20.05.2020 18:54 Відповісти
Зверніть увагу, скільки ватоботів на гілку збіглося
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20.05.2020 19:34 Відповісти
Ждем с нетерпением ))).
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20.05.2020 21:14 Відповісти
 
 