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Новини Коронавірус і карантин
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Світовий збиток від пандемії коронавірусу може досягти $ 9 трлн, - Помпео

Світовий збиток від пандемії коронавірусу може досягти $ 9 трлн, - Помпео

Світовий збиток від пандемії коронавірусу, яка, як офіційно прийнято вважати, почалася в китайському місті Ухань, досягне $ 9 трлн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку цифру озвучив на брифінгу в ефірі каналу Fox News держсекретар США Майкл Помпео.

За його словами, 90 000 американцям (вже 95 000, - Ред.) і 300 000 людям по всьому світу (вже 330 000, - Ред.) "Ця чума вже вартувала життя", а рівень безробіття в США різко підвищився: більш як 36 млн громадян з березня втратили роботу.

"Ми оцінюємо потенційний збиток світу від помилок Компартії Китаю у дев'ять трильйонів доларів", - підкреслив Помпео, який не вперше словесно атакує КНР за коронавірус.

Він назвав "нікчемним" вклад офіційного Пекіна в боротьбу з пандемією (сказав, що Китай пообіцяв виділити $ 2 млрд, тоді як США вже виділили в п'ять разів більше).

Читайте також: На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб

Керівництво США підтримує конспірологічну версію, що в Інституті вірусології в Ухані минулої осені стався випадковий витік патогену. Президент США Дональд Трамп заявив, що "бачив докази", нібито коронавірус "втік" з Уханьского інституту. Влада США заявила в квітні, що будуть розслідувати таку теорію серед багатьох інших.

Всесвітня організація охорони здоров'я і переважна більшість вчених вважають появу SARS-CoV-2 природним "перескоком" інфекції з тваринного світу в людську популяцію; можливо, через кажанів або панголінів на ринках Китаю.

В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2.

30 квітня Американська розвідувальна спільнота заявила, що вірус не штучний або генномодифікований.

Також читайте: Через COVID-19 індекс глобального розвитку вперше може показати негативні значення, - ПРООН

На ранок 21 травня в Україні коронавірус підтверджений у 19 706 осіб, 579 летальних випадків, одужали 6 227 осіб.

Автор: 

карантин (18172) США (22525) Помпео Майк (337) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Иски к Китаю и пусть возмещают.
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21.05.2020 09:29
+2
в національні суди??? бо в міжнародному їм нічого не світить
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21.05.2020 10:22
+1
мінус 9 трлн баксюків нікого не цікавить, усіх цікавлять неправильні вишиванки, що зєля подарував презам..
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21.05.2020 09:28
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мінус 9 трлн баксюків нікого не цікавить, усіх цікавлять неправильні вишиванки, що зєля подарував презам..
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21.05.2020 09:28 Відповісти
Иски к Китаю и пусть возмещают.
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21.05.2020 09:29 Відповісти
Китайцы 2-ю волну готовят с помощью ВОЗ.
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21.05.2020 10:15 Відповісти
в національні суди??? бо в міжнародному їм нічого не світить
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21.05.2020 10:22 Відповісти
зараз прибіжить Лукашенко або Яковлєв і розповість,що це світова змова для збагачення фармкомпаній і виробників масок
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21.05.2020 09:55 Відповісти
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае.

Житель Нью-Йорка Моше Маламуд, который занимался бизнесом в Китае более двух десятилетий, в разгар кризиса доставлял в США десятки миллионов единиц защитного снаряжения, но заявил, что поставщики в последние недели были перегружены заказами правительства Китая.

«Я разместил более крупный заказ у одного из крупнейших дистрибьюторов, и он сказал мне:« Я могу выполнить этот заказ, но после этого китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов », - сказал Маламуд, который жил в Китай за десять лет до основания авиационной компании M2Jets.
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21.05.2020 10:18 Відповісти
зрозуміло ,що далі йдуть мутації..

У випадку
китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов



це дає обгрунтовану підозру,що в Китаї знову спалах(х..й про це повідомлено буде).. Скоріше всього штам з більшою заразністю і максимальною смертністю...
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21.05.2020 11:53 Відповісти
Ховайся в бункер.
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21.05.2020 12:04 Відповісти
Створіть міжнародний трибунал і розслідуйте хто там балувався в синтех короновірусів. Звалили на підковоносих китайських кажанів і панголінів з Малайзії пандемію, і забули , що ще в 2015 вчені США попереджували інших вчених США які працювали за хабарі на медичні корпорації - Зупиніться придурки! Бо буде пандемія. А зараз найшли масонські виродки лише дурника - лабораторію в Ухані і звалили цю штучно виготовлену для наживи біологічн зброю на природний феномен. Тварини.
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21.05.2020 10:18 Відповісти
трамп обісрався, і навіть всесильне ізраїльске лобі не вірить в його переобрання. тому ізраїль так спішить з анексією. зробити винним у всіх пройопах китай легше всього, однак доказів як немає ...так нема! але тут справа байдена нарисувалася, пуйло через клована готовий підтримати друзяку
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21.05.2020 10:22 Відповісти
Счяс..
Китай надасть всім докази своєї вини )))))
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21.05.2020 11:50 Відповісти
сша може легко намалювати ...будь що! однак після змз іраку їм вірити...себе не поважати
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21.05.2020 12:00 Відповісти
🇧🇴В Боливии был арестован (https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/20/bolivia-health-minister-arrested-corruption-ventilators/) министр здравоохранения Марсело Навахас по подозрению в коррупции, после закупки аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом по завышенной цене.
Боливия закупила 179 аппаратов ИВЛ у производителя в Испании по 27,683 доллара каждый, что обошлось почти в 5 миллионов долларов.
Но позже выяснилось, что производитель в реальности продавал ИВЛ за 9,500-11,000 евро каждый (около $10,300-$11 950).
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21.05.2020 11:49 Відповісти
Ну если у всех в сумме стало на 9 трлн меньше, то у кого-то же должно стать на 9 трлн больше? они же не испарились, не растворились, не сгорели. Не думаю что большая проблема для мощных стран мира эту информацию выяснить. Другой вопрос что ее никто не опубликует.
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21.05.2020 14:45 Відповісти
 
 