Світовий збиток від пандемії коронавірусу може досягти $ 9 трлн, - Помпео

Світовий збиток від пандемії коронавірусу, яка, як офіційно прийнято вважати, почалася в китайському місті Ухань, досягне $ 9 трлн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку цифру озвучив на брифінгу в ефірі каналу Fox News держсекретар США Майкл Помпео.

За його словами, 90 000 американцям (вже 95 000, - Ред.) і 300 000 людям по всьому світу (вже 330 000, - Ред.) "Ця чума вже вартувала життя", а рівень безробіття в США різко підвищився: більш як 36 млн громадян з березня втратили роботу.

"Ми оцінюємо потенційний збиток світу від помилок Компартії Китаю у дев'ять трильйонів доларів", - підкреслив Помпео, який не вперше словесно атакує КНР за коронавірус.

Він назвав "нікчемним" вклад офіційного Пекіна в боротьбу з пандемією (сказав, що Китай пообіцяв виділити $ 2 млрд, тоді як США вже виділили в п'ять разів більше).

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Керівництво США підтримує конспірологічну версію, що в Інституті вірусології в Ухані минулої осені стався випадковий витік патогену. Президент США Дональд Трамп заявив, що "бачив докази", нібито коронавірус "втік" з Уханьского інституту. Влада США заявила в квітні, що будуть розслідувати таку теорію серед багатьох інших.

Всесвітня організація охорони здоров'я і переважна більшість вчених вважають появу SARS-CoV-2 природним "перескоком" інфекції з тваринного світу в людську популяцію; можливо, через кажанів або панголінів на ринках Китаю.

В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2.

30 квітня Американська розвідувальна спільнота заявила, що вірус не штучний або генномодифікований.

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На ранок 21 травня в Україні коронавірус підтверджений у 19 706 осіб, 579 летальних випадків, одужали 6 227 осіб.