Світовий збиток від пандемії коронавірусу може досягти $ 9 трлн, - Помпео
Світовий збиток від пандемії коронавірусу, яка, як офіційно прийнято вважати, почалася в китайському місті Ухань, досягне $ 9 трлн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку цифру озвучив на брифінгу в ефірі каналу Fox News держсекретар США Майкл Помпео.
За його словами, 90 000 американцям (вже 95 000, - Ред.) і 300 000 людям по всьому світу (вже 330 000, - Ред.) "Ця чума вже вартувала життя", а рівень безробіття в США різко підвищився: більш як 36 млн громадян з березня втратили роботу.
"Ми оцінюємо потенційний збиток світу від помилок Компартії Китаю у дев'ять трильйонів доларів", - підкреслив Помпео, який не вперше словесно атакує КНР за коронавірус.
Він назвав "нікчемним" вклад офіційного Пекіна в боротьбу з пандемією (сказав, що Китай пообіцяв виділити $ 2 млрд, тоді як США вже виділили в п'ять разів більше).
Керівництво США підтримує конспірологічну версію, що в Інституті вірусології в Ухані минулої осені стався випадковий витік патогену. Президент США Дональд Трамп заявив, що "бачив докази", нібито коронавірус "втік" з Уханьского інституту. Влада США заявила в квітні, що будуть розслідувати таку теорію серед багатьох інших.
Всесвітня організація охорони здоров'я і переважна більшість вчених вважають появу SARS-CoV-2 природним "перескоком" інфекції з тваринного світу в людську популяцію; можливо, через кажанів або панголінів на ринках Китаю.
В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2.
30 квітня Американська розвідувальна спільнота заявила, що вірус не штучний або генномодифікований.
На ранок 21 травня в Україні коронавірус підтверджений у 19 706 осіб, 579 летальних випадків, одужали 6 227 осіб.
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Житель Нью-Йорка Моше Маламуд, который занимался бизнесом в Китае более двух десятилетий, в разгар кризиса доставлял в США десятки миллионов единиц защитного снаряжения, но заявил, что поставщики в последние недели были перегружены заказами правительства Китая.
«Я разместил более крупный заказ у одного из крупнейших дистрибьюторов, и он сказал мне:« Я могу выполнить этот заказ, но после этого китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов », - сказал Маламуд, который жил в Китай за десять лет до основания авиационной компании M2Jets.
У випадку
китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов
це дає обгрунтовану підозру,що в Китаї знову спалах(х..й про це повідомлено буде).. Скоріше всього штам з більшою заразністю і максимальною смертністю...
Китай надасть всім докази своєї вини )))))
Боливия закупила 179 аппаратов ИВЛ у производителя в Испании по 27,683 доллара каждый, что обошлось почти в 5 миллионов долларов.
Но позже выяснилось, что производитель в реальности продавал ИВЛ за 9,500-11,000 евро каждый (около $10,300-$11 950).