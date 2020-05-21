Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео
Мировой ущерб от пандемии коронавируса, которая, как официально принято считать, началась в китайском городе Ухань, достигнет $9 трлн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такую цифру озвучил на брифинге в эфире канала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
По его словам, 90 000 американцам (уже 95 000, - Ред.) и 300 000 людям по всему миру (уже 330 000, - Ред.) "эта чума уже стоила жизни", а уровень безработицы в США резко повысился: более 36 млн граждан с марта потеряли работу.
"Мы оцениваем потенциальный ущерб миру от ошибок Компартии Китая в девять триллионов долларов", – подчеркнул Помпео, который не в первый раз словесно атакует КНР за коронавирус.
Он назвал "ничтожным" вклад официального Пекина в борьбу с пандемией (сказал, что Китай пообещал выделить $2 млрд, тогда как США уже выделили в пять раз больше).
Руководство США поддерживает конспирологическую версию, что в Институте вирусологии в Ухане прошлой осенью произошла случайная утечка патогена. Президент США Дональд Трамп заявил, что "видел доказательства", будто бы коронавирус "сбежал" из Уханьского института. Власти США заявили в апреле, что будут расследовать такую теорию среди многих других.
Всемирная организация здравоохранения и подавляющее большинство ученых считают появление SARS-CoV-2 естественным "перескоком" инфекции из животного мира в человеческую популяцию; возможно, через летучих мышей или панголинов на рынках Китая.
В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
30 апреля Американское разведсообщество заявило, что вирус не искусственный или генномодифицированный.
На утро 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 летальных случаев, выздоровели 6 227 человек.
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Житель Нью-Йорка Моше Маламуд, который занимался бизнесом в Китае более двух десятилетий, в разгар кризиса доставлял в США десятки миллионов единиц защитного снаряжения, но заявил, что поставщики в последние недели были перегружены заказами правительства Китая.
«Я разместил более крупный заказ у одного из крупнейших дистрибьюторов, и он сказал мне:« Я могу выполнить этот заказ, но после этого китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов », - сказал Маламуд, который жил в Китай за десять лет до основания авиационной компании M2Jets.
У випадку
китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов
це дає обгрунтовану підозру,що в Китаї знову спалах(х..й про це повідомлено буде).. Скоріше всього штам з більшою заразністю і максимальною смертністю...
Китай надасть всім докази своєї вини )))))
Боливия закупила 179 аппаратов ИВЛ у производителя в Испании по 27,683 доллара каждый, что обошлось почти в 5 миллионов долларов.
Но позже выяснилось, что производитель в реальности продавал ИВЛ за 9,500-11,000 евро каждый (около $10,300-$11 950).