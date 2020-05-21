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Новости Коронавирус и карантин
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Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео

Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео

Мировой ущерб от пандемии коронавируса, которая, как официально принято считать, началась в китайском городе Ухань, достигнет $9 трлн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такую цифру озвучил на брифинге в эфире канала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, 90 000 американцам (уже 95 000, - Ред.) и 300 000 людям по всему миру (уже 330 000, - Ред.) "эта чума уже стоила жизни", а уровень безработицы в США резко повысился: более 36 млн граждан с марта потеряли работу.

"Мы оцениваем потенциальный ущерб миру от ошибок Компартии Китая в девять триллионов долларов", – подчеркнул Помпео, который не в первый раз словесно атакует КНР за коронавирус.

Он назвал "ничтожным" вклад официального Пекина в борьбу с пандемией (сказал, что Китай пообещал выделить $2 млрд, тогда как США уже выделили в пять раз больше).

Руководство США поддерживает конспирологическую версию, что в Институте вирусологии в Ухане прошлой осенью произошла случайная утечка патогена. Президент США Дональд Трамп заявил, что "видел доказательства", будто бы коронавирус "сбежал" из Уханьского института. Власти США заявили в апреле, что будут расследовать такую теорию среди многих других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения и подавляющее большинство ученых считают появление SARS-CoV-2 естественным "перескоком" инфекции из животного мира в человеческую популяцию; возможно, через летучих мышей или панголинов на рынках Китая.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

30 апреля Американское разведсообщество заявило, что вирус не искусственный или генномодифицированный.

На утро 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 летальных случаев, выздоровели 6 227 человек.

карантин (16729) США (26422) Помпео Майк (340) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Иски к Китаю и пусть возмещают.
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21.05.2020 09:29
+2
в національні суди??? бо в міжнародному їм нічого не світить
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21.05.2020 10:22
+1
мінус 9 трлн баксюків нікого не цікавить, усіх цікавлять неправильні вишиванки, що зєля подарував презам..
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21.05.2020 09:28
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мінус 9 трлн баксюків нікого не цікавить, усіх цікавлять неправильні вишиванки, що зєля подарував презам..
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21.05.2020 09:28 Ответить
Иски к Китаю и пусть возмещают.
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21.05.2020 09:29 Ответить
Китайцы 2-ю волну готовят с помощью ВОЗ.
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21.05.2020 10:15 Ответить
в національні суди??? бо в міжнародному їм нічого не світить
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21.05.2020 10:22 Ответить
зараз прибіжить Лукашенко або Яковлєв і розповість,що це світова змова для збагачення фармкомпаній і виробників масок
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21.05.2020 09:55 Ответить
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае.

Житель Нью-Йорка Моше Маламуд, который занимался бизнесом в Китае более двух десятилетий, в разгар кризиса доставлял в США десятки миллионов единиц защитного снаряжения, но заявил, что поставщики в последние недели были перегружены заказами правительства Китая.

«Я разместил более крупный заказ у одного из крупнейших дистрибьюторов, и он сказал мне:« Я могу выполнить этот заказ, но после этого китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов », - сказал Маламуд, который жил в Китай за десять лет до основания авиационной компании M2Jets.
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21.05.2020 10:18 Ответить
зрозуміло ,що далі йдуть мутації..

У випадку
китайское правительство заключило с нами контракт на производство 250 миллионов костюмов



це дає обгрунтовану підозру,що в Китаї знову спалах(х..й про це повідомлено буде).. Скоріше всього штам з більшою заразністю і максимальною смертністю...
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21.05.2020 11:53 Ответить
Ховайся в бункер.
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21.05.2020 12:04 Ответить
Створіть міжнародний трибунал і розслідуйте хто там балувався в синтех короновірусів. Звалили на підковоносих китайських кажанів і панголінів з Малайзії пандемію, і забули , що ще в 2015 вчені США попереджували інших вчених США які працювали за хабарі на медичні корпорації - Зупиніться придурки! Бо буде пандемія. А зараз найшли масонські виродки лише дурника - лабораторію в Ухані і звалили цю штучно виготовлену для наживи біологічн зброю на природний феномен. Тварини.
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21.05.2020 10:18 Ответить
трамп обісрався, і навіть всесильне ізраїльске лобі не вірить в його переобрання. тому ізраїль так спішить з анексією. зробити винним у всіх пройопах китай легше всього, однак доказів як немає ...так нема! але тут справа байдена нарисувалася, пуйло через клована готовий підтримати друзяку
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21.05.2020 10:22 Ответить
Счяс..
Китай надасть всім докази своєї вини )))))
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21.05.2020 11:50 Ответить
сша може легко намалювати ...будь що! однак після змз іраку їм вірити...себе не поважати
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21.05.2020 12:00 Ответить
🇧🇴В Боливии был арестован (https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/20/bolivia-health-minister-arrested-corruption-ventilators/) министр здравоохранения Марсело Навахас по подозрению в коррупции, после закупки аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом по завышенной цене.
Боливия закупила 179 аппаратов ИВЛ у производителя в Испании по 27,683 доллара каждый, что обошлось почти в 5 миллионов долларов.
Но позже выяснилось, что производитель в реальности продавал ИВЛ за 9,500-11,000 евро каждый (около $10,300-$11 950).
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21.05.2020 11:49 Ответить
Ну если у всех в сумме стало на 9 трлн меньше, то у кого-то же должно стать на 9 трлн больше? они же не испарились, не растворились, не сгорели. Не думаю что большая проблема для мощных стран мира эту информацию выяснить. Другой вопрос что ее никто не опубликует.
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21.05.2020 14:45 Ответить
 
 