Мировой ущерб от пандемии коронавируса может достичь $9 трлн, - Помпео

Мировой ущерб от пандемии коронавируса, которая, как официально принято считать, началась в китайском городе Ухань, достигнет $9 трлн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такую цифру озвучил на брифинге в эфире канала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, 90 000 американцам (уже 95 000, - Ред.) и 300 000 людям по всему миру (уже 330 000, - Ред.) "эта чума уже стоила жизни", а уровень безработицы в США резко повысился: более 36 млн граждан с марта потеряли работу.

"Мы оцениваем потенциальный ущерб миру от ошибок Компартии Китая в девять триллионов долларов", – подчеркнул Помпео, который не в первый раз словесно атакует КНР за коронавирус.

Он назвал "ничтожным" вклад официального Пекина в борьбу с пандемией (сказал, что Китай пообещал выделить $2 млрд, тогда как США уже выделили в пять раз больше).

Руководство США поддерживает конспирологическую версию, что в Институте вирусологии в Ухане прошлой осенью произошла случайная утечка патогена. Президент США Дональд Трамп заявил, что "видел доказательства", будто бы коронавирус "сбежал" из Уханьского института. Власти США заявили в апреле, что будут расследовать такую теорию среди многих других.

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Всемирная организация здравоохранения и подавляющее большинство ученых считают появление SARS-CoV-2 естественным "перескоком" инфекции из животного мира в человеческую популяцию; возможно, через летучих мышей или панголинов на рынках Китая.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

30 апреля Американское разведсообщество заявило, что вирус не искусственный или генномодифицированный.

На утро 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 летальных случаев, выздоровели 6 227 человек.