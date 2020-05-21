"Нова пошта" забезпечить інтернет-аптеки термобоксами для пересилання ліків

Провідний оператор ринку поштових послуг України компанія "Нова пошта" взялася до тестування нової послуги, що дає змогу виконати при транспортуванні ліків рекомендації виробників щодо режиму температурного зберігання. Про це повідомив СЕО Нової пошти Олександр Бульба.

На даний момент компанія закупила першу партію термобоксів українського виробництва, що дають змогу забезпечувати заданий необхідний температурний режим упродовж 24-36 годин, передає Цензор.НЕТ. Бокси оснащені пінопластовими термовставками і сертифікованими акумуляторами холоду, використовуваними з медичною метою.

"До кінця травня нова послуга пройде тестові випробування. Бокси будуть у наших партнерів - аптечних інтернет-мереж. При замовленні ліків, що вимагають певних умов температурного зберігання, ритейлери запропонують покупцеві поштову доставку препаратів у термобоксах. Вони упакують ліки й оформлять відправку. При отриманні наші співробітники розкриють бокс, видадуть замовлення, а термобокс відправлять назад продавцеві", - пояснив алгоритм надання послуги Олександр Бульба.

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Зараз послуга буде запущена в тестовому режимі. Найближчим часом компанія закупить додаткову кількість термобоксів, які будуть передані аптечним мережам, зокрема - по всіх регіонах.

Бізнес-ідея "Нової пошти" має стати популярною, адже доставка ліків здійснюватиметься по всій Україні. До кінця травня до проєкту "Нової пошти" планують приєднатися ще 5-7 фармацевтичних інтернет-майданчиків.