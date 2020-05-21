Єнін замість Зеркаль представлятиме Україну в "морських" позовах проти Росії
Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгена Єніна і посла в Нідерландах Всеволода Ченцова представляти Україну під час розгляду справ проти РФ у Міжнародному Суді ООН і арбітражних трибуналах з прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і щодо затримання українських моряків і суден.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна як агента України у справах України проти Російської Федерації, які розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації й арбітражними судами, створеними відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і про затримання українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів", - сказано в розпорядженні.
Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.
Раніше Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль. У грудні 2019 року вона пішла з МЗС, а нещодавно була призначена радником голови правління "Нафтогазу".
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Сын чекиста краснозадого,сотрудничает с фсб.Сам гэбист,очередная прокацапская зелёная макака.
была КОМАНДА ПАТРИОТОВ !!!!
а сейчас одни ЗЕБЕнины и Енины.....
https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158091637858389 Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин. Только что правительство назначило его на должность заместителя министра иностранных дел», - написал глава https://www.ukrinform.ru/tag-mid МИД .
Он проинформировал, что Енин будет курировать дела о сбитых рейсах MH17 и PS752 в Иране, а также о юридическом преследовании государства-агрессора в международных судах.
«Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суді доказательств нарушения Россией международного права», - отметил Кулеба.
Кроме юридического блока, новоназначенный заместитель главы МИД также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3006229-ekszamestitela-genprokurora-enina-naznacili-zamglavy-mid.html
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг", адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.
"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - рассказал он.
Адвокат искренне недоумевает, почему не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста.
"Ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за черный юмор. Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств", - добавил Маслов.
ИМХО.