Єнін замість Зеркаль представлятиме Україну в "морських" позовах проти Росії

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгена Єніна і посла в Нідерландах Всеволода Ченцова представляти Україну під час розгляду справ проти РФ у Міжнародному Суді ООН і арбітражних трибуналах з прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і щодо затримання українських моряків і суден.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна як агента України у справах України проти Російської Федерації, які розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації й арбітражними судами, створеними відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і про затримання українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів", - сказано в розпорядженні.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.

Раніше Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль. У грудні 2019 року вона пішла з МЗС, а нещодавно була призначена радником голови правління "Нафтогазу".

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