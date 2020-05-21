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Єнін замість Зеркаль представлятиме Україну в "морських" позовах проти Росії

Єнін замість Зеркаль представлятиме Україну в

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгена Єніна і посла в Нідерландах Всеволода Ченцова представляти Україну під час розгляду справ проти РФ у Міжнародному Суді ООН і арбітражних трибуналах з прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і щодо затримання українських моряків і суден.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна як агента України у справах України проти Російської Федерації, які розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації й арбітражними судами, створеними відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці і про затримання українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів", - сказано в розпорядженні.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.

Раніше Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль. У грудні 2019 року вона пішла з МЗС, а нещодавно була призначена радником голови правління "Нафтогазу".

Читайте також: МЗС 22 травня подасть до суду ООН меморандум у справі про захоплення моряків в Керченській протоці: РФ повинна виплатити компенсацію, - Єнін

Автор: 

Азовське море (1617) арбітраж (382) Керченська протока (360) Зеркаль Олена (291) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+20
Енин не сможет заменить Зеркаль. Если всё шло хорошо, то так надо было и оставить. Очевидно шмаркля не заинтересован, чтобы Украина выиграла процесс в Гааге.
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21.05.2020 18:10
+16
Оно конченная св.олота!!!
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
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21.05.2020 18:29
+10
Заставить ее слить арбитраж он бы не смог - пришлось менять...........
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21.05.2020 18:30
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а шо это за крендель, кто знает?
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21.05.2020 18:08 Відповісти
Забудь . Зеля всех меняет каждые две недели .
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21.05.2020 18:11 Відповісти
Был зам у луцика по международному сотрудничеству. Фальсифицировал дела на добровольцев, чтобы объявлять их в Интерпол
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21.05.2020 18:24 Відповісти
Це той хто видав осетина РФ?
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22.05.2020 00:27 Відповісти
Он выдавал кацапам добровольцев, которые были у нас. На моего Побратима нарисовал 18 тяжёлых статей, чтобы его выдали из Словакии
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22.05.2020 08:32 Відповісти
Долго писать,если коротко:
Сын чекиста краснозадого,сотрудничает с фсб.Сам гэбист,очередная прокацапская зелёная макака.
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21.05.2020 18:30 Відповісти
Настройщик по роялям .
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21.05.2020 18:31 Відповісти
лЕнин агент. х.е.з.
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21.05.2020 18:34 Відповісти
При Порохе были Зеркаль, Климкин, Яценюк, Пастор, Полторак....
была КОМАНДА ПАТРИОТОВ !!!!

а сейчас одни ЗЕБЕнины и Енины.....
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21.05.2020 23:07 Відповісти
та вот это и огорчает....., что все они испарились.....
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22.05.2020 09:11 Відповісти
Це погано..вона мабуть один з небагатьох спеців з команди сивочолого,до яких не було питань..
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21.05.2020 18:09 Відповісти
Заставить ее слить арбитраж он бы не смог - пришлось менять...........
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21.05.2020 18:30 Відповісти
Енин не сможет заменить Зеркаль. Если всё шло хорошо, то так надо было и оставить. Очевидно шмаркля не заинтересован, чтобы Украина выиграла процесс в Гааге.
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21.05.2020 18:10 Відповісти
Не кажіть гоп не побачивши перші кроки . І за це вже подяка Президенту , що зрозуміли. Такою справою повинна займатися особа зі спеціальним рангом уповноважень .
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21.05.2020 18:18 Відповісти
тільки ворог України може казати що клоун "Президент"...
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21.05.2020 19:07 Відповісти
зе-боти на чеку ))
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22.05.2020 00:28 Відповісти
Зеркаль призначили в НАК «Нафтогаз України» там вона очолила захист в міжнародних арбітражах проти «Газпрому», а також у справах проти Росії. Про це http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B6704FBEEFF7A9A7C2258568004DF1CE?OpenDocument&year=2020&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0DDmhqcAf9csPOg7mVHiKq6AfXfRMjOvlyrdT-qVaxGeiI89CpznHOlR4 повідомляє пресслужба компанії.
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21.05.2020 18:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1261637236229111810?s=20 Интересный вопрос "Как вы относитесь к приходу Зеркаль в "Нафтогаз" ? А как бы вы отнеслись если бы к больному вместо врача пришел сантехник? Кто такая Зеркаль? Красивая девушка с хорошо подвешенным языком. Кто такой Витренко ? Специалист мирового уровня в газовых вопросах, знающих в них специальные детали, простым смертным недоступные. Ну перешла Зеркаль на "зеленую" сторону, работать ширмой увольнения Витренко, который поставил Россию .... в неудобную позу ...
https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
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21.05.2020 19:20 Відповісти
Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158091637858389 Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин. Только что правительство назначило его на должность заместителя министра иностранных дел», - написал глава https://www.ukrinform.ru/tag-mid МИД .
Он проинформировал, что Енин будет курировать дела о сбитых рейсах MH17 и PS752 в Иране, а также о юридическом преследовании государства-агрессора в международных судах.
«Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суді доказательств нарушения Россией международного права», - отметил Кулеба.
Кроме юридического блока, новоназначенный заместитель главы МИД также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3006229-ekszamestitela-genprokurora-enina-naznacili-zamglavy-mid.html
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21.05.2020 18:18 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html Суд освободил убийцу из правительства Януковича, а Кузьменко и Антоненко продолжают сидеть Май 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в "морских" исках против России - Цензор.НЕТ 7827 Как отмазаться от убийства в Украине - если у тебя хорошие связи в политике и деньги на взятки.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html#more-103861 Читать далее
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21.05.2020 18:24 Відповісти
Оно конченная св.олота!!!
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
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21.05.2020 18:29 Відповісти
Так гринпоц это и планирует. А то ***** позвонит и заругает.
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21.05.2020 21:39 Відповісти
Це дуже важлива справа. Визнання мордора країною- терорситом. Зе зливає процес, щоб фуйло не образилось
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21.05.2020 18:41 Відповісти
!!!Главным фигурантам по делу убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко (Riffmaster) и Яне Дугарь изменили подозрение на более жесткое.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг", адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.

"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - рассказал он.

Адвокат искренне недоумевает, почему не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста.

"Ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за черный юмор. Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств", - добавил Маслов.
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21.05.2020 18:43 Відповісти
Єнін - призначений ЗЕ для розвалу справ проти РФ, він відомий "розвалом" справ у ГПУ і співробітництвом з ФСБ, це він видав РФ інгуша Тумгоєва
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21.05.2020 19:47 Відповісти
Не только его
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22.05.2020 08:33 Відповісти
Никто и нигде не сможет заменить Зеркаль !!!
ИМХО.
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22.05.2020 01:04 Відповісти
 
 